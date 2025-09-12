Hírlevél

Rendkívüli

Hatalmas orosz-belarusz csapatösszevonások a lengyel határon

Orbán Viktor

Kiderült, mit gondol Orbán Viktor a tiszások agresszív fellépéséről

Mielőtt színpadi performanszokat adunk elő, amelyen fel akarjuk akasztani az ország egyik, vagy másik vezetőjét, meg agyon akarjuk lőni, egy kicsit üljünk le, gondoljuk át: jó lesz ez? – mondta Orbán Viktor a baloldal agresszív fellépésére reagálva a Kossuth Rádióban.
Orbán ViktorKrúbiközbeszédkossuth rádióverbális agressziócharlie kirkagresszióuszítás

Őrizzük meg a józanságunkat, ha lehet a beszédben is – hangsúlyozta a miniszterelnök Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményvezér, podcast-házigazda szerdai meggyilkolása kapcsán.

Krúbi
Horváth Krisztián, művésznevén Krúbi nemrég a kormányfő felakasztását javasolta koncertje közben (Kép forrása: Facebook/Krubi)

Orbán Viktor, arra reagálva, hogy a verbális agresszió Magyarországon is megjelent, és hogyan lehet a fizikait kívül tartani a határokon, azt mondta, 

mértéktartás, polgári tempó, nyugalom, csigavér.

Kifejtette: mielőtt valaki nagyon durvát mond, számoljon el tízig. 

Orbán Viktor: Meg kell állítanunk a gyűlöletkeltő baloldalt!

Mielőtt színpadi performanszokat adunk elő, amelyen fel akarjuk akasztani az ország egyik, vagy másik vezetőjét, meg agyon akarjuk lőni, egy kicsit üljünk le, gondoljuk át: jó lesz ez? – mondta. Hozzátette: 

a magyar egy észszerű nép, mond néha erőseket, de amikor cselekedni kell, akkor általában mértéktartó. 

Őrizzük meg a józanságunkat, ha lehet a beszédben is! –  javasolta a kormányfő.

 

