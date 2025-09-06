Magyar Péter „összecsinálja magát”, annyira igyekszik tagadni, hogy adóemelést terveznek bevezetni – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Kocsis Máté. A Fidesz frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a botrány kirobbanása óta Magyar Péter minden Facebook-bejegyzését azzal indítja: a Tisza Párt adócsökkentést ígér kormányra kerülése esetén – írja a Magyar Nemzet.

Kocsis Máté: Magyar Péter „összecsinálja magát”, annyira igyekszik tagadni, hogy adóemelést terveznek bevezetni (Fotó: FERENC ISZA / AFP)

„Akkor miért nem ezt mondták? Meg egyébként, hogyha nekik ilyen nagyszerű terveik vannak, hogy ők adót fognak csökkenteni, akkor miért nem szabad beszélni róla a választásokig?” – tette hozzá.

Ahogyan arról az Origo korábban beszámolt,

Tisza Párt kiszivárgott adótervei alapján Magyar Péterék kormányra kerülésük esetén háromkulcsos, progresszív személyi jövedelemadót vezetnének be.

A jelentősen magasabb adókulcsok miatt becslések szerint akár négymillió ember is rosszabbul járhatna, a tervezett kedvezménymegszüntetések pedig még szélesebb kört érintenének. A Tisza Párt a jelenlegi 15 százalékos személyi jövedelemadó-kulcsot csak egy szűk réteg tarthatná meg. Az átlagbér keresői már a 22 százalékos adósávba kerülnének, míg 1,25 millió forintos jövedelem felett a 33 százalékos kulcs lenne érvényes.

Az etyeki fórumon Tarr Zoltán, a Tisza Párt alelnöke pedig arról beszélt, hogy nem mondhat el részleteket a választások előtt, mert az a párt vereségét okozhatná.

Hozzátette: hogy előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet. Néhány nappal később Dálnoki Áron, a párt gazdasági koordinátora is hasonlóan nyilatkozott.

