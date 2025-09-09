Hírlevél

Rendkívüli

Mint egy veszett kutya: hatalmasat harapott Zelenszkij Brüsszel kezébe

Kocsis Máté

Kocsis Máté nyílt levélben fordult a sajtószabadságért rettegő MÚOSZ-hoz

25 perce
Olvasási idő: 7 perc
„A balos és liberális újságírók/propagandisták másfél hete lapítanak az ügyben, ezért levélben fordulok a mindig nagyhangú, kioktató stílusú, sajtószabadságért folyton rettegő MÚOSZ-hoz”. Kocsis Máté kedden egy Facebook-bejegyzésben hozta nyilvánosságra véleményét és tervét. Mutatjuk az ügyet és a levél tartalmát!
Kocsis Mátényílt levélMagyar Újságírók Országos SzövetségeMÚOSZbörtönMagyar Péter

Ahogyan az már korábban napvilágot látott és lapunk is megírta, Magyar Péter börtönnel fenyegetik a számára kellemetlen újságírókat. A Tisza elnökénél elszakadt a cérna. Magyar Péter egy erős hangvételű posztban börtönbüntetéssel fenyegette meg a számára kellemetlen ügyekről beszámoló újságírókat és sajtótermékeket. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője erre reagált.

magyarpéter Magyar Péter, Kocsis Máté jelezte: Magyar Péter nyíltan börtönnel fenyegetőzik
Kocsis Máté jelezte: Magyar Péter nyíltan börtönnel fenyegetőzik (Fotó: Havran Zoltán/Magyar Nemzet)

Kocsis Máté kedden nyilvánosságra hozta levelét, amelyet Kocsi Ilonának, a MÚOSZ (Magyar Újságírók Országos Szövetsége) elnökének címzett azzal a szándékkal, hogy

foglaljanak állást Magyar Péter botrányos kijelentése kapcsán,

ami szerint kész javaslatuk van arra az esetre, ha hatalomra kerülnek, hogyan módosítanák a büntető törvénykönyvet.

Kocsis Máté nem kertelt, erre válaszolniuk kell

Ahogyan a Fidesz frakcióvezetője fogalmaz:

„A balos és liberális újságírók/propagandisták másfél hete lapítanak az ügyben, ezért levélben fordulok a mindig nagyhangú, kioktató stílusú, sajtószabadságért folyton rettegő MÚOSZ-hoz.”

Bemutatjuk Kocsis Máté levelét teljes egészében:

Tisztelt Elnök Asszony!

Az elmúlt másfél hétben bejárta a hazai sajtót az a videófelvétel, amelyen Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke és Dálnoki Áron, a párt gazdasági munkacsoportjának vezetője többkulcsos személyi jövedelemadó bevezetéséről értekezik egy pártrendezvényen. Azt is mondja az alelnök, hogy most erről nem lehet beszélgetni, és még számtalan olyan dolog van, amiről nem lehet. Választást kell nyerni és utána mindent lehet.

Ezt követően 2025. augusztus 30-án Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook bejegyzésében nyíltan börtönnel fenyegette meg a neki nem tetsző tartalmat előállító újságírókat: „A leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg, ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el.”

Kocsit Máté megjegyezte, hogy a hatályos jogszabályok alapján számos lehetősége van fellépni annak, aki magára nézve sérelmesnek tart egy sajtótermékben megjelent állítást. Ilyen a helyreigazító közlemény, a sajtó-helyreigazítás iránt indított per, illetve szűk körben büntetőeljárás is kezdeményezhető.

A Fidesz-KDNP javaslatára ezen a területen legutóbb 2023. június 2-án módosult a Büntető Törvénykönyv. Az új szabályozás korlátozta az újságírók büntetőjogi felelősségre vonhatóságának esetköreit, a közügyekkel kapcsolatos véleménynyilvánítás esetén.

A Tisza Párt elnökének javaslata ezzel ellentétes irányt fogalmaz meg. A baloldali újságírók egyik harsány érdekképviseleti szervezeteként állásfoglalásra kérjük Önöket: a MÚOSZ miként viszonyul Magyar Péter fenti javaslatához? Támogatnának egy ilyen tartalmú törvénymódosítást? Milyen hatást gyakorolna mindez a sajtószabadság helyzetére?

Válaszát megköszönve, üdvözlettel,

Kocsis Máté frakcióvezető”

Korábban is lábbal tiporta a sajtószabadságot Magyar Péter

Magyar Péter az elmúlt időszakban több alkalommal is börtönbüntetéssel fenyegette meg a politikai ellenfeleit. ezekből kettőt idézünk:

  • Idén tavasszal meghirdette az „Út a börtönbe” programot, amely szerint – ha pártja hatalomra kerül – bebörtönözné a Fidesz-kormány „3000 csatlósát”. Az intézkedés a politikusokra és az újságírókra is vonatkozna.
  • Amikor a Partizán stúdiójában Gulyás Márton a bennfentes kereskedelemről faggatta, a pártelnök dühösen reagált, és arról beszélt, hogy ilyen esetekben az újságírókat szabadságvesztésre ítélnék.

 

