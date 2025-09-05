Kocsis Máté keményen helyre tette a besz.ri ATV-t

Kocsis Máté nagyon kiakadt a Magyar Péter péntek esti ATV-s stúdió beszélgetése miatt, mert az szerint elfogult volt a Tisza Párt vezetője irányába elhallgatva a Tarr Zoltán kijelentései okozta botrányt.
A Facebook oldalán a Fidesz frakcióvezetője ezt írta:
Az vajon szolgalelkűség, beszariság, vagy csak simán elhallgatós propaganda-módszer, hogy az ATV meg se merte kérdezni Magyar Pétert a Tarr-botrányról?„
Kocsis Máté a bejegyzése kommentjei között még azt is megjegyezte:
Biztos nem fért bele Rónai Egonnak a 20 percbe.
Mióta Magyar Péter vallási alapon listázta az atv-seket, jól becsicskultak."