Karácsony–Vitézy–Tisza-trió: törvénytelen költségvetés, busztüzek, felelőtlen beruházások

Aki kíváncsi, milyen az, amikor a Tisza Párt kormányzó erővé válik, nézzen körül Budapesten: törvénytelen költségvetés, busztüzek, felelőtlen beruházások – fogalmazott Szentkirályi Alexandra, aki videóbejegyzésében arról beszélt, Karácsony, Vitézy és a Tisza most együtt hazardíroznak a budapestiek pénzével és jövőjével.

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője közölte, a kormánypártok az adócsökkentésben, a békében, a biztonságban hisznek – ők viszont a rombolásban és a pusztításban.

Szerinte nagyon szomorú, hogy Budapest az egy labor, és a nemzet fővárosa az egy olyan szerepbe kerül, ahol sajnos azzal szembesülünk, milyen az, amikor a Tisza adja a kormányzóerőt, hiszen Karácsony Gergely mögé felsorakozott legnagyobb frakció a Tisza-frakció.

„Tehát, ami a fővárosban látjuk, abban vastagon benne van a Tisza keze. Benne van, amikor megszavaznak egy olyan költségvetést, amiről pontosan tudják, hogy törvénytelen, amikor a főváros megveszi Rákosrendezőt”

– mondta a politikus, aki hangsúlyozta, nem a kötelező feladatokkal foglalkoznak, vagy azzal, hogy ne gyulladjanak ki az emberek alatt a buszok, ami azért probléma, mert a mi pénzünkkel és éveinkkel hazardíroznak.

