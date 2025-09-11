Facebook-posztban ünnepelte Charlie Kirk megölését a Kutyapárt képviselője

Az egész világot megrázta a szerdai tragédia, melynek során egy ismeretlen fegyveres lelőtte Charlie Kirk jobboldali amerikai véleményvezért egy Utah állambeli egyetemi rendezvényen. Az interneten sorjáztak a részvétet kifejező, erőszakot elítélő posztok, de nem csak ilyen véleménnyel lehetett találkozni. Szomorú hazai példa erre Jánosi Gergely, a Kutyapárt képviselőjének közösségi médiában tett megnyilvánulása.
A Kutyapárt újbudai frakciójának politikusa önfeledten ünnepelte a Facebook-oldalán Charlie Kirk kivégzését. A kétgyermekes családapa, Kirk fontos szerepet játszott Donald Trump 2024-es választási kampányának sikerében.
Ismert zenei előadók, mint Majka és Krúbi fenyegetőzik, a Tisza párti politikusok egymással és másokkal erőszakoskodnak, miközben vezérük, Magyar Péter arról elmélkedik, hogy újságírókat kellene a Dunába lökni. Ehhez jönnek még a belső leszámolások, a kirobbant botrányok és a hatalomért vívott játszmák.
A válasz nem is maradt el: az energetikáért felelős államtitkár felháborodását fejezte ki csütörtöki Reels-videójában:
Úgy tűnik, nekik semmi sem szent.”
Elmondása szerint ami történt, az egy család, egy politikai közösség és egy nemzet tragédiája, és elfogadhatatlannak tartja a kutyapárti képviselő hozzáállását.
Felszólítom Jánosi Gergelyt, hogy azonnali hatállyal mondjon le a mandátumáról! Felszólítom továbbá a Kutyapártot, hogy azonnal határolódjon el a gyűlöletkeltéstől, és zárja ki soraiból Jánosi Gergelyt!”
– jelentette ki Steiner.
Jánosi Gergely azóta törölte posztját a Facebookról, és egy újabb posztban bocsánatot kért.