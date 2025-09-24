Akasztásról fantáziáló „szakértő” – ki is valójában Káncz Csaba, a baloldal álhírgyártója?

A Tűzfalcsoport arra hívja fel a figyelmet, hogy az álhírgyártóként elhíresült, külföldi titkosszolgálati kapcsolatokkal is kapcsolatba hozható Káncz Csaba indította el a balliberális média világban azt a feltételezést, mintha a Szőlő utcai gyermekvédelmi intézet botrányával kapcsolatban lenne bármilyen politikusnak is érintettsége.

Káncz Csaba kezdte el minden alap nélkül terjeszteni, hogy a Szőlő utcai ügy „a kormány legfelsőbb szintjéig érhet”. Fotó: YouTube

Káncz Csaba életútja és megnyilvánulásai erősen megkérdőjelezik „szakértői” hitelességét

A Tűzfalcsoport összefoglalója szerint a Szőlő utcai javítóintézet körül kirobbant botrány újabb fejezetet nyitott a baloldali álhírgyártásban. Néhány napja ugyanis Káncz Csaba kezdte el terjeszteni, hogy az ügy „a kormány legfelsőbb szintjéig érhet”, amire Kocsis Máté a Parlamentben úgy reagált:

Elárulok még valamit, amiről a későbbiekben még hallani fognak: ezt az állítást egy befolyásos és gazdag ellenzéki politikuscsalád biztatására tette meg az, aki megtette.”

A találgatások szerint az említett személy Káncz Csaba lehetett, akinek életútja és megnyilvánulásai erősen megkérdőjelezik „szakértői” hitelességét.

Akasztásról szóló posztok és provokációk

Káncz Csaba közösségi bejegyzései rendre erőszakos fantáziálásokról árulkodnak. Egyik posztjában egy csoportképről írta:

Ha jól látom, az ott egy ügyesen kötött csomó OV nyakán.”

Ez egyértelműen egy Orbán Viktor akasztására tett utalás volt.

Más írásaiban pedig arról értekezett, hogy a magyar kormány tagjait vagy jobboldali véleményformálókat „a háború után megkereshetik az ukrán keményvonalasok” - a sorok között olvasva világos, mire célzott.

De Káncz Csaba Pótápi Árpád János halála kapcsán is felháborító bejegyzést tett közzé:

Potápi egy revansista Horthy-rajongó tálib volt, akit kitiltottak Ukrajnából.”

- írta a baloldali propagandista.

Kapcsolat Márki-Zayjal és Hadházyval

A baloldali „szakértőt” korábban Márki-Zay Péter indította az előválasztáson, majd a politikus bukása után Káncz Hadházy Ákos mellett tűnt fel tüntetéseken. A Mindenki Magyarországáért Mozgalom korábbi jelöltje ma a baloldali "független" nyilvánosság egyik harsány hangja, aki rendre a nyugati globalista propaganda szavait ismétli.