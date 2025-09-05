Hírlevél

Kocsis Máté

Kocsis Máté keményen helyre tette a besz.ri ATV-t

Nagyon kiakadt a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter legutóbbi ATV-s szereplésének körülményei miatt. Kocsis Máté szerint beszari szolgalelkűség, és segítő propaganda szolgálat, hogy az ATV úgy készített stúdióbeszélgetést Magyar Péterrel, hogy egyáltalán meg sem említették a Tisza párt adóemeléses és választási hazugságos botrányát.
Kocsis MátépropagandaelhallgatásMagyar PéterATV

Kocsis Máté nagyon kiakadt a Magyar Péter péntek esti ATV-s stúdió beszélgetése miatt, mert az szerint elfogult volt a Tisza Párt vezetője irányába elhallgatva a Tarr Zoltán kijelentései okozta botrányt.

Kocsis Máté szerint az ATV elhallgatással segíti Magyar Pétert segíti.
Kocsis Máté szerint becsicskult az ATV Magyar Péternek. Fotó: Facebook

Kocsis Máté szerint elhallgatós propagandával segítette az ATV Magyar Pétert

A Facebook oldalán a Fidesz frakcióvezetője ezt írta:

Az vajon szolgalelkűség, beszariság, vagy csak simán elhallgatós propaganda-módszer, hogy az ATV meg se merte kérdezni Magyar Pétert a Tarr-botrányról?„

Kocsis Máté a bejegyzése kommentjei között még azt is megjegyezte: 

Biztos nem fért bele Rónai Egonnak a 20 percbe. 

Mióta Magyar Péter vallási alapon listázta az atv-seket, jól becsicskultak." 

 

