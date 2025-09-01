Hírlevél

tanévkezdés

Katonának lenni a legszebb hivatás – kadétokat avattak Debrecenben

Katonának lenni a legszebb hivatás – jelentette ki a honvédelmi miniszter Debrecenben, a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium tanévnyitó ünnepségén hétfőn. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, a Magyar Honvédség kiszámítható életpályát kínál a fiataloknak, majd az augusztus 20-i tisztavatásra is visszautalt a kadétoknak.
tanévkezdésDebrecenhonvédelem tantárgykadétokSzalay-Bobrovnicky Kristófhonvédelmi miniszter

Az augusztus 20-i tisztavatásra utalva a miniszter arra biztatta a fiatalokat: minél többen jelentkezzenek kadétnak, hogy később ők is tiszti esküt tehessenek. A miniszter a Szent István-napi eseményekre emlékeztetve arról is beszélt, hogy azok megmutatták, milyen látványos fejlődésen ment keresztül a Magyar Honvédség.

kadét
Kadétok a debreceni a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola tanévnyitó ünnepségén 2025. szeptember 1-jén (fotó: HM Sajtó)

Kadétnak lenni kiváltság

„Számíthatunk a Magyar Honvédségre, mint ahogy önökre is számít a Magyar Honvédség” – mondta, hozzáfűzve: 

ehhez méltó körülményeket igyekeznek kialakítani az utánpótlás biztosítása érdekében.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kitért arra is, hogy a mögöttünk hagyott ezredév sikeres volt, hiszen megvédtük vívmányainkat.

Honvédelem az iskolapadban: gyakorlat és hazaszeretet minden diák számára

Arra kérte a jelen lévő kadétokat, tiszteljék egymást és tiszteljék a múltat.

Elmondta, hogy az idei tanévet 483 fővel kezdi a Kratochvil Károly Honvéd Középiskola és Kollégium, Debrecenben és Hódmezővásárhelyen, valamint a nyíregyházi és szolnoki kollégiumban.

Közölte azt is, hogy az ország mintegy 400 iskolájában tanulják a diákok a honvédelem tantárgyat, a legfiatalabbak számára pedig 30 általános iskolában elindul a Hadapród program.

Az ünnepség zárásaként akadálypályát, valamint szimulációs fegyvereket adtak át.

 

