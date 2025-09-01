A dugók főpolgármestere: Karácsony a közlekedés elleni városvezető – képeken az óriási káosz

Az elmúlt időszakban Budapest közlekedése látványosan megbénult, miután Karácsony Gergely egyszerre indította el a főútvonalak felújítását, a rakpart lezárását és a villamospályák átépítését. A Lánchíd, a pesti alsó rakpart, a 4–6-os villamos vonala és több főútvonal párhuzamos munkálatai súlyos dugókat generáltak – a hétköznapi közlekedés gyakorlatilag ellehetetlenült.
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője korábban „ámokfutásként” jellemezte a helyzetet, mivel a rakpart hétköznap is teljesen lezárt Lánchíd és Erzsébet híd között, miközben a villamospótló buszok araszoltak a zsúfolt utcákon. A városrészek között csak három híd volt járható korlátozás nélkül, és a forgalom több pontján fájdalmas torlódások alakultak ki.
Volt olyan, hogy az iskolakezdés idején a felújítások és a kerékpársávok bevezetése drámai közlekedési válsághoz – így dugókhoz vezetett. A szakmai szervezetek figyelmeztettek, de Karácsony politikai indíttatásból halogatta a Tarlós által előkészített projekteket, évek késlekedést okozva.
A dugó nem csupán kényelmetlenség: a közlekedési káosz komoly anyagi kárt okozott a szállítmányozóknak és a turizmusnak, ugyanakkor növelte a károsanyag-kibocsátást is. Az „autós város” helyett „ülő város” lett Budapest – a hatékony működést megszűntető városvezetés ára nagyon magas.
A városvezetés sosem vállalta a felelősséget, helyette politikai kommunikációt folytatott, vagy épp „Pride-szervezésre” fókuszált, miközben a közlekedők szenvednek. A főváros nem javít, hanem büntet – fogalmazott a kormánypárti oldal, rámutatva: a vezetés politikai ígéretekre és show-ra szorítkozik a városi működőképesség helyett.
A fentiek alapján világossá válik, hogy Budapest közlekedése nem csakúgy véletlenül lelassult: a városvezető döntései, a felújítások és lezárások egy időben történő elrendelése, valamint a közösségi közlekedés felforgatása mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a főváros dugók városává vált. A politikai szándékok felismerése nélkül nem érthető meg, miért nem oldódik a válság – és miért nő folyamatosan az elégedetlenség.