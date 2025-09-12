Kiderült, mit gondol Orbán Viktor a tiszások agresszív fellépéséről

Őrizzük meg a józanságunkat, ha lehet a beszédben is – hangsúlyozta a miniszterelnök Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményvezér, podcast-házigazda szerdai meggyilkolása kapcsán.
Orbán Viktor, arra reagálva, hogy a verbális agresszió Magyarországon is megjelent, és hogyan lehet a fizikait kívül tartani a határokon, azt mondta,
mértéktartás, polgári tempó, nyugalom, csigavér.
Kifejtette: mielőtt valaki nagyon durvát mond, számoljon el tízig.
Mielőtt színpadi performanszokat adunk elő, amelyen fel akarjuk akasztani az ország egyik, vagy másik vezetőjét, meg agyon akarjuk lőni, egy kicsit üljünk le, gondoljuk át: jó lesz ez? – mondta. Hozzátette:
a magyar egy észszerű nép, mond néha erőseket, de amikor cselekedni kell, akkor általában mértéktartó.
Őrizzük meg a józanságunkat, ha lehet a beszédben is! – javasolta a kormányfő.