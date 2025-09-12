Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump megerősítette, hogy elfogták Charlie Kirk merénylőjét

Vas Népe

Kivégzéssel fenyegette meg egy Tisza-szimpatizáns a Vas Népe újságíróit

37 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Halálos fenyegetést kapott a Vas Népe, azaz a Vas Vármegyei Hírportál (Vaol) szerkesztősége: egy magát Tisza-szimpatizánsnak nevező levélíró képeslapon és részletes levélben fantáziált arról, hogy a lap munkatársai kivégzőosztag elé kerülnek. A Vas Népe főszerkesztője szerint a fenyegetés egyértelműen kapcsolatba hozható azzal a politikai légkörrel, amelyben Magyar Péter és pártja rendszeresen újságírókat támad.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Vas NépefenyegetésTisza Pártfenyegető üzeneterőszakkivégzésújságírók

A Vas Népe szerkesztősége pénteken számolt be arról, hogy egy postai levélben súlyos, halálos fenyegetést kaptak egy magát Tisza Párt-szimpatizánsnak nevező személytől.

Vas Népe: Rendszerszintű lett az újságírókat célzó erőszakos baloldali retorika.
A Vas Népe szerint egyértelmű összefüggés van a lapot ért fenyegetés és az általános magyarországi közéleti légkör között (Fotó: Vas Népe)

Vas Népe: Rendszerszintű lett az újságírókat célzó erőszakos baloldali retorika

A levélíró többek között azt kívánta, hogy 

a lap főszerkesztője és munkatársai „kivégzőosztag elé kerüljenek”.

A fenyegetés nem állt meg ennyiben: a képeslap és az írógéppel írt levél tele volt trágár kifejezésekkel, gyűlölködő mondatokkal és konkrét erőszakos fantáziákkal.

Életveszélyesen megfenyegették az MTVA újságíróját, nyomoznak a rendőrök

A szerkesztőség beszámolója szerint a levélíró azt írta:

Unokáitok fognak, ha megmaradtok, megölni benneteket!
Totális pusztulásban részesülhettek családostul!
Isten tőlünk így segítsen, hogy ti a dögkertben végezzétek!”

A fenyegetés Orbán Viktorra is kiterjedt. A levélíró azt követelte, hogy a miniszterelnököt Ceaușescuhoz hasonló módon géppisztolysorozattal végezzék ki feleségével együtt.

Kiderült, mit gondol Orbán Viktor a tiszások agresszív fellépéséről

A levélíró végül a vármegyeszékhelyen, Szombathelyen található Jáki úti temetőre utalva azt írta:

Minden szavatoknál legyen közelebb hozzátok a dögrész-parcella.”

A Vas Népe szerint egyértelmű összefüggés van a lapot ért fenyegetés és az általános magyarországi közéleti légkör között. Az elmúlt hónapokban ugyanis többször lehetett olyan szalagcímeket olvasni, mint hogy „Magyar Péter már börtönnel fenyegeti az újságírókat” vagy hogy „Magyar Péter ismét újságírókat fenyeget”. Nem véletlen tehát, hogy a Tisza Párt szimpatizánsaként azonosított levélíró a politikai üzeneteket erőszakos fenyegetésekbe fordította át.

Kiderült, mit gondol Orbán Viktor a tiszások agresszív fellépéséről

A vármegyei lap és hírportálja ugyanakkor az erőszakot korlátozó lépések megtételének fontosságára is felhívta a figyelmet.

Hihetetlen felelőssége van a politikusoknak. Ne várjuk meg, hogy olyan szalagcímek jöjjenek szembe kis hazánkban, mint az elmúlt napokban Amerikában”

– írja a Vaol, Charlie Kirk amerikai konzervatív influenszer tragikus halálára utalva.

Legvégül pedig a lap arra figyelmeztetett:

Bár közelednek a választások és nagy a politikai feszültség, Magyarország nem állatkert, hanem demokrácia. Próbáljunk meg embernek maradni!”


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!