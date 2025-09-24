Ez Karácsony Budapestje: botrányos jelentés, kukássztrájk és elégedetlen taxisok

Megállapítható Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi fizetésképtelensége, amely valójában egy technikai csőd. A KTM friss jelentése szerint a Karácsony Gergely vezette főváros évek óta többet költ, mint amennyi a bevétele, és 2025 szeptemberére gyakorlatilag már elköltötte a jövő évi költségvetés negyedét – írja a Magyar Nemzet.
A jelentés világosan megmutatja, hogy
Karácsony Gergelyék folyamatos trükközése oda vezetett, hogy a főváros likviditását csak kreatív pénzügyi manőverekkel tudták biztosítani.
A minisztériumi dokumentum szerint a főpolgármester sok esetben megkerüli a közgyűlést, úgy vállal újabb terheket a főváros számára. A jelentésben az is áll, hogy például a bringasztrádaügyben a közgyűlésnek információk hiányában kellett döntést hoznia. Ennek a gazdálkodásnak a következménye, hogy a közösségi közlekedés műszaki állapota romlik, a lakosság pedig egyre több szolgáltatási hiányosságot tapasztal.
Szerda reggelre egyszerre két fronton is megbénult Budapest: a kukások egy része nem vonult ki a telephelyekről, miközben a taxisok a Városháza előtt és a Hősök terén demonstrációt tartottak. A hulladékszállítás leállt az Ecseri úti és két másik telephelyről is, mert nem sikerült bérmegállapodást kötni a MoHu Budapest Zrt.-vel, ráadásul a dolgozók egy hete nem kaptak fizetést. A MoHu Budapest Zrt. egyébként 50 százalékban a főváros tulajdona.
Nem az összes kukásautó személyzete döntött a sztrájk mellett, de így is jelentős fennakadások voltak.
A város közlekedési káosza csak fokozódott, amikor reggel a taxisok is akcióba léptek. Több szakszervezet demonstrált a főváros taxirendeletének szigorítása ellen, és jelezték, hogy a létszámstop és a tarifaemelés hiánya miatt akár folytatni is hajlandók az akciót.
Több olyan javaslat is szerepel a csomagban, amelyet nem vagy csak részben tárgyalt meg a főváros velünk”
– mondta a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke.
Kérdés, hogy Karácsony Gergely meddig bír úrrá lenni a káoszon, de az tény, hogy a mai Fővárosi Közgyűlésen heves és hosszú vitákra lehet számítani.