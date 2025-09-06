Politikai elemző: Magyar Péternek és Karácsony Gergelynek is érdeke a fővárosi csődhelyzet fenntartása

A Magyar Nemzetnek nyilatkozva Zila János elmondta, hogy a Fővárosi Közgyűlésben Karácsony Gergely és a Tisza Párt is azt igyekszik eladni az ellenzéki szavazóknak, hogy ők a kormány legádázabb ellenfelei. Az Alapjogokért Központ elemzője. Kiemelte: ez pártpolitikai értelemben ideig-óráig kifizetődő lehet, ám az itt élők jövőjére mindenképp rossz hatással van.

Karácsony Gergely főpolgármester a Fővárosi közgyűlés ülésén Fotó: MTI/Lakatos Péter

Karácsony Gergely kényszerhelyzetben

A szakértő szerint szintén ebből fakad az, hogy a baloldali politikusoknak eszük ágában sincs egyezségre jutni a kormánnyal, ez különösen nincs érdekében Karácsony Gergelynek.

Zila szerint „kicsúszott mögüle” minden országos politikai szervezeti erő. „Az ő számára csak a főváros maradt, politikai karrierje jelenleg kizárólag ott tűnik fenntarthatónak. Korábban miniszterelnök-jelöltként kétszer is csúfos kudarcot vallott, a baloldal hátországa pedig most – olyan egységben, mintha parancsszóra tennék – egyértelműen azt a felállást igyekszik megerősíteni, hogy a jobboldallal a jövő évi országgyűlési választáson egyetlen párt, a Tisza álljon szemben” – fogalmazott az elemző, aki szerint Karácsony nem az a fajta autonóm politikus, aki szembe merne szegülni a főárammal. Így azonban minden lehetőséget igyekszik megragadni arra, hogy minél több és erősebb konfliktust keresve a kormányzattal, annak látszatát árulva, hogy ő Budapest védelmezője. Az Alapjogokért Központ elemzője kiemelte, hogy

a fővárosról szóló döntéseket Karácsony Gergely és legszorosabb szövetségesei a Tiszával együtt hozzák meg. Vagyis egy koalíció részesei, így közösen kell felelősséget vállalniuk Budapest költségvetési helyzetéért is.”

Mint ismert, szeptember 1-jével megszűnt a jogvédelem, amit a fővárosi önkormányzat kapott a Fővárosi Törvényszéktől azt követően, hogy a Magyar Államkincstár (MÁK) szolidaritási hozzájárulás címszó alatt inkasszózott több mint tízmilliárd forintot a főváros számlájáról.