Kocsis Máté: Pont Magyar Péter „ugat” uszításról, ebben van valami bicskanyitogató

„Nagyon türelmesen figyelem azt a 'munkát', amit Magyar Péter végez. Miután régóta ismerem, tudom, hogy egy labilis ember, aki szenvedélybetegségekkel küzd, ezért azt is tudom, hogy nehezen tudja ezt sokáig csinálni” – mondta el a Tisza Párt elnökéről a Papp László Sportarénában Kocsis Máté.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője interjút ad a HírTV-nek a Digitális Polgári Körök országos találkozóján

Kiemelte: a közismerten nagy türelme mellett is nehezen tűri el, hogy

pont Magyar Péter ugasson a gyűlöletkeltésről és az uszításról – ebben azért van valami bicskanyitogató”.

Felidézte: Magyar „gyakorlatilag verbálisan lincselteti meg” a neki nem tetsző újságírókat, szerkesztőket, most már operatőröket is. A frakcióvezető kiemelte a HírTV munkatársát, Futó Boglárkát is, akit – mint fogalmazott –

nőiségében alázta meg, sértegette Magyar Péter, és most már a lakcímét is nyilvánosságra hozták.

Magyar Péter – szögezte le Kocsis Máté – gyakorlatilag csak a személyeskedésből, az uszításból, az álhírek terjesztéséből és a hergelésből él.

A szombati DPK-találkozó viszont egy „békés, kulturált polgári oldali összejövetel, és éppen arról szól, hogy az interneten hogy fogunk fellépni az ilyen, általa generált agresszív magatartásokkal szemben, és hogyan fogjuk a valóságot megmutatni az általa terjesztett álhírekkel szemben”.

Kocsis Máté arról is beszélt: a polgári oldallal szemben álló politikai tér jelentős része „magukat újságírónak álcázó politikai aktivistákból áll, akiket jellemzően külföldről fizetnek, akik manipulálnak és akik kritikátlanul veszik át Magyar Péter hazugságait, az álhíreket, boldogan terjesztik ezeket.”

Kocsis Máté: Ez frusztráció, komplexus

A tiszás Ruszin-Szendi Romulusz „fegyverviselési szokásait” azzal kommentálta: ő maga több mint húsz éve politizál, de soha nem volt se testőre, se lőfegyvere, és ha lett volna, azt végképp nem viselte volna lakossági fórumokon.

Kiemelte:

ezek nem politikai kérdések, hanem személyiségproblémák, „frusztráció, komplexusok”.

Kocsis Máté arra is felhívta a figyelmet:

Magyar Péter szemmel láthatóan beleöregedett a gyűlölködésbe.

„Nézzék meg, egy-másfél év alatt belefáradt, beleöregedett az arca, a gyűlölködésben megőszült, összeráncosodott, összeugrottak a szemei, belebolondul” – szögezte le. Arra figyelmeztetett, hogy ha a „Magyar Péter-i” úton halad tovább a közbeszéd, akkor a verbális erőszak fizikai erőszakba fog torkollani, és „egyszer valami el fog sülni, és az nem egy poén lesz, hanem lehet, hogy csak egy tenyér, vagy ne adj' Isten, egy fegyver”.