Számtalan dologban titkolózik a Tisza – mutatjuk a megdöbbentő részleteket!

Nem Magyar Péterhez kell fordulni adóemelési ügyben, hanem Tarr Zoltánhoz, mert ő azt is mondta, számtalan dolog van, amiről nem lehet beszélni. Vajon mi az, amiről még nem lehet beszélni? Ukrajna, migráció, rezsicsökkentés? – tette fel a kérdést, hozzátéve, kiderül, hogy
számtalan dologban titkolózik a Tisza.
Arra, ahogy Magyar Péter magyarázkodott Tarr kijelentésével kapcsolatban, azt mondta, "amikor a hazudozó lebukik".
Pontosan tudja, hogy nem mond igazat. Amit most csinál, belül működik.
A legbelsőbb szektában ráadásul ez működik, elhiszik, és ugyanezt fogják mondogatni. Muníciót ad a sajátjainak.
Hozzátette, a baloldali médiának is kényelmetlen lehet a helyzet, hiszen külföldi parancsra emelik a Tiszát, de arra ők sem számítottak, hogy ekkora svindlert kell támogatniuk. – Az a baj, hogy arról nem csinál anyagot a liberális sajtó, hogy mi az a számtalan dolog, amiben hazudik a Tisza – mondta Kocsis Máté, aki szerint
az a kérdés valójában, miért nem lehet adóemelésről vagy bármi másról a választásokig beszélni.
Felidézték, Magyar Péter többször is közölte, nem ő fog dönteni az adóformáról, hanem a szakértői, akik viszont adóemelésről beszélnek. – Mi mindig azt mondtuk, mindenkit ugyanazzal az adókulccsal kell terhelni, jövedelemtől függetlenül. Akik most a Tisza szakértői, ugyanazok a baloldali megmondóemberek, akik korábban is ezt képviselték.
Magyar Péter az, aki ebben is sumákol.
Tölgyessy Péter Partizánban tett kijelentésére, miszerint ennyire felkészületlen párt még nem volt, bár ennek nincs jelentősége, amint megnyerné a választás Magyar Péter, borzasztó nagy baj lesz, de erről is majd később kell beszélni, Kocsis Máté annyit reagált: valamiért mindenről csak később lehet beszélni. – 15 éve vannak ellenzékben, minden árat megér nekik, hogy visszakapják a hatalmat. Semmilyen politikai sikert nem értek el, bármilyen formációban próbálkoztak. A baj az, hogy az országot is feláldoznák, így az országot is bajba sodornák, főleg a mostani nemzetközi politikai helyzetben – mondta.
Kocsis Máté beszélt arról is
Magyar Péter sosem volt jobboldali, ő egy SZDSZ-es.
"A Fidesz kormányzása alatt mindent felhasználva próbált pozíciókat szerezni. Nem akart kifejezetten politizálni, meggazdagodni akart. És bosszút akart állni, mert nem keresett annyit, amennyit szeretett volna. SZDSZ-es társaságból jön ő is, az apja is, és mindig azt mondja, amit a vele szemben ülő hallani akar. Ez a választás nem fog Magyar Péternek összejönni, így most ő fél. És ha bukik, el kell számolni a diákhiteles, bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos ügyeivel. A most megjelenő Áruló című könyvből még bármi kiderülhet Magyar Péterről, ami miatt a Tisza elnöke már fél" – mondta Kocsis Máté.
A digitális térben történő harcról Kocsis Máté azt mondta, 3 millió felett van a szavazóbázis, de a médiatérben egyedül érzi magát az ember, a rengeteg tiszás gyalázkodó trollal szemben, ami megterhelő.
A nőket, családi viszonyokat gyaláznak, nem politikai vitákat folytatnak. Ezért a jobboldaliak lejönnek az internetről.
- mondta.
Az egyik megoldás, hogy nem egy ember megy vitatkozni, hanem 1000, és ők mind elmondják a véleményüket, mert egymás között biztonságban érzik magukat – mondta, hozzátéve, küldetés, hogy a sok baloldali csúsztatást cáfolják, helyére tegyék az online térben. Példaként hozta Fekete-Győr Andrást, aki arról beszélt korábban, hogy a Fidesz megkereste őket, és pénzt ajánlott.
– Ilyen esetben el kell menni a rendőrségre és feljelentést kell tenni, nem posztolgatni kell róla. Ebből is látszik, hogy ez egy blöff
– mondta a politikus.
Egy másik cikk arról szól, hogy Orbán Viktor honvédségi géppel utazott, ezt Magyar Péter állította. Majd kiderül, hogy oltári nagy hazugság, és amikor visszakozik, a független objektív újságíró úgy mosdatja Magyar Pétert, hogy „pontosított”.
Magyar Péter vasárnapi kötcsei demonstrációjáról Kocsis Máté azt mondta hogy Magyar Péter mindig szeretett volna ott lenni. – Most új arcok bemutatását ígérte a Tisza elnöke, ami időszerű, hiszen nem állnak túl jól.
Ott van Kulja András például, aki nem nyomasztóan okos srác, akivel Takács felmosta még a sarkokat is, aztán Tarr professzor, aki elásta a pártot a 26-os választásra. Ruszin-Szendi Romulusznak pedig lesz még dolga az igazságszolgáltatással.
Szóval új arcok kellenek, és az adóemelésről is el kell terelni a figyelmet, balhé kell – fogalmazott, hozzátéve,
Kötcse mindig egy békés jobboldali zárt körű találkozó volt, ez provokáció, azzal a politikai szándékkal, hogy ne a Tisza-adóról legyen szó. Hozzátette: Magyar Péter pár éve még bejutott Varga Judit „plusz egy főjeként”, szóval oda is „bekunyizta magát”.
