„Még baráti vacsorákra is lőfegyverrel érkezett” – Kocsis Máté a Harcosok órája extrában

Nyitásként Németh Balázs, a Harcosok órája extra házigazdája felvetette Kocsis Máténak, hogy amerikai közvélemény-kutatás szerint a Fidesz vezet a Tisza Párt előtt.

Kocsis Máté a Harcosok órája extrában

Forrás: Harcosok órája/Facebook

Ebben nincs semmi meglepő”

– fogalmazott a frakcióvezető, hozzátéve, hogy a választásokig biztosan megmarad a vita a felmérések körül, hiszen 2022-ben is rendre a baloldali összefogás előnyét mutatták a hazai baloldali kutatók, most pedig a Tisza Pártét.

Kocsis Máté szerint a helyzet világos: van egy szuverenista oldal és van a Tisza, amely szerinte a „brüsszeli politika zászlóvivője”. Minden fontos kérdés – így az adóemelés is – ehhez a törésvonalhoz kapcsolódik. Mint mondta, Brüsszel plusz terheket róna az emberekre az ukrajnai háború finanszírozása érdekében, Magyar Péter pedig azt üzeni, hogy ehhez „egy kis szuverenitásról le kell mondani”.

Ruszin-Szendi fegyverbotránya: „Ez az ügy, amiben normális viszonyok között egy politikus megbukik”

A frakcióvezető Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügye kapcsán hangsúlyozta, hogy nem egy normális személyiségre vall, ha valaki mindenhová fegyverrel jár.

Még baráti vacsorákra is lőfegyverrel érkezett. De a pletykák szerint még a hasi zsírleszívásra is azért volt szüksége, mert zavarta a lőfegyver viselésében”

– tette hozzá.

Kocsis leszögezte: minden szabályosan történt, amikor a rendőrök lefoglalták a volt vezérkari főnök fegyverét, és aki szabályt sért, az ellen eljárást kell indítani. Úgy véli, Magyar Péter politikai narratívát épít arra, hogy Ruszin-Szendit áldozatként állítsa be.

Zebra DPK: 15 ezres cél és álhírek elleni harc

A frakcióvezető beszélt a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozójáról is, amelyet szombaton tartanak. Mint mondta, az általa vezetett Zebra DPK célja, hogy elérje a 15 ezer főt, akik „bevethetőek lesznek” az online térben: