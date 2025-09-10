Józsefváros: Pikó András a káoszban érdekelt?

Tragikomédiába dönti a baloldal a józsefvárosi időközi választást. Pikó András polgármester kijelentette: 25 lakást ad a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítése kapcsán állami kisajátítások miatt lebontandó épületek lakosainak, ezért két évig biztosan nem lesz lakáspályázat a kerületben. Csakhogy az állam elhelyezi a lakókat, az önkormányzat valójában kiírhatná bérlakáspályázatra azokat a lakásokat. Ráadásul egy baloldali jelölt azzal kampányol, hogy a lebontandó épületben lévő lakhatatlan, penészes, dohos lakásokat győzelme esetén ismerősöknek, barátoknak utaltatja ki – írta a szerdai Magyar Nemzet.
Pikó András, a VIII. kerületi polgármester ismét bérlakásokkal kampányol: cserelakásokat ajánlott egy rögtönzött lakossági fórumon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem fejlesztésében érintett Diószegi utcai bérlőknek. Egyébként a polgárok lakhatása nincs veszélyben, az állam megoldja a cserelakások ügyét.
A korábbi megállapodás szerint a lakóházak kiürítéséről az önkormányzatnak kellett volna gondoskodni. Erre volt egy éve, mégsem történt meg egyetlen lakó kiköltöztetése sem. A kormány megelégelte és júniusban jelezte:
átveszi az érintett bérlők lakhatásának rendezését.
Mindenki új vagy teljesen felújított lakást kap majd, és aki ezt nem kéri, annak pénzbeni kártérítést adnak – olvashatjuk a Magyar Nemzet cikkében.
A VIII. kerületi Fidesz szervezet szerint a balliberális polgármester politikai haszonszerzés céljából „dróton rángatta” az érintett lakosokat, tüntetéseket szervezett és fórumokon hergelte őket a kormány ellen, miközben valós megoldást nem kínált.
Mint írták:
A Józsefvárosi Fidesz felháborítónak tartja, hogy Pikó András a Diószegi utcaiak hergelésén kívül egy évig nem tett semmit a lakhatásuk rendezése érdekében. Hiába kértük, hogy oldja meg az NKE-fejlesztésében érintett bérlők lakhatását, nem tette meg. Egy éven keresztül azt mondta, az önkormányzatnak nincs a Diószegi utcaiak számára bérlakása.”
Érdekes módon mostanra viszont kiderült, hogy Pikó András mégis rendelkezik bérlakásokkal, és éppen az időközi választás közeledtével ajánlotta fel ezeket a lakóknak.
Most azonban lebukott. A körzetben tartandó időközi választáshoz közeledve kitalálta, hogy mégiscsak van elegendő önkormányzati bérlakás Józsefvárosban. Ezzel bebizonyosodott, hogy Pikó András nem a józsefvárosiak, csak a saját politikai érdekeinek a pártján áll.”
– olvasható a posztban.
A Józsefvárosi Fidesz hozzátette: a felajánlott cserelakásokat
abból a pénzből újítják fel, amelyet a kormány biztosított az egyetemi beruházásban érintett épületekért.
Ez pedig szerintük világossá teszi, hogy a polgármesternek nem a lakók érdekei, hanem csakis a saját politikai karrierje az elsődleges.
A VIII. kerületben egymás után rögtön két időközi választás is lesz hamarosan, mert két képviselői hely megüresedett, így
Az utóbbi választást szeptember 21-én tartják, a körzetbe beleesik a Diószegi utcában lévő kisajátított épület egy része is. Mint ismeretes
a kisajátított épületekben romos, életveszélyes állapotú bérlakásokról van szó, amelyek már megértek a bontásra. Az önkormányzatnak egy éve volt, hogy megkezdje a lakók elhelyezését, de eddig egyetlen lakó sem kapott cserelakást.
„Megválasztásom napjától megígérem minden kedves lakosnak, hogy ezek a lakások nem lesznek üresek, mert én ezt nem fogom engedni.
Rengeteg gyerekkori barátom, ismerőseim, kollégáim ezzel küszködnek, a mindennapok élhetőségével, hogy albérletet fizetnek, miközben látható, hogy rengeteg üres lakás van”
– hangzik el abban a videóban, amelyet az egyik baloldali jelölt a lebontandó Diószegi Sámuel utca 18 szám alatti bérházban forgatott videót, amelyben azt ígéri: ha megválasztják, akkor a lebontásra ítélt ház lakásait barátainak, ismerőseinek utalja ki.
A kijelentés a valóságtól teljesen elrugaszkodott, ugyanis a józsefvárosi bérlakások sorsáról a polgármester és a testületi többség dönt,
ráadásul az általa példaként bemutatott bérházat hamarosan lebontják, és helyette a Nemzeti Közszolgálati Egyetem új épületeit kezdi meg az állam felépíteni. Arról nem is beszélve: Józsefvárosban pályázati modell működik, az önkormányzat nem utal ki lakásokat senkinek
– áll a Magyar Nemzet hasábjain.