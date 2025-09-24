Akasztásról fantáziáló „szakértő” – ki is valójában Káncz Csaba, a baloldal álhírgyártója?

A Tűzfalcsoport arra hívja fel a figyelmet, hogy az álhírgyártóként elhíresült, külföldi titkosszolgálati kapcsolatokkal is kapcsolatba hozható Káncz Csaba indította el a balliberális média világban azt a feltételezést, mintha a Szőlő utcai gyermekvédelmi intézet botrányával kapcsolatban lenne bármilyen politikusnak is érintettsége.
A Tűzfalcsoport összefoglalója szerint a Szőlő utcai javítóintézet körül kirobbant botrány újabb fejezetet nyitott a baloldali álhírgyártásban. Néhány napja ugyanis Káncz Csaba kezdte el terjeszteni, hogy az ügy „a kormány legfelsőbb szintjéig érhet”, amire Kocsis Máté a Parlamentben úgy reagált:
Elárulok még valamit, amiről a későbbiekben még hallani fognak: ezt az állítást egy befolyásos és gazdag ellenzéki politikuscsalád biztatására tette meg az, aki megtette.”
A találgatások szerint az említett személy Káncz Csaba lehetett, akinek életútja és megnyilvánulásai erősen megkérdőjelezik „szakértői” hitelességét.
Káncz Csaba közösségi bejegyzései rendre erőszakos fantáziálásokról árulkodnak. Egyik posztjában egy csoportképről írta:
Ha jól látom, az ott egy ügyesen kötött csomó OV nyakán.”
Ez egyértelműen egy Orbán Viktor akasztására tett utalás volt.
Más írásaiban pedig arról értekezett, hogy a magyar kormány tagjait vagy jobboldali véleményformálókat „a háború után megkereshetik az ukrán keményvonalasok” - a sorok között olvasva világos, mire célzott.
De Káncz Csaba Pótápi Árpád János halála kapcsán is felháborító bejegyzést tett közzé:
Potápi egy revansista Horthy-rajongó tálib volt, akit kitiltottak Ukrajnából.”
- írta a baloldali propagandista.
A baloldali „szakértőt” korábban Márki-Zay Péter indította az előválasztáson, majd a politikus bukása után Káncz Hadházy Ákos mellett tűnt fel tüntetéseken. A Mindenki Magyarországáért Mozgalom korábbi jelöltje ma a baloldali "független" nyilvánosság egyik harsány hangja, aki rendre a nyugati globalista propaganda szavait ismétli.
Az álhírgyártó szakember, Káncz 2025 májusában azt állította, hogy a kormány orosz segítséggel akár a választások elhalasztását is megpróbálhatta volna előidézni. Bár állítását semmilyen tény nem támasztotta alá, Magyar Péter később mégis átvette és terjesztette a minden valóság alapot nélkülöző feltételezést.
A Tűzfalcsoport írása szerint komoly kérdéseket vet fel az a tény, hogy Káncz Csaba több mint egy évtizeden át dolgozott a budapesti brit nagykövetségen gazdasági-politikai tanácsadóként. 1996 és 2008 között brit diplomatákat látott el háttérelemzésekkel Magyarországról, és a források szerint bizalmi emberként működött a követségen. Nem véletlen, hogy Tuzson Bence miniszter és több sajtóorgánum is felvetette, hogy a baloldali sajtó által megkreált Szőlő utcai botrány mögött külföldi titkosszolgálati szálak is meghúzódhatnak.
A Tűzfalcsoport szerint Káncz mostani tevékenységével kapcsolatban az a legfőbb kérdés, hogy a britek után most vajon milyen külföldi hatalomnak dolgozik az álhírgyártó szakértő.