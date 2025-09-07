Balhéval fedné el adóemelési terveit a Tisza Párt

Kocsis Máté a közösségi oldalán egy rövid részletet tett közzé a Harcosok Órája című műsorból, amelyben nemrég ő volt a vendég. A frakcióvezető ebben arról beszél, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter tudatosan szervezett eseményt ugyanarra a napra Kötcsére, amikor a jobboldal hagyományos Polgári Piknikje zajlik.

Kocsis Máté. Fotó: MTI

Botrány helyett figyelemelterelés

Kocsis Máté úgy fogalmazott: Magyar Péter célja nem más, mint hogy balhét csináljon, mert így remél figyelmet szerezni. Szerinte az ellenzéki politikus így próbálja elterelni a közvélemény figyelmét a Tisza Párt adóemelési terveiről, amelyek az utóbbi hetekben komoly botrányt kavartak.

A jobboldal hagyományos rendezvénye

A Polgári Piknik 2004 óta a jobboldali-konzervatív közösség egyik legfontosabb éves találkozója, ahol a miniszterelnök stratégiai helyzetértékelést ad. Jobboldali vélemények szerint Magyar Péter pontosan tudja, milyen súlya van ennek az eseménynek, ezért választotta ezt a napot, hogy provokáljon és „rátelepedjen” a nyilvánosságra.

„Balhépárti” politika? Kocsis szerint igen

Kocsis Máté szerint a Tisza Párt stratégiája egyre inkább a botrányokra épül, mivel gazdasági programjukról kiderült, hogy adóemelésekkel terhelné a magyar családokat.