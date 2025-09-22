Fölényesen nyerte az időközi választást Józsefvárosban Kozma Lajos, a Fidesz helyi jelöltje, amihez Kocsis Máté gratulált a közösségi oldalán.
A Fidesz frakcióvezetője úgy fogalmazott:
Választást kell nyerni, nem közvélemény-kutatást.”
Posztjában azt is írta, hogy a vereség után „nem néz ki jól” a Tisza Párt és a helyi baloldali összefogás helyzete.
Kocsis Máté szerint a választás egyértelmű figyelmeztetés volt Pikó András polgármesternek.
Nem a Fidesz gyalázásával kellene foglalkoznia főállásban, hanem inkább az egyre rendezetlenebb, drogosoktól és hajléktalanoktól hemzsegő kerülettel”
– írta, hozzátéve, hogy a baloldali vezetők még gratulálni is elfelejtettek a győztesnek.