Karácsony Gergely

A dugók főpolgármestere: Karácsony a közlekedés elleni városvezető – képeken az óriási káosz

36 perce
Karácsony Gergely főpolgármester döntéseinek következtében Budapest közlekedése napi szinten vált elviselhetetlenné: egyszerre indított felújítási hullám, rakpartlezárás és tömegközlekedési felfordulás bénítja a várost. A belvárosi útvonalak – különösen az alsó rakpart, Lánchíd, villamosvonalak – járhatatlanná váltak, miközben a dugók súlyosan megnehezítik az autósok és a közlekedési szolgáltatók életét. A városvezetés helyett politikai döntéseket hozó Karácsonyt sokan „a dugók főpolgármesterének” nevezik.
Karácsony Gergely

Az elmúlt időszakban Budapest közlekedése látványosan megbénult, miután Karácsony Gergely egyszerre indította el a főútvonalak felújítását, a rakpart lezárását és a villamospályák átépítését. A Lánchíd, a pesti alsó rakpart, a 4–6-os villamos vonala és több főútvonal párhuzamos munkálatai súlyos dugókat generáltak – a hétköznapi közlekedés gyakorlatilag ellehetetlenült.

Karácsony
Karácsony Gergely, Budapest baloldali főpolgármestere. Forrás: hirado.hu

Ámokfutás a rakparton: autósok és közlekedők bedarálva

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz fővárosi frakcióvezetője korábban „ámokfutásként” jellemezte a helyzetet, mivel a rakpart hétköznap is teljesen lezárt Lánchíd és Erzsébet híd között, miközben a villamospótló buszok araszoltak a zsúfolt utcákon. A városrészek között csak három híd volt járható korlátozás nélkül, és a forgalom több pontján fájdalmas torlódások alakultak ki.

Országos figyelem: a „dugóváros” kritikája erősödik

Volt olyan, hogy az iskolakezdés idején a felújítások és a kerékpársávok bevezetése drámai közlekedési válsághoz – így dugókhoz vezetett. A szakmai szervezetek figyelmeztettek, de Karácsony politikai indíttatásból halogatta a Tarlós által előkészített projekteket, évek késlekedést okozva. 

Fizikai és gazdasági következmények

A dugó nem csupán kényelmetlenség: a közlekedési káosz komoly anyagi kárt okozott a szállítmányozóknak és a turizmusnak, ugyanakkor növelte a károsanyag-kibocsátást is. Az „autós város” helyett „ülő város” lett Budapest – a hatékony működést megszűntető városvezetés ára nagyon magas. 

dugó, torlódás, forgalom, reggeli dugó, hétfő reggeli forgalom, tanévnyitó, iskolakezdés, iskola, suli, tanév, diák, tanuló, tanár, 2025/26-os tanév, 202509.01., dugóiskolakezdés, Iskolakezdés óriási dugó
Galéria: Hétfő reggel óriási dugóval indult az új tanév
Vége a nyárnak, ismét megteltek az utak

 

A felelősség elkenése: politikai mutyi vagy valódi válasz?

A városvezetés sosem vállalta a felelősséget, helyette politikai kommunikációt folytatott, vagy épp „Pride-szervezésre” fókuszált, miközben a közlekedők szenvednek. A főváros nem javít, hanem büntet – fogalmazott a kormánypárti oldal, rámutatva: a vezetés politikai ígéretekre és show-ra szorítkozik a városi működőképesség helyett. 

Karácsony Gergely – „a dugók főpolgármestere”?

A fentiek alapján világossá válik, hogy Budapest közlekedése nem csakúgy véletlenül lelassult: a városvezető döntései, a felújítások és lezárások egy időben történő elrendelése, valamint a közösségi közlekedés felforgatása mind-mind hozzájárultak ahhoz, hogy a főváros dugók városává vált. A politikai szándékok felismerése nélkül nem érthető meg, miért nem oldódik a válság – és miért nő folyamatosan az elégedetlenség.

 

