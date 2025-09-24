Kocsis Máté a Szőlő utcai ügy fejleményeiről – Harcosok órája ÉLŐ

A Szőlő utcai ügy legfrissebb fejleményeiről beszélget Kocsis Máté és Németh Balázs, a házigazda ma 16:30-tól a Harcosok órája Extrában. Cikkünk frissül.
A kérdéseknek megfelelően muszáj ebben a sokakat megrázó és felkavaró történetben rendet tenni – szögezte le Kocsis Máté.
Ahogyan Kocsis fogalmazott:
„Ki fog derülni mindenki számára, hogy
az a háló, amelyik ezt a társadalmi felforgató tevékenységet végzi,
milyen professzionálisan, összehangoltan, előre megtervezetten és mondjuk úgy, hogy minden ténybeli alapot nélkülözően hajtotta végre ezt az akciót. Ami egyébként kizárólag
arra irányult, hogy a kormány cselekvőképességét korlátozza,
ahogy ez a jelentésben és az igazságügyminiszteri jelentésben benne van.
Kuslits, aki sokáig egy területi gyermekvédelmi, tehát egy TEGYESZ vezető volt, és ő ad interjút szeptember 8-án a Válasz Online-nak. Ebben az interjújában Kuslits megnevezi Juhász Péter Pál hálózatát,
– ez egy bűnelkövető, aki ugyan nem kiskorúak sérelmére, de prostitúciós tevékenységet segített elő a Szőlő utcai javítóintézetben, annak vezetőjeként, ezért a rendőrség őt elfogta és eljárást indított ellene
– tehát az előbb említett bűnözőnek kitér a hálózatára, és megjegyzi, hogy magas rangú politikusok is élvezték Juhász Péter Pálnak a tevékenységét, vagy használták, de nem mond neveket.
„Jámbor András szeptember 12-én Facebook-oldalán bejelenti, hogy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi. Pusztán azért, mert Kuslits elmondja a fenti mondatot.
Ezt követően jön a képbe egy Káncz Csaba nevű ember. Bedobja a két politikus, a két kormánytagnak a nevét. Ezt követően jönnek a kötelező celeb felháborodások, tehát a Lilu, a Molnár Áron, a Pottyondi Edina, stb.”
Káncz Csaba pedig bizonyítékot nem tudott felmutatni, információit egy befolyásos politikai család tagjának szavaira hivatkozva osztotta meg.
Szeptember 18-án Kuslitsot, aki a Válasz Online-nak az interjút adta, behívják a rendőrségre. ott megkérdezik tőle, hogy honnan veszi a neveket. Ő azt mondja ezen a kihallgatáson a jelentés szerint, hogy
a sajtóban megjelent politikusok nevét sehol és semmikor nem mondta, elmondása szerint állítását csak szóbeszédre alapozta.
Bizonyítékokkal nem rendelkezik – hívja fel a figyelmet Kocsis.
Magyar Péter azt mondja, hogy a Szőlő utcai gyermekotthonban történteket ki kell vizsgálni, akkor nagyon fontos azt tudni, hogy a
Szőlő utcában nincsen gyermekotthon. A Szőlő utcában a köznyelv által használtan egy kiskorúak börtöne van.
Fiatalkorúak börtöne, ahol csak férfi elítéltek vannak. Ez egy zárt intézmény, NATO szögesdróttal, zsilipeléssel, rácsokkal, így nem lehet szabadon mozogni.
Kimászkálni sem lehet onnan a vendégeknek, de bemászkálni sem lehet.
– jelezte Kocsis.
„Emellett felépítik az ózdi történetet Juhász Péter gondozásában,
ahol viszont nincsen gyermekotthon. Az egész Ózdi járásban nincsen,
tehát Ózdon a Juhász Péter által kreált hanganyag az nem történhetett meg, és az az ember, aki a karaktert megrajzolja, az nem létezhet, vagy nem mondott igazat, hiszen van néhány problémája a történetnek azon túl, amit elmondtam,
sem időben, sem pedig a helyszínben nem stimmel.
Tehát van egy Szőlő utcánk egy kiskorúak börtöne, és van Ózdon egy nem létező gyermekotthon” – ismerteti Kocsis a másik alaptalan vádaskodást is.
Kocsis Máté úgy fogalmazott az ismertetett jelentéssel kapcsolatban van egy nagyon fontos szál,
a titkosszolgálati szál, Káncz Csaba révén.
Ez odáig vezetett, hogy a Hősök terén való tüntetéssel akartak egy olyan társadalmi feszültséget generálni, amelyre még nem volt példa – mondta el, majd úgy fogalmazott:
„Ezt politikailag, és jogi értelemben is meg kell torolni, nem csak személyi, hanem
az államszervezettel szembeni támadásnak is kell értelmezni”
A Fidesz frakcióvezetője szerdán úgy fogalmazott a Facebook-olalán:
„További állításokat, javaslatokat és kérdéseket is felteszek. Úgy van, ahogy Dobrev Klára mondta: forró ősz elé nézünk!”
Ahogyan korábban megírtuk, Tuzson Bence igazságügyi miniszter szerdán nyilvánosságra hozta a Szőlő utcai javítóintézet ügyében készült vizsgálati jelentést. A dokumentum egyértelművé teszi: sem politikus, sem kormánytag érintettsége nem merült fel.
