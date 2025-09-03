Számtalan dologban titkolózik a Tisza – mutatjuk a megdöbbentő részleteket!

Nem Magyar Péterhez kell fordulni adóemelési ügyben, hanem Tarr Zoltánhoz, mert ő azt is mondta, számtalan dolog van, amiről nem lehet beszélni. Vajon mi az, amiről még nem lehet beszélni? Ukrajna, migráció, rezsicsökkentés? – tette fel a kérdést, hozzátéve, kiderül, hogy

számtalan dologban titkolózik a Tisza.

Arra, ahogy Magyar Péter magyarázkodott Tarr kijelentésével kapcsolatban, azt mondta, "amikor a hazudozó lebukik".

Pontosan tudja, hogy nem mond igazat. Amit most csinál, belül működik.

A legbelsőbb szektában ráadásul ez működik, elhiszik, és ugyanezt fogják mondogatni. Muníciót ad a sajátjainak.

Hozzátette, a baloldali médiának is kényelmetlen lehet a helyzet, hiszen külföldi parancsra emelik a Tiszát, de arra ők sem számítottak, hogy ekkora svindlert kell támogatniuk. – Az a baj, hogy arról nem csinál anyagot a liberális sajtó, hogy mi az a számtalan dolog, amiben hazudik a Tisza – mondta Kocsis Máté, aki szerint

az a kérdés valójában, miért nem lehet adóemelésről vagy bármi másról a választásokig beszélni.

Felidézték, Magyar Péter többször is közölte, nem ő fog dönteni az adóformáról, hanem a szakértői, akik viszont adóemelésről beszélnek. – Mi mindig azt mondtuk, mindenkit ugyanazzal az adókulccsal kell terhelni, jövedelemtől függetlenül. Akik most a Tisza szakértői, ugyanazok a baloldali megmondóemberek, akik korábban is ezt képviselték.

Magyar Péter az, aki ebben is sumákol.

Tölgyessy Péter Partizánban tett kijelentésére, miszerint ennyire felkészületlen párt még nem volt, bár ennek nincs jelentősége, amint megnyerné a választás Magyar Péter, borzasztó nagy baj lesz, de erről is majd később kell beszélni, Kocsis Máté annyit reagált: valamiért mindenről csak később lehet beszélni. – 15 éve vannak ellenzékben, minden árat megér nekik, hogy visszakapják a hatalmat. Semmilyen politikai sikert nem értek el, bármilyen formációban próbálkoztak. A baj az, hogy az országot is feláldoznák, így az országot is bajba sodornák, főleg a mostani nemzetközi politikai helyzetben – mondta.