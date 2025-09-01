Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ajjaj! Keményen odacsapott a Mercedes – Ursula von der Leyen nem fog örülni

pedofil bűncselekmény

Kisfiúval fajtalankodott a volt LMP-s politikus, Hadházy Ákosra is ráéghet az ügy

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kisfiúval fajtalankodott az LMP volt politikusa, K. Gábor, akit most börtönbüntetésre ítélt a kaposvári bíróság. Az áldozat egy 13 éves kisfiú, akivel a politikus hatalmi helyzetét és befolyását kihasználva erőszakoskodott. A pedofil férfi az LMP jelöltjeként indult, támogatói között tudhatta mások mellett Hadházy Ákost is.
Link másolása
Vágólapra másolva!
pedofil bűncselekménybírósági ítéletkékfényLMPLehet Más a PolitikaHadházy Ákos

Hat évre ítélte a kaposvári bíróság szexuális visszaélés és gyermekpornográfia miatt az LMP egykori politikusát – tudta meg a Magyar Nemzet a Kaposvári Törvényszéktől. A pedofil férfi jelenleg is letartóztatásban van; az ügyészség az ítélet és a közügyektől eltiltás súlyosbítása miatt fellebbezett.

Ítélet született a pedofil férfi büntetőperében
Ítélet született az LMP pedofil volt politikusának büntetőügyében (illusztráció: Shutterstock)

K. Gábor a somogyi közélet ismert szereplője, önkormányzati képviselő és parlamenti képviselőjelölt is volt, írja a lap. 2014-ben a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérettette meg magát,

három évvel később már az LMP mutatta be őt jelöltjeként. 

Hadházy hisztérikusan reagált a pedofil LMP-s miatt

Az ügyet annak kirobbanása után az LMP próbálta eltolni magától. Mint arról 2023-ban beszámoltunk, az egykori LMP-s, még korábban MSZP-s politikust azért tartóztatták le, mert a gyanú szerint kiskorúval próbált szexuális kapcsolatot létesíteni. 

Hadházy Ákos, akkor még LMP-s politikust az Origo megkereste a botrányos üggyel kapcsolatban, ám ő érdemi válaszok helyett hisztérikusan reagált.

Hadházy rémülete most is indokolt, ugyanis K. Gábor kampányát ő maga is támogatta.

Hadházy kedvenc szervezete rekordösszegért vizsgálgat Zuglóban

Behálózta a családot, majd erőszakoskodott a kisfiúval

A büntetőper 2024 elején kezdődött. A vád szerint K. Gábor 2022 decemberében az egyik családtagon keresztül ismerkedett meg a 13 éves sértettel. A vádlott ezután a kiskorú fiúval és a családjával egyaránt bizalmi kapcsolatot épített ki, így a szülők jóváhagyásával tartotta a kapcsolatot a sértettel, akik azt várták az idősebb férfitól, hogy a tanulmányait illetően terelje jó irányba a fiút. 

A férfi az így kialakított hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve 2023 februárjában a gépkocsijába csalta a beleegyezési korhatárt még be nem töltött sértettet, majd egy félreeső helyre hajtott, ahol fajtalankodott vele.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!