Az OTP és társai nekimentek a kormánynak: csata a kamatstop körül

Az OTP Bank Nyrt. több más piaci szereplővel együtt alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybíróságra – derült ki a Budapesti Értéktőzsde honlapján megjelent közleményből. A kifogásolt szabályozás a 2021-ben elfogadott, a veszélyhelyzet idején alkalmazott kamatstop-rendelet, illetve annak 2025. május 26-i módosítása.

A bankok a kamatstopot támadják. Fotó: Peter Gudella / Shutterstock

A bankok érvei a kamatstop ellen

A kérelmezők szerint a kormány intézkedése „alkotmányossági megalapozottság nélkül utólag, szükségtelenül és aránytalanul” avatkozik be a magánjogi jogviszonyokba. Álláspontjuk szerint a rendelet módosítása túlmutat a kormány jogalkotói hatáskörén, és sérti a tulajdonhoz fűződő jogokat.

Egyesített eljárásban kérik a vizsgálatot

Az OTP jelezte: a most beadott panasz szorosan kapcsolódik ahhoz a beadványhoz, amelyet még május 30-án nyújtottak be a 782/2021. (XII.24.) kormányrendelet és annak 374/2024-es módosítása kapcsán. Ezért a bank azt kéri, hogy az Alkotmánybíróság a két ügyet egyesített eljárásban bírálja el.

Mit kérnek a bankok?

A bankok azt szeretnék elérni, hogy az Alkotmánybíróság állapítsa meg: a kamatstop-rendelet és annak többszöri meghosszabbítása ütközik az Alaptörvény rendelkezéseivel. Ez a döntés alapjaiban rengetheti meg a kormány egyik legfontosabb gazdaságvédelmi intézkedését, amely az elmúlt években a családok és vállalkozások tízezreinek adott védelmet a megugró kamatok ellen.