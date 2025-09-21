Kocsis Máté keményen odaszúrt Magyar Péternek

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Facebookon reagált Magyar Péter hétvégi bejegyzéseire. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „Terápiás napot tart Magyar Péter”, utalva arra, hogy a baloldali politikus sorra posztol a Digitális Polgári Körök (DPK) országos találkozójáról.

Kocsis Máté (Fotó: MTI/Purger Tamás)

„Hisztérikusan ismételgeti”

Magyar Péter ugyan folyamatosan azt hangoztatja, hogy senkit nem érdekel a rendezvény, kevesen követték és alig voltak jelen, mégis ő beszél róla a legtöbbet.

Ha így lenne, nem cirkuszolna”

– jegyezte meg gúnyosan a kormánypárti politikus.

Kocsis szerint Magyar legszívesebben az első sorban tapsikolna

A frakcióvezető úgy véli, az is lehet, hogy Magyar Péter valójában szívesen részt vett volna a rendezvényen.

Lehet, csak szeretett volna ott lenni az első sorban tapsikolni, mint korábban”

– írta.

Sértett Focista Feleségek DPK

Posztja végén Kocsis egy ironikus javaslattal zárta sorait. Mint fogalmazott:

Magyar Péter akár meg is alapíthatná a „Sértett Focista Feleségek DPK-t”,

a folytatás pedig majd kiderül.