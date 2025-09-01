Kisfiúval fajtalankodott a volt LMP-s politikus, Hadházy Ákosra is ráéghet az ügy

Hat évre ítélte a kaposvári bíróság szexuális visszaélés és gyermekpornográfia miatt az LMP egykori politikusát – tudta meg a Magyar Nemzet a Kaposvári Törvényszéktől. A pedofil férfi jelenleg is letartóztatásban van; az ügyészség az ítélet és a közügyektől eltiltás súlyosbítása miatt fellebbezett.
K. Gábor a somogyi közélet ismert szereplője, önkormányzati képviselő és parlamenti képviselőjelölt is volt, írja a lap. 2014-ben a Negyedik Köztársaság Párt (4K!) jelöltjeként mérettette meg magát,
három évvel később már az LMP mutatta be őt jelöltjeként.
Az ügyet annak kirobbanása után az LMP próbálta eltolni magától. Mint arról 2023-ban beszámoltunk, az egykori LMP-s, még korábban MSZP-s politikust azért tartóztatták le, mert a gyanú szerint kiskorúval próbált szexuális kapcsolatot létesíteni.
Hadházy Ákos, akkor még LMP-s politikust az Origo megkereste a botrányos üggyel kapcsolatban, ám ő érdemi válaszok helyett hisztérikusan reagált.
Hadházy rémülete most is indokolt, ugyanis K. Gábor kampányát ő maga is támogatta.
A büntetőper 2024 elején kezdődött. A vád szerint K. Gábor 2022 decemberében az egyik családtagon keresztül ismerkedett meg a 13 éves sértettel. A vádlott ezután a kiskorú fiúval és a családjával egyaránt bizalmi kapcsolatot épített ki, így a szülők jóváhagyásával tartotta a kapcsolatot a sértettel, akik azt várták az idősebb férfitól, hogy a tanulmányait illetően terelje jó irányba a fiút.
A férfi az így kialakított hatalmi, befolyási viszonyával visszaélve 2023 februárjában a gépkocsijába csalta a beleegyezési korhatárt még be nem töltött sértettet, majd egy félreeső helyre hajtott, ahol fajtalankodott vele.