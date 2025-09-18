Kemény üzenetet küldött Orbán Viktor a brüsszeli Tisza-fiúknak

A miniszterelnök a nemzeti konzultáció részleteivel kapcsolatban elmondta: indul a legújabb nemzeti konzultáció, amely ezúttal adókérdésekről szól majd.

Az ellenfeleink visítanak, Brüsszeltől a tiszapartig. Titkolóznak, vádaskodnak és feljelentgetnek. Érzik, hogy bajban vannak.

Mert mi végre szoktunk nemzeti konzultációt indítani? – tette fel a kérdést, majd rögtön választ is adott rá:

„Azért indítottunk nemzeti konzultációt, mert létre akartunk hozni egymillió munkahelyet. Az ellenfeleink azt mondták, ez hülyeség és lehetetlen. Az emberek velünk voltak, ezt a konzultáción el is mondták. Mi pedig megcsináltuk. Azért indítottunk nemzeti konzultációt, mert csökkenteni akartuk a családok rezsiköltségeit. Az ellenfeleink azt mondták, ez hülyeség és lehetetlen. Az emberek velünk voltak, ezt a konzultáción el is mondták. Mi pedig megcsináltuk” – sorolta az elmúlt évek sikereit Orbán Viktor, aki egyben arra is kitért, a hamarosan induló nemzeti konzultációnak is meg van a maga célja:

Most azért indítunk nemzeti konzultációt, mert családbarát adóforradalmat indítunk. Adómentes CSED és GYED, SZJA mentesség a három-, majd a kétgyermekes édesanyáknak, dupla családi adókedvezmény.

A kormányfő emlékeztetett, hogy az ellenzék, az ellenfeleink megint egy másik úton járnak. „Emelnék a jövedelemadót és a társasági adót, elvennék a családi kedvezményeket. Ráadásul mindezt titkolják. Ez a Tisza-adó. A nemzeti konzultáción arról dönthetnek az emberek, melyik utat válasszuk: a brüsszeli Tisza-adót vagy a családbarát magyar utat” – mondta a miniszterelnök, majd hozzátette, ha az emberek ismét a kormánnyal lesznek, megint sikerülni fog, és a családbarát magyar utat folytathatja a kormány.

A brüsszeli Tisza-fiúk pedig mehetnek a csudába”

– zárta gondolatait Orbán Viktor.