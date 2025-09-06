Figyelem: katonai konvojok vonulnak ezeken az utakon

Szeptember első hetében elrajtolt az Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nevű országvédelmi hadgyakorlat, amelyet a Honvédelmi Minisztérium az idei év, sőt a rendszerváltás óta a Magyar Honvédség legnagyobb és legösszetettebb műveletének nevezett. A közlemény szerint a NATO-keretek között, előre megtervezett, összhaderőnemi és összkormányzati gyakorlat hat héten át zajlik, mintegy 22 ezer hivatásos és tartalékos katona részvételével, akik az ország különböző pontjain vesznek részt a komplex hadműveletekben. A gyakorlat során hatalmas katonai konvojokba is bele lehet futni az utakon – írja a Magyar Nemzet.

Katonai konvojok vonulnak az országban (Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto)

A gyakorlat során zajló csapatmozgások és eszközátcsoportosítások miatt az ország több térségében továbbra is fokozott közúti, vasúti és légi forgalommal, valamint erőteljes hanghatásokkal kell számolni.

Az Adaptive Hussars 2025 hadgyakorlat részeként szeptember 8–10. között a Fajsz–Dombori térségében közúti eszközátcsoportosítás várható a katonai manőverekhez kapcsolódóan.

A közlemény szerint szeptember 8–10. között katonai járműoszlopok vonulnak több Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád vármegyei település érintésével, Szentes és Fajsz között, két különböző útvonalon oda-vissza.

Az Origo korábban arról is beszámolt, elsőként Hajmáskéren tartott látványos bemutatót a Magyar Honvédség az Adaptive Hussars 2025 gyakorlat kezdő, bemutató részeként, ahol vasúti lerakodási műveletet mutatott be a honvédség.