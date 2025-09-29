Kocsis Máté kemény üzenetet küldött

Kocsis Máté Facebook-bejegyzésében felháborodásának adott hangot amiatt, hogy Kónya Endre, a bicskei gyermekotthon botránya miatt elítélt egykori intézményvezető-kolléga könyvet jelentetett meg. A politikus felidézte: Kónyát kényszerítés és vesztegetés miatt marasztalta el a bíróság, mert a bicskei pedofil bűncselekmények eltussolását próbálta megmagyarázni.

Kocsis Máté

Fotó: Forrás: Facebook

A Fidesz frakcióvezetője szerint a „Vesszőfutás” című könyv a szerző saját „nyavalygásáról” szól, miközben az áldozatok szenvedéséről alig esik szó.

Senki nem fogja megkönnyezni ennek az embernek a személyes problémáit

– írta Kocsis, hozzátéve, hogy sokan úgy érzik: „ezek a bűnözők nem szenvedtek annyit, amennyit megérdemeltek volna”.

Kocsis szerint a kötet megjelenése különösen felháborító, mert a bicskei áldozatok története helyett a szerző saját sérelmeit ecseteli.

Az ő élete nem vesszőfutás, hanem egy összeomlott, hányinger ízű bűn, kudarc és bukás. Egy morálon kívüli élet, ami minden iránytűjét elvesztette, és kilépett a normalitás egészéből. Senkit nem érdekel a magyarázkodása

– fogalmazott.

Bejegyzésében Kocsis Máté arról is írt, hogy a bicskei ügy a jobboldali politikai közösséget is hosszú ideje terheli. „Másfél éve cipeljük a politikai terhét egy olyan ügynek, amely a legmélyebb indulatpontján talál el minden normális embert” – fogalmazott. A frakcióvezető szerint Kónyáék

Átvertek mindenkit, beteg szokások alá rendelték a munkájukat, összesározták azokat a kollégáikat is, akik becsületesen teszik a dolgukat a gyermekvédelemben, és a bűnük mellesleg felépített egy Magyar Péter nevű ócska hazudozót a politikában!

Majd ezzel zárta a bejegyzését a politikus: