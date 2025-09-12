Kivégzéssel fenyegette meg egy Tisza-szimpatizáns a Vas Népe újságíróit

A Vas Népe szerkesztősége pénteken számolt be arról, hogy egy postai levélben súlyos, halálos fenyegetést kaptak egy magát Tisza Párt-szimpatizánsnak nevező személytől.

A Vas Népe szerint egyértelmű összefüggés van a lapot ért fenyegetés és az általános magyarországi közéleti légkör között (Fotó: Vas Népe)

Vas Népe: Rendszerszintű lett az újságírókat célzó erőszakos baloldali retorika

A levélíró többek között azt kívánta, hogy

a lap főszerkesztője és munkatársai „kivégzőosztag elé kerüljenek”.

A fenyegetés nem állt meg ennyiben: a képeslap és az írógéppel írt levél tele volt trágár kifejezésekkel, gyűlölködő mondatokkal és konkrét erőszakos fantáziákkal.