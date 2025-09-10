Karácsony Gergely, a politikai terrorista?

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője közösségi média bejegyzésében hívta fel a figyelmet arra, hogy Karácsony Gergely és a Tisza százezrek megélhetését sodorja veszélybe – írta meg a szerdai Magyar Nemzet.

Ursula von der Leyen (j), az Európai Bizottság elnöke fogadja Karácsony Gergely főpolgármestert Párizsban, 2025. július 8-án (kép forrása: Facebook/KaracsonyGergely)

A lap hozzáteszi: A budapesti Fidesz frakcióvezetője hangsúlyozta, hogy a fővárosnak működnie kell, ez mindenki érdeke, ezt akarja a képviselőcsoport is, és a kormány is ezért dolgozik.

Ahogyan korábban lapunk is megírta, aki kíváncsi, milyen az, amikor a Tisza Párt kormányzó erővé válik, nézzen körül Budapesten: törvénytelen költségvetés, busztüzek, felelőtlen beruházások.

A fővárosról szóló döntéseket a főpolgármester és legszorosabb szövetségesei a Tiszával együtt hozzák meg

– véli Zila János. Az Alapjogokért vezető elemzője szerint ebből következően Karácsony Gergely és Magyar Péter egy koalíciót alkot.

Mint ismert, szeptember 1-jével megszűnt a jogvédelem, amit a fővárosi önkormányzat kapott a Fővárosi Törvényszéktől azt követően, hogy a Magyar Államkincstár (MÁK) szolidaritási hozzájárulás címszó alatt inkasszózott több mint tízmilliárd forintot a főváros számlájáról.

Most úgy tűnik,

Karácsony elkezdett a kormányra mutogatni sőt, a budapestieket használja pajzsként, hogy kimenekítse magát a saját rossz döntései következményeiből

– állapítja meg Szentkirályi. A fővárosi politikus így fogalmaz Karácsony legújabb megnyilvánulásával kapcsolatban:

„Miközben az elmúlt hetek busztüzei megmutatták, hogy a főpolgármester már a buszokon sem tudja garantálni az utasok biztonságát, most még beláthatatlan idejű BKV-leállással is fenyeget, amivel mesterséges «politikai válságot» akar előidézni."

Karácsony Gergely gátolhatja a budapestiek szabad mozgását

Szentkirályi Alexandra azt is hozzátette, Karácsony hetekre is leállítaná a BKV-t. ezzel szemben szerinte zsarolás, amit a főpolgármester csinál és