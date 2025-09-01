Katonának lenni a legszebb hivatás – kadétokat avattak Debrecenben

Az augusztus 20-i tisztavatásra utalva a miniszter arra biztatta a fiatalokat: minél többen jelentkezzenek kadétnak, hogy később ők is tiszti esküt tehessenek. A miniszter a Szent István-napi eseményekre emlékeztetve arról is beszélt, hogy azok megmutatták, milyen látványos fejlődésen ment keresztül a Magyar Honvédség.

Kadétok a debreceni a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tanévnyitó ünnepségén 2025. szeptember 1-jén (fotó: HM Sajtó)

Kadétnak lenni kiváltság

„Számíthatunk a Magyar Honvédségre, mint ahogy önökre is számít a Magyar Honvédség” – mondta, hozzáfűzve:

ehhez méltó körülményeket igyekeznek kialakítani az utánpótlás biztosítása érdekében.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kitért arra is, hogy a mögöttünk hagyott ezredév sikeres volt, hiszen megvédtük vívmányainkat.