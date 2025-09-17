Kocsis Máté a Harcosok órájában: Magyar Péteré lesz a felelősség, ha valaki egyszer meg is húzza a ravaszt – videó

Extra adással jelentkezett szerda este a Harcosok órája, ahol ezúttal Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője volt a vendég. Ahogy azt a műsorvezető, Németh Balázs korábban már a közösségi oldalán bejelentette, az adás legfőbb témája a kormánypártok balatonfüredi szezonnyitó frakcióülése. A beszélgetést a Magyar Nemzet szemlézte cikkében.
– Ma este a miniszterelnök helyzetértékelésével indul a program, illetve a képviselők kérdései és hozzászólásai is majd itt hangoznak el. És holnap pedig a kiemelt, fontos, sok embert érintő témákban hallgatunk meg minisztereket és államtitkárokat – árulta el Kocsis Máté a kormánypártok balatonfüredi szezonnyitó frakcióülésének programtervről. A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a Harcosok órája extra adásában elmondta, hogy az ülésen szó lesz majd az Otthon Start programról, de kivesézik majd az ellenfeleik terveit, például a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési programját is.
– Az nagyon megmosolyogtató, hogy miután lebuktak ezzel az adóemeléses tervvel, azóta megpróbálják elhitetni az ország széles nyilvánosságával, hogy tulajdonképpen ők pont hogy adót akarnak csökkenteni, de szerintem ezt már nem hiszi el senki – jegyezte meg. Szerinte ugyanis aki adót akar csökkenteni, az nem mond olyanokat, mint Tarr Zoltán. Az a politikus aki adót akar csökkenteni, inkább büszke rá, és azzal áll az emberek elé.
Németh Balázs műsorvezető felvetésére Kocsis Máté megerősítette, hogy valószínűleg kiemelt téma lesz a frakcióülésen az agresszió, erőszak, gyűlöletkeltés témája. Ennek kapcsán szóba került
Ruszin-Szendi Romulusz bukott altábornagy legújabb botránya is, mikor egy hajdúsámsoni lakossági fórumon egy lőfegyverrel jelent meg az oldalán. Külön érdekes, hogy még maga Ruszin-Szendi sem cáfolta, hogy fegyvert viselt egy lakossági fórumon, sőt közben még Magyar Péter is elismerte, hogy valóban viselte a pisztolyt.
– Nem egy észlény, és ő egy pisztollyal az oldalán hirdeti a szeretetországot, gondolom. Ezek azok a mindennapi agressziók, amik egyébként az egész társadalmat, meg a közbeszédet tolják abba az irányba, amerre nem kéne. És miközben szeretetországról papolnak meg bohóckodnak, aközben fegyverrel tart lakossági fórumot, lökdösi az újságírót, megfenyegetik a nekik nem tetsző kérdezőket, beleugatnak a szavukba, belevágnak, türelmetlenkednek – mutatott rá a frakcióvezető. Szerinte ilyenkor még az ellenzéki szavazóknak is fel kell tenni a kérdéseket:
„Ezek egyébként normálisak? Jó lenne, hogyha ennek a szedett-vedett, nem túl okos csapatnak, fegyverrel mászkáló ökröknek adnák a kezébe ennek az országnak a kormányzását?”
Kocsis Máté szerint önmagában ez az ügy elegendő lenne ahhoz, hogy egy volt katona, akinek ismernie kellene a fegyverviselés szabályait, távozzon a közéletből. A beszélgetésben ezután – a Telexet és a 444-et külön kiemelve – kitértek arra is, hogyan próbálták mosdatni a botránya után Ruszin-Szendi Romuluszt.
Szóba került Márki-Zay Péter múlt pénteken, Hódmezővásárhely közelében rendezett aszfaltrajzversenye is. Az elkészült alkotások között szerepelt a „Könyörgöm, akasszuk fel!” és a „L. J.= C. Kirk” felirat is.
Az első egyértelműen gyilkosságra történő felhívás, és a Lázár János monogramja, valamint a meggyilkolt jobboldali véleményformáló, Charlie Kirk neve közé tett egyenlőségjel pedig egy eléggé félreérthetetlen üzenet.
Kocsis Máté rámutatott, hogy a politika soha nem volt egy úrias mérkőzés, de az a stílus, amit a Tisza Párt vezére behozott a közbeszédbe, egyenesen ide vezet. Szerinte ezzel a jelenséggel muszáj foglalkozni, mert az ilyen feliratokkal kezdődik az, hogy valaki egyszer meg is húzza a ravaszt. – Az Magyar Péter felelőssége lesz és el kell, hogy számoljon miatta! – szögezte le.
A teljes beszélgetést alább lehet megtekinteni:
Borítókép: Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője és Németh Balázs, a Harcosok órája műsorvezetője (Forrás: YouTube)