Ez Karácsony Budapestje: botrányos jelentés, kukássztrájk és elégedetlen taxisok

Megállapítható Budapest Főváros Önkormányzata pénzügyi fizetésképtelensége, amely valójában egy technikai csőd. A KTM friss jelentése szerint a Karácsony Gergely vezette főváros évek óta többet költ, mint amennyi a bevétele, és 2025 szeptemberére gyakorlatilag már elköltötte a jövő évi költségvetés negyedét – írja a Magyar Nemzet.

Karácsony Gergely elhibázott döntései miatt tüntetnek a budapesti taxisok a Hősök terén és a Városháza téren (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

A jelentés világosan megmutatja, hogy

Karácsony Gergelyék folyamatos trükközése oda vezetett, hogy a főváros likviditását csak kreatív pénzügyi manőverekkel tudták biztosítani.

Pénzügyi trükkök és diktatórikus döntések

A minisztériumi dokumentum szerint a főpolgármester sok esetben megkerüli a közgyűlést, úgy vállal újabb terheket a főváros számára. A jelentésben az is áll, hogy például a bringasztrádaügyben a közgyűlésnek információk hiányában kellett döntést hoznia. Ennek a gazdálkodásnak a következménye, hogy a közösségi közlekedés műszaki állapota romlik, a lakosság pedig egyre több szolgáltatási hiányosságot tapasztal.