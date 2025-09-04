Karácsony Gergely fenyegetőzik, tíz napra leállítaná a BKV-t

Ez politikai terrorizmus. Ha valaki nem képes ellátni a kötelező feladatait, amivel megbízták, akkor álljon félre, ne több millió embert terrorizáljon, fenyegessen és veszélyeztessen – fogalmazott a Fidesz fővárosi frakciójának vezetője annak kapcsán, hogy

Karácsony Gergely az ATV stúdiójában arról beszélt, legközelebb nem 10 percre, hanem 10 napra állítaná le a budapesti tömegközlekedést.

Szentkirályi Alexandra szerint az nincs rendben, hogy bármennyi pénzt elherdálnak, bármilyen felelőtlen döntést hoznak, bármekkora lyukat ütnek Budapest költségvetésén, annak az a vége, hogy a budapestiek mindennapjainak, munkába és iskolába járásának megbénításával zsarolják az embereken keresztül a kormányt.

– Karácsony Gergely ezt nem teheti. Sok mindent elnéznek a budapestiek nekik, de azt, hogy őket büntesse, azt nem.

Felszólítjuk a főpolgármestert, hogy azonnal tisztázza szavait és garantálja, hogy nem állítja le többé önkényesen a tömegközlekedést – szögezte le a politikus.



