Facebook-posztban ünnepelte Charlie Kirk megölését a Kutyapárt képviselője

Az egész világot megrázta a szerdai tragédia, melynek során egy ismeretlen fegyveres lelőtte Charlie Kirk jobboldali amerikai véleményvezért egy Utah állambeli egyetemi rendezvényen. Az interneten sorjáztak a részvétet kifejező, erőszakot elítélő posztok, de nem csak ilyen véleménnyel lehetett találkozni. Szomorú hazai példa erre Jánosi Gergely, a Kutyapárt képviselőjének közösségi médiában tett megnyilvánulása.

Jánosi Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt XI. kerületi képviselője (kép forrása: Faceook/JanosiGergo)

A Kutyapárt újbudai frakciójának politikusa önfeledten ünnepelte a Facebook-oldalán Charlie Kirk kivégzését. A kétgyermekes családapa, Kirk fontos szerepet játszott Donald Trump 2024-es választási kampányának sikerében.

Egyre több a gyűlölet a közéletben

Ismert zenei előadók, mint Majka és Krúbi fenyegetőzik, a Tisza párti politikusok egymással és másokkal erőszakoskodnak, miközben vezérük, Magyar Péter arról elmélkedik, hogy újságírókat kellene a Dunába lökni. Ehhez jönnek még a belső leszámolások, a kirobbant botrányok és a hatalomért vívott játszmák.