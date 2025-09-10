Józsefváros: Pikó András a káoszban érdekelt?

Tragikomédiába dönti a baloldal a józsefvárosi időközi választást. Pikó András polgármester kijelentette: 25 lakást ad a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítése kapcsán állami kisajátítások miatt lebontandó épületek lakosainak, ezért két évig biztosan nem lesz lakáspályázat a kerületben. Csakhogy az állam elhelyezi a lakókat, az önkormányzat valójában kiírhatná bérlakáspályázatra azokat a lakásokat. Ráadásul egy baloldali jelölt azzal kampányol, hogy a lebontandó épületben lévő lakhatatlan, penészes, dohos lakásokat győzelme esetén ismerősöknek, barátoknak utaltatja ki – írta a szerdai Magyar Nemzet.

Pikó András, Józsefváros polgármestere

Fotó: Facebook/Pikó András

Pikó András, a VIII. kerületi polgármester ismét bérlakásokkal kampányol: cserelakásokat ajánlott egy rögtönzött lakossági fórumon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztésében érintett Diószegi utcai bérlőknek. Egyébként a polgárok lakhatása nincs veszélyben, az állam megoldja a cserelakások ügyét.

A korábbi megállapodás szerint a lakóházak kiürítéséről az önkormányzatnak kellett volna gondoskodni. Erre volt egy éve, mégsem történt meg egyetlen lakó kiköltöztetése sem. A kormány megelégelte és júniusban jelezte:

átveszi az érintett bérlők lakhatásának rendezését.

Mindenki új vagy teljesen felújított lakást kap majd, és aki ezt nem kéri, annak pénzbeni kártérítést adnak – olvashatjuk a Magyar Nemzet cikkében.

Pikó András átverte a „Dió” bérlakásainak lakóit

A VIII. kerületi Fidesz szervezet szerint a balliberális polgármester politikai haszonszerzés céljából „dróton rángatta” az érintett lakosokat, tüntetéseket szervezett és fórumokon hergelte őket a kormány ellen, miközben valós megoldást nem kínált.

Mint írták:

A Józsefvárosi Fidesz felháborítónak tartja, hogy Pikó András a Diószegi utcaiak hergelésén kívül egy évig nem tett semmit a lakhatásuk rendezése érdekében. Hiába kértük, hogy oldja meg az NKE-fejlesztésében érintett bérlők lakhatását, nem tette meg. Egy éven keresztül azt mondta, az önkormányzatnak nincs a Diószegi utcaiak számára bérlakása.”

Érdekes módon mostanra viszont kiderült, hogy Pikó András mégis rendelkezik bérlakásokkal, és éppen az időközi választás közeledtével ajánlotta fel ezeket a lakóknak.

Most azonban lebukott. A körzetben tartandó időközi választáshoz közeledve kitalálta, hogy mégiscsak van elegendő önkormányzati bérlakás Józsefvárosban. Ezzel bebizonyosodott, hogy Pikó András nem a józsefvárosiak, csak a saját politikai érdekeinek a pártján áll.”

– olvasható a posztban.