Kiderült, mit gondol Orbán Viktor a tiszások agresszív fellépéséről

Őrizzük meg a józanságunkat, ha lehet a beszédben is – hangsúlyozta a miniszterelnök Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményvezér, podcast-házigazda szerdai meggyilkolása kapcsán.

Horváth Krisztián, művésznevén Krúbi nemrég a kormányfő felakasztását javasolta koncertje közben (Kép forrása: Facebook/Krubi)

Orbán Viktor, arra reagálva, hogy a verbális agresszió Magyarországon is megjelent, és hogyan lehet a fizikait kívül tartani a határokon, azt mondta,

mértéktartás, polgári tempó, nyugalom, csigavér.

Kifejtette: mielőtt valaki nagyon durvát mond, számoljon el tízig.