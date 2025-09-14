Hírlevél

Rendkívüli

Botrány: egy közgazdász leplezte le Macron valódi véleményét a háborúról

Charlie Kirk

Nem maradhat következmény nélkül a Kétfarkú Kutya Párt önkormányzati képviselőjének vállalhatatlan megnyilvánulása

Jánosi Gergő a keresztény-konzervatív Charlie Kirk brutális kivégzését gunyorosan, az emberi élet szentségét és az emberi méltóságot semmibevéve kommentálta közösségi média felületén. A Szent István Intézet és a CitizenGO Magyarország petíciót indított a Kétfarkú Kutya Párt képviselőjének lemondását követelve. Itt írhatja alá a felhívást!
Charlie KirkKétfarkú Kutya PárCitizenGO Magyarországélet semmibevévepetícióSzent István Intézet

A Szent István Intézet felhívást tett közzé a Facebook-on, amelyben közlik a CitizenGO Magyarország partnerségében petíciót indítottak a Kétfarkú Kutya Párt önkormányzati képviselőjének lemondását követelve.

Jánosi Gergő a keresztény-konzervatív Charlie Kirk brutális kivégzését gunyorosan, az emberi élet szentségét és az emberi méltóságot semmibevéve kommentálta közösségi média felületén

– írják, felhívva arra is a figyelmet, hogy a balliberális politikus bár posztját törölte, megengedhetetlen, hogy a továbbiakban a magyar közéletben aktív szereplő lehessen.

Ha nem húzunk világos határokat, a gyűlölet könnyen elszabadulhat és az online bántalmazás fizikai erőszakká válhat.

– hangsúlyozzák.

A Kétfarkú Kutya Párt felelőssége

Aktív közéleti szereplők esetében a felelősség hatványozott! A petíció ide kattintva írható alá

– tették hozzá.

 

