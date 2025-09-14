Nem maradhat következmény nélkül a Kétfarkú Kutya Párt önkormányzati képviselőjének vállalhatatlan megnyilvánulása

A Szent István Intézet felhívást tett közzé a Facebook-on, amelyben közlik a CitizenGO Magyarország partnerségében petíciót indítottak a Kétfarkú Kutya Párt önkormányzati képviselőjének lemondását követelve.
Jánosi Gergő a keresztény-konzervatív Charlie Kirk brutális kivégzését gunyorosan, az emberi élet szentségét és az emberi méltóságot semmibevéve kommentálta közösségi média felületén
– írják, felhívva arra is a figyelmet, hogy a balliberális politikus bár posztját törölte, megengedhetetlen, hogy a továbbiakban a magyar közéletben aktív szereplő lehessen.
Ha nem húzunk világos határokat, a gyűlölet könnyen elszabadulhat és az online bántalmazás fizikai erőszakká válhat.
– hangsúlyozzák.
Aktív közéleti szereplők esetében a felelősség hatványozott! A petíció ide kattintva írható alá
– tették hozzá.