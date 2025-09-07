A Tisza Párt új szakértői: egy pénzember és egy „Varga Judit-imitátor”

„😅 Hoppá! Magyar Péter nyakára ültették gazdasági szakértőnek a banki hátterű Kármán Andrást, de ez csak tetézi a bajukat😅” – kezdte posztját Kocsis Máté, aki szerint Kármán rövid államtitkári kitérője után „az elmúlt évtizedben egy külföldi bank magas rangú funkcionáriusa lett, ahol megtalálta valódi énjét.”
A frakcióvezető élesen bírálta, hogy Magyar Péter éppen egy brüsszeli álláspontot képviselő politikusként választotta gazdasági tanácsadónak Kármánt.
Nos, lássunk tisztán! Magyar Pétert fogják odakint a mentelmi jogával, minden fontos kérdésben képviselnie kell a brüsszeli álláspontot, most meg kapott az egyik nagy nemzetközi bankból egy magas rangú bankárt”
– írta Kocsis.
Kocsis posztjában egyértelmű üzenetet fogalmazott meg:
👊 Valljuk be, nagyon meredek lenne, ha egy külföldi tulajdonú pénzintézet fontos embere irányítaná a magyar gazdaságpolitikát!”
A bejegyzés végén ironikusan összegezte Magyar Péter döntését:
Magyar Péter ma tehát két új ‘szakértőt’ nevezett meg: egy külföldről fizetett pénzembert, és egy Varga Judit imitátort. 😂 Gratuálunk! 😁”