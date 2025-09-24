Katolikus óvodaprogram: újabb intézmény újulhatott meg

Soltész Miklós az Árpád-házi Szent Erzsébet Katolikus Óvoda új épületének átadásán elmondta,

a katolikus, református és evangélikus keresztények együttesen húszezer óvodai férőhelyet újítottak fel vagy építettek az elmúlt 10-12 évben, ami óriási összefogás eredménye.

Katolikus intézményrendszer

Közölte, hogy a kormány családpolitikájának három fő pillére van: az első az anyagiak, a családtámogatások és adókedvezmények, a második az otthonteremtés támogatása, a harmadikat az intézmények, a bölcsődék, óvodák jelentik. Szerinte ha ez utóbbiak nem lennének, akkor a szülőknek sokkal nehezebb lenne a gyermekekről való gondoskodás. Hangsúlyozta, a gyermeknevelés nem egy- vagy kétszemélyes feladat, az, hogy a gyermekek mennyire lesznek hasznos, szorgos, becsületes, tisztességes polgárai az országnak, az a bölcsődén, az óvodán, iskolán is múlik.

A katolikus egyház új óvodai épülete Dombováron. Fotó: Soltész Miklós/Facebook

Soltész Miklós emlékeztetett,

július 1-től a családi adókedvezményt 50 százalékkal emelkedett, január 1-jén száz százalékkal nő a kedvezmény, október 1-től a három gyermekes anyák mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól, január 1-től a 30 év alatti, egygyermekes és a 40 év alatti, kétgyermekes anyák is szja-mentesek lesznek.

Jelezte, ez azért fontos, mert segítenünk kell az édesanyák mindennapi küzdelmét - mondta. Az államtitkár kiemelte: az, hogy katolikus, keresztény óvoda épülhet, nem olyan természetes, Európa más tájain egyáltalán nem gondolkoznak így.

Új épülettel bővült a dombóvári katolikus óvoda. (Soltész Miklós/Facebook)

Hozzátette, Magyarországon az első falusi kisdedóvót 1836-ban Bezerédj Amália a Tolna vármegyei Hidjapusztán hozta létre. Csibi Krisztina (Fidesz), a térség országgyűlési képviselője azt mondta, hogy a több mint kétmilliárd forintos, zöldmezős beruházással épült óvodában száz gyermek kaphat magas színvonalú óvodai nevelést. Beszélt arról, hogy

Európa a közelmúltig a keresztény kultúrát tekintette a sajátjának, ma azonban egyre inkább teret hódít egy új megközelítés, amely a folytonosságunkat, a stílusjegyeinket, a hagyományos létünket kérdőjelezi meg, elbizonytalanítja a jövőnket.

Orbán Viktor miniszterelnököt idézte, aki tusványosi beszédében azt mondta, megőrizni azt, amink van, megszerezni azt, ami nincs, de kell, és nemet mondani arra, arra, amire nincs szükségünk. Az ilyen irányú nevelés jó, ha már családban elkezdődik, és az óvodában iskolában folytatódik.

Magyarország kormánya számára ez vezérlőelv, mert csakis ez állhat a magyar gyermekek és családok iránti elköteleződésünk szolgálatában

– tette hozzá.