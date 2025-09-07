Hírlevél

Kocsi Máté

A Tisza Párt új szakértői: egy pénzember és egy „Varga Judit-imitátor”

20 perce
Olvasási idő: 4 perc
Kocsis Máté újabb Facebook-posztban hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyar Péter gazdasági tanácsadójának a külföldi banki háttérrel rendelkező Kármán Andrást nevezte meg. A Fidesz frakcióvezetője szerint ez csak tovább súlyosbítja a Tisza Párt helyzetét, hiszen „nagyon meredek lenne, ha egy külföldi tulajdonú pénzintézet fontos embere irányítaná a magyar gazdaságpolitikát”. Kocsis szerint Magyar Péter ma két „szakértőt” mutatott be: egy „külföldről fizetett pénzembert” és egy „Varga Judit-imitátort”.
Kocsi MátéTisza PártMagyar Péter

„😅 Hoppá! Magyar Péter nyakára ültették gazdasági szakértőnek a banki hátterű Kármán Andrást, de ez csak tetézi a bajukat😅” – kezdte posztját Kocsis Máté, aki szerint Kármán rövid államtitkári kitérője után „az elmúlt évtizedben egy külföldi bank magas rangú funkcionáriusa lett, ahol megtalálta valódi énjét.”

Kocsis
Kocsis Máté. Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztőség

Kocsis Máté: „Ez csak tetézi a bajukat”

A frakcióvezető élesen bírálta, hogy Magyar Péter éppen egy brüsszeli álláspontot képviselő politikusként választotta gazdasági tanácsadónak Kármánt. 

Nos, lássunk tisztán! Magyar Pétert fogják odakint a mentelmi jogával, minden fontos kérdésben képviselnie kell a brüsszeli álláspontot, most meg kapott az egyik nagy nemzetközi bankból egy magas rangú bankárt”

– írta Kocsis.

„Külföldről fizetett pénzember és Varga Judit-imitátor”

Kocsis posztjában egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:

👊 Valljuk be, nagyon meredek lenne, ha egy külföldi tulajdonú pénzintézet fontos embere irányítaná a magyar gazdaságpolitikát!”

A bejegyzés végén ironikusan összegezte Magyar Péter döntését:

Magyar Péter ma tehát két új ‘szakértőt’ nevezett meg: egy külföldről fizetett pénzembert, és egy Varga Judit imitátort. 😂 Gratuálunk! 😁”

 

 

