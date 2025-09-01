Kisfiúval fajtalankodott a volt LMP-s politikus, Hadházy Ákosra is ráéghet az ügy

Hat évre ítélte a kaposvári bíróság szexuális visszaélés és gyermekpornográfia miatt az LMP egykori politikusát – tudta meg a Magyar Nemzet a Kaposvári Törvényszéktől. A pedofil férfi jelenleg is letartóztatásban van; az ügyészség az ítélet és a közügyektől eltiltás súlyosbítása miatt fellebbezett.

Ítélet született az LMP pedofil volt politikusának büntetőügyében (illusztráció: Shutterstock)

K. Gábor a somogyi közélet ismert szereplője, önkormányzati képviselő és parlamenti képviselőjelölt is volt, írja a lap. 2014-ben a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérettette meg magát,

három évvel később már az LMP mutatta be őt jelöltjeként.

Hadházy hisztérikusan reagált a pedofil LMP-s miatt

Az ügyet annak kirobbanása után az LMP próbálta eltolni magától. Mint arról 2023-ban beszámoltunk, az egykori LMP-s, még korábban MSZP-s politikust azért tartóztatták le, mert a gyanú szerint kiskorúval próbált szexuális kapcsolatot létesíteni.

Hadházy Ákos, akkor még LMP-s politikust az Origo megkereste a botrányos üggyel kapcsolatban, ám ő érdemi válaszok helyett hisztérikusan reagált.

Hadházy rémülete most is indokolt, ugyanis K. Gábor kampányát ő maga is támogatta.