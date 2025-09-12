Jó hangot ütöttünk le a zongorán – Orbán Viktor az Otthon Startról

„Azt hiszem, hogy jó hangot ütöttünk le a zongorán” – fogalmazott a fix 3 százalékos hitelprogrammal kapcsolatos optimizmusát hangsúlyozva a miniszterelnök, kijelentve, ez már az a konstrukció, amibe bele tudják képzelni magukat az emberek. Hozzátette: ezért is hagyták a lehető legszélesebbre a jogosultak körét.
Mindenkinek akartunk adni egy lehetőséget, és úgy látom, ezt az emberek meg is értették
– fogalmazott.
Orbán Viktor emlékeztetett: volt egy felhalmozódott frusztráció, feszültség, rossz érzés a társadalomban, amiért a fizetéseknél nagyobb mértében nőttek az ingatlanárak, félő volt, hogy egész nemzedékek érzik majd úgy, hogy kiesnek a saját otthon megszerzésének lehetőségéből. Márpedig
közép-európai jelenség, hogy természetes nemzeti ösztön vagy vágy a saját tulajdon iránti igény.
A magyarok úgy érzik: ha nincs saját fedél a fejem fölött, akkor nem vagyok biztonságban – jelentette ki Orbán Viktor.