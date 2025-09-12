Kivégzéssel fenyegette meg egy Tisza-szimpatizáns a Vas Népe újságíróit

A Vas Népe szerkesztősége pénteken számolt be arról, hogy egy postai levélben súlyos, halálos fenyegetést kaptak egy magát Tisza Párt-szimpatizánsnak nevező személytől.
A levélíró többek között azt kívánta, hogy
a lap főszerkesztője és munkatársai „kivégzőosztag elé kerüljenek”.
A fenyegetés nem állt meg ennyiben: a képeslap és az írógéppel írt levél tele volt trágár kifejezésekkel, gyűlölködő mondatokkal és konkrét erőszakos fantáziákkal.
A szerkesztőség beszámolója szerint a levélíró azt írta:
Unokáitok fognak, ha megmaradtok, megölni benneteket!
Totális pusztulásban részesülhettek családostul!
Isten tőlünk így segítsen, hogy ti a dögkertben végezzétek!”
A fenyegetés Orbán Viktorra is kiterjedt. A levélíró azt követelte, hogy a miniszterelnököt Ceaușescuhoz hasonló módon géppisztolysorozattal végezzék ki feleségével együtt.
A levélíró végül a vármegyeszékhelyen, Szombathelyen található Jáki úti temetőre utalva azt írta:
Minden szavatoknál legyen közelebb hozzátok a dögrész-parcella.”
A Vas Népe szerint egyértelmű összefüggés van a lapot ért fenyegetés és az általános magyarországi közéleti légkör között. Az elmúlt hónapokban ugyanis többször lehetett olyan szalagcímeket olvasni, mint hogy „Magyar Péter már börtönnel fenyegeti az újságírókat” vagy hogy „Magyar Péter ismét újságírókat fenyeget”. Nem véletlen tehát, hogy a Tisza Párt szimpatizánsaként azonosított levélíró a politikai üzeneteket erőszakos fenyegetésekbe fordította át.
A vármegyei lap és hírportálja ugyanakkor az erőszakot korlátozó lépések megtételének fontosságára is felhívta a figyelmet.
Hihetetlen felelőssége van a politikusoknak. Ne várjuk meg, hogy olyan szalagcímek jöjjenek szembe kis hazánkban, mint az elmúlt napokban Amerikában”
– írja a Vaol, Charlie Kirk amerikai konzervatív influenszer tragikus halálára utalva.
Legvégül pedig a lap arra figyelmeztetett:
Bár közelednek a választások és nagy a politikai feszültség, Magyarország nem állatkert, hanem demokrácia. Próbáljunk meg embernek maradni!”