Kíméletlen szavak a Harcosok órájában: az ellenzék hazugságokra építi kampányát

A Harcosok órája keddi adásának első vendége Pócs János, a Fidesz országgyűlési képviselője volt.

Pócs kemény szavakkal illette a baloldali ellenzéket:

„A 2002-es választások alkalmával is ugyanezt tette az ellenzék, amit most, hazugságokra építette kampányát. Felhívta a figyelmet, hogy akkoriban

Lamperth Mónika, aki belügyminiszter volt, azt üzente híveinek: Bármit szabad, választást kell nyerni, majd utána ráérünk bíróságra járni. Látszik, hogy egy tőröl fakadnak, most is ezt teszik.

Nem az számít az ellenzéknek, mi igaz, mi nem, valakit le kell járatni, sárba tiporni, utána lehet bíróságra járni."

Pócs János Magyar Péterről és követőiről

A képviselő elmondta:

„Az emberek nézik Magyar Péter különböző megnyilvánulásait és fórumait és nem látnak mást, csak azt látják, hogy hogyan kel utálni, gyűlölni Orbán Viktort, a Fideszt. Semmi másra nem építenek.”

A képviselő elmondta, azt nem tudják elmondani ezek az emberek, hogy mivel lesz nekik jobb, ha nem a Fidesz kormányoz, ahogyan fogalmazott:

„Magyar Péter reggel fogmosás közben a tükörben elkezdi gyakorolni, hogy az adócsökkentés kormánya leszünk, közben kiderül hogy adót fognak emelni, sőt manapság már fórumokat tartanak róla.”

Cikkünk frissül