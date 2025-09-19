Hírlevél

Rendkívüli

Új szabályok a kukákra: mindenkit érintő előírások lépnek életbe

Orbán Viktor

Felháborító! Juhász Péter így vonná ki a forgalomból Orbán Viktort

Nyeee, szevasz! – Juhász Péter így vonná ki a forgalomból Orbán Viktort. A Tűzfalcsoport posztot tett közzé a Facebookon.
Orbán ViktorJuhász PéterTűzfalcsoport

A közelmúltban Bajnai Gordon egykori szövetségese, Juhász Péter egy videójában még arról beszélt, hogy „az, hogy valaki erőszakkal vessen véget annak, hogy mások mást gondoljanak, az egészen egyszerűen elfogadhatatlan”. 

Juhász Péter (Forrás: Facebook)
Juhász Péter (Forrás: Facebook)

A Tűzfalcsoport által nyilvánosságra hozott új felvételen azonban Juhász a közösségi médiában előkerült videón a magyar miniszterelnök kartonpapírból készült figuráját egy arrogáns „Nyeee, szevasz!” megszólalás kíséretében taszító mozdulattal fekteti ki.

A Tűzfalcsoport cikke szerint Juhász Péter miközben látványosan az erőszak ellen szónokol, Orbán Viktor esetében mégis politikai erőszakot sugalló gesztusokat tesz. A portál felidézi, hogy Európában és az Egyesült Államokban több hasonló – politikusok képmásait érintő – incidens is történt, amelyek gyakran következményekkel jártak. Érdekességként megemlíti Molnár Áron nyilatkozatát is, aki Juhász szövetségeseként arra figyelmeztetett, hogy még szimbolikusan is veszélyes mások halálával példálózni.

 

