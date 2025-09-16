Kocsis Máté: Magyar Péter „Út a diliházba” programot indított

Kocsis Máté Facebook-posztjában arról írt, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter szinte hetente fenyegetőzik feljelentésekkel, majd visszatáncol, így tette most is, amikor a nemzeti konzultációt helyezte célkeresztbe.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője gúnyos hangvételű posztban osztotta ki a Tisza elnökét. Forrás: Kocsis Máté/Facebook

Hát hogy jönnek ahhoz, ezek a galád polgárok, hogy elmondják a véleményüket?”

– írta gúnyosan a frakcióvezető, hozzátéve, hogy a brüsszeli gazdik sem szeretik az ilyesmit.

Kocsis szerint Magyar Péter politikai stílusát a személyeskedés, a sértegetés és a fenyegetőzés jellemzi, ezért „virtigli bohócnak” nevezte.

Kocsis Máté figyelmeztette követőit:

Nagyon vigyázzon mindenki! Könnyen lehet, hogy jövő áprilisban az összes embert feljelenti, aki részt mer venni a választáson.”

Kocsis bejegyzését az „Út a diliházba program” megjegyzéssel zárta, egyértelműen utalva arra, hogy szerinte Magyar Péter lépései a józan ész határait feszegetik.