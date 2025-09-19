Felháborító! Juhász Péter így vonná ki a forgalomból Orbán Viktort

A közelmúltban Bajnai Gordon egykori szövetségese, Juhász Péter egy videójában még arról beszélt, hogy „az, hogy valaki erőszakkal vessen véget annak, hogy mások mást gondoljanak, az egészen egyszerűen elfogadhatatlan”.
A Tűzfalcsoport által nyilvánosságra hozott új felvételen azonban Juhász a közösségi médiában előkerült videón a magyar miniszterelnök kartonpapírból készült figuráját egy arrogáns „Nyeee, szevasz!” megszólalás kíséretében taszító mozdulattal fekteti ki.
A Tűzfalcsoport cikke szerint Juhász Péter miközben látványosan az erőszak ellen szónokol, Orbán Viktor esetében mégis politikai erőszakot sugalló gesztusokat tesz. A portál felidézi, hogy Európában és az Egyesült Államokban több hasonló – politikusok képmásait érintő – incidens is történt, amelyek gyakran következményekkel jártak. Érdekességként megemlíti Molnár Áron nyilatkozatát is, aki Juhász szövetségeseként arra figyelmeztetett, hogy még szimbolikusan is veszélyes mások halálával példálózni.