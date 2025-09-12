Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor

Jó hangot ütöttünk le a zongorán – Orbán Viktor az Otthon Startról

Tízezrével épülnek majd lakások a kormány által elindított, fix 3 százalékos hitelprogram keretében – mondta a miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.
„Azt hiszem, hogy jó hangot ütöttünk le a zongorán” – fogalmazott a fix 3 százalékos hitelprogrammal kapcsolatos optimizmusát hangsúlyozva a miniszterelnök, kijelentve, ez már az a konstrukció, amibe bele tudják képzelni magukat az emberek. Hozzátette: ezért is hagyták a lehető legszélesebbre a jogosultak körét. 

Mindenkinek akartunk adni egy lehetőséget, és úgy látom, ezt az emberek meg is értették

 – fogalmazott.

Abu-Dzabi, 2025. szeptember 12. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) interjút ad Törőcsik Zsolt műsorvezetőnek a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban 2025. szeptember 12-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth Rádióban a közmédia kihelyezett stúdiójában Abu-Dzabiban, 2025. szeptember 12-én (Fotó: MTI/MKF/Fischer Zoltán)
Orbán Viktor emlékeztetett: volt egy felhalmozódott frusztráció, feszültség, rossz érzés a társadalomban, amiért a fizetéseknél nagyobb mértében nőttek az ingatlanárak, félő volt, hogy egész nemzedékek érzik majd úgy, hogy kiesnek a saját otthon megszerzésének lehetőségéből. Márpedig

közép-európai jelenség, hogy természetes nemzeti ösztön vagy vágy a saját tulajdon iránti igény.

A magyarok úgy érzik: ha nincs saját fedél a fejem fölött, akkor nem vagyok biztonságban – jelentette ki Orbán Viktor.

