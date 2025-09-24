Kocsis Máté a Szőlő utcai ügy fejleményeiről – Harcosok órája ÉLŐ

A Szőlő utcai ügy legfrissebb fejleményeiről beszélget Kocsis Máté és Németh Balázs, a házigazda ma 16:30-tól a Harcosok órája Extrában. Cikkünk frissül.

Kocsis Máté: muszáj rendet rakni a történetben

A kérdéseknek megfelelően muszáj ebben a sokakat megrázó és felkavaró történetben rendet tenni – szögezte le Kocsis Máté.

Ahogyan Kocsis fogalmazott:

„Ki fog derülni mindenki számára, hogy

az a háló, amelyik ezt a társadalmi felforgató tevékenységet végzi,

milyen professzionálisan, összehangoltan, előre megtervezetten és mondjuk úgy, hogy minden ténybeli alapot nélkülözően hajtotta végre ezt az akciót. Ami egyébként kizárólag

arra irányult, hogy a kormány cselekvőképességét korlátozza,

ahogy ez a jelentésben és az igazságügyminiszteri jelentésben benne van.

Az időrendről és a szereplőkről is fontos beszélni

Kuslits, aki sokáig egy területi gyermekvédelmi, tehát egy TEGYESZ vezető volt, és ő ad interjút szeptember 8-án a Válasz Online-nak. Ebben az interjújában Kuslits megnevezi Juhász Péter Pál hálózatát,

– ez egy bűnelkövető, aki ugyan nem kiskorúak sérelmére, de prostitúciós tevékenységet segített elő a Szőlő utcai javítóintézetben, annak vezetőjeként, ezért a rendőrség őt elfogta és eljárást indított ellene

– tehát az előbb említett bűnözőnek kitér a hálózatára, és megjegyzi, hogy magas rangú politikusok is élvezték Juhász Péter Pálnak a tevékenységét, vagy használták, de nem mond neveket.

Bizonyítékok nincsenek, csak vádaskodás

„Jámbor András szeptember 12-én Facebook-oldalán bejelenti, hogy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi. Pusztán azért, mert Kuslits elmondja a fenti mondatot.

Ezt követően jön a képbe egy Káncz Csaba nevű ember. Bedobja a két politikus, a két kormánytagnak a nevét. Ezt követően jönnek a kötelező celeb felháborodások, tehát a Lilu, a Molnár Áron, a Pottyondi Edina, stb.”

Káncz Csaba pedig bizonyítékot nem tudott felmutatni, információit egy befolyásos politikai család tagjának szavaira hivatkozva osztotta meg.

Szeptember 18-án Kuslitsot, aki a Válasz Online-nak az interjút adta, behívják a rendőrségre. ott megkérdezik tőle, hogy honnan veszi a neveket. Ő azt mondja ezen a kihallgatáson a jelentés szerint, hogy

a sajtóban megjelent politikusok nevét sehol és semmikor nem mondta, elmondása szerint állítását csak szóbeszédre alapozta.

Bizonyítékokkal nem rendelkezik – hívja fel a figyelmet Kocsis.