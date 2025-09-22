Hírlevél

Rendkívüli

Jön a világ leghatékonyabb traffipaxa, retteghetnek a szabálytalankodók

Kocsis Máté

„Választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást” – Kocsis Máté gratulált a Fidesz helyi jelöltjének

A vasárnapi, józsefvárosi időközi választás eredménye megmutatja, hogy léket kapott az „antifa-drogpárti-liberális összefogás”. Kocsis Máté szerint a VIII. kerületi választók világosan üzentek Pikó András kerületi polgármesternek.
Kocsis MátéKozma Lajosidőközi választásdrogosjózsefváros

Fölényesen nyerte az időközi választást Józsefvárosban Kozma Lajos, a Fidesz helyi jelöltje, amihez Kocsis Máté gratulált a közösségi oldalán.

Kocsis Máté
Kocsis Máté szerint a választók megüzenték a baloldalnak, hogy nem kérnek belőle  
Forrás: Kocsis Máté/Facebook

A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott: 

Választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást.” 

Posztjában azt is írta, hogy a vereség után „nem néz ki jól” a Tisza Párt és a helyi baloldali összefogás helyzete.

Üzenet a baloldalnak

Kocsis Máté szerint a választás egyértelmű figyelmeztetés volt Pikó András polgármesternek. 

Nem a Fidesz gyalázásával kellene foglalkoznia főállásban, hanem inkább az egyre rendezetlenebb, drogosoktól és hajléktalanoktól hemzsegő kerülettel” 

– írta, hozzátéve, hogy a baloldali vezetők még gratulálni is elfelejtettek a győztesnek.

 

