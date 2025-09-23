Hírlevél

Pócs János

Kíméletlen szavak a Harcosok órájában: az ellenzék hazugságokra építi kampányát

Pócs János a Harcosok órája című műsorban élesen kritizálta a baloldali ellenzéket. Egy műsor azoknak, akiket az igazság érdekel. Kövesse nálunk az adást. Cikkünk frissül.
A Harcosok órája keddi adásának első vendége Pócs  János, a Fidesz országgyűlési képviselője volt.

Pócs kemény szavakkal illette a baloldali ellenzéket:

„A 2002-es választások alkalmával is ugyanezt tette az ellenzék, amit most, hazugságokra építette kampányát. Felhívta a figyelmet, hogy akkoriban

Lamperth Mónika, aki belügyminiszter volt, azt üzente híveinek: Bármit szabad, választást kell nyerni, majd utána ráérünk bíróságra járni. Látszik, hogy egy tőröl fakadnak, most is ezt teszik.

Nem az számít az ellenzéknek, mi igaz, mi nem, valakit le kell járatni, sárba tiporni, utána lehet bíróságra járni."

Pócs János Magyar Péterről és követőiről

A képviselő elmondta:

„Az emberek nézik Magyar Péter különböző megnyilvánulásait és fórumait és nem látnak mást, csak azt látják, hogy hogyan kel utálni, gyűlölni Orbán Viktort, a Fideszt. Semmi másra nem építenek.”

A képviselő elmondta, azt nem tudják elmondani ezek az emberek, hogy mivel lesz nekik jobb, ha nem a Fidesz kormányoz, ahogyan fogalmazott:

„Magyar Péter reggel fogmosás közben a tükörben elkezdi gyakorolni, hogy az adócsökkentés kormánya leszünk, közben kiderül hogy adót fognak emelni, sőt manapság már fórumokat tartanak róla.”

Cikkünk frissül

 

