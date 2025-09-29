Hírlevél

Rendkívüli

Megrázó részletek láttak napvilágot Kaszás Nikolett halálának körülményeiről

Holló István

Döntött a bíróság az ukrán kémügyben: nem szabadul egykönnyen az egyik gyanúsított

További két hónapig letartóztatásban marad Holló István. Az ukrán kémügy egyik gyanúsítottja a magyar hadsereg, illetve az energetikai rendszer megismerésére vonatkozóan folytathatott aktív hírszerző tevékenységet Magyarországon.
Holló IstvánRuszin-Szendi RomuluszKocsis Máté

November 21-ig még biztosan letartóztatásban marad az ukrán kémügy egyik kulcsfigurája, az ukrán kémbotrány kirobbanásakor őrizetbe vett, kémkedéssel gyanúsított Holló István – írta meg a Magyar Nemzet a Fővárosi Törvényszék tájékoztatása alapján. 

hollóistván, ukrán kémügy
Ukrán kémügy: akcióban a TEK. Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Holló Istvánról tudható – mint azt Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Nemzetbiztonsági Bizottság május 20-ai ülése után elmondta –, hogy ukrán állampolgár, illetve hogy már hosszabb ideje a magyar elhárítás látóterében volt.

 Kapcsolatrendszerében számos ukrán titkosszolgálati, valamint hazai honvédségi és energetikai szektorban releváns, illetve a magyar politikai életben aktív szereplőt is azonosítottak.

A Magyar Nemzet korábban kiderítette azt is, az utóbbi időben a fegyverbotránya miatt reflektorfénybe került Ruszin-Szendi Romulusz, Magyar Péterék honvédelmi tanácsadója rendszeres kapcsolatot tartott fenn Holló Istvánnal.

A férfit a TEK közreműködésével fogták el és helyezték idegenrendészeti őrizetbe; kémkedés és más bűncselekmény gyanújának bűntette miatt folytat ellene nyomozást a Nemzeti Nyomozó Iroda.

Egyre súlyosabb kémügy: Ruszin-Szendi Romulusz volt a magas rangú kapcsolat

A Holló kapcsolataként gyakran emlegetett magas rangú katonai vezető Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök volt – derült ki néhány hónappal ezelőtt. Ruszin-Szendi jelenleg Magyar Péter oldalán, a Tisza Párt szakértőjeként tevékenykedik. 

A jelenleg letartóztatásban lévő Holló Istvánnak – ahogy a hazánkból kémkedés miatt már kiutasított Tseber Rolandnak, a Tisza-elnök másik „emberének” – komoly szerepe volt a Magyarországon zajló ukrán befolyásolási törekvésekben. 

 

 

