Kocsis Máté a Harcosok órájában: Magyar Péteré lesz a felelősség, ha valaki egyszer meg is húzza a ravaszt – videó

Extra adással jelentkezett szerda este a Harcosok órája, ahol ezúttal Kocsis Máté, a Fidesz országgyűlési frakcióvezetője volt a vendég. Ahogy azt a műsorvezető, Németh Balázs korábban már a közösségi oldalán bejelentette, az adás legfőbb témája a kormánypártok balatonfüredi szezonnyitó frakcióülése. A beszélgetést a Magyar Nemzet szemlézte cikkében.

Kocsis Máté (Fotó: MTI/Purger Tamás)

– Ma este a miniszterelnök helyzetértékelésével indul a program, illetve a képviselők kérdései és hozzászólásai is majd itt hangoznak el. És holnap pedig a kiemelt, fontos, sok embert érintő témákban hallgatunk meg minisztereket és államtitkárokat – árulta el Kocsis Máté a kormánypártok balatonfüredi szezonnyitó frakcióülésének programtervről. A Fidesz országgyűlési frakcióvezetője a Harcosok órája extra adásában elmondta, hogy az ülésen szó lesz majd az Otthon Start programról, de kivesézik majd az ellenfeleik terveit, például a Tisza Párt kiszivárgott adóemelési programját is.