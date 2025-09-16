Kocsis Máté: Magyar Péter „Út a diliházba” programot indított

Hírlevél

27 perce
Olvasási idő: 3 perc
Éles hangvételű bejegyzést tett közzé kedd reggel Kocsis Máté közösségi oldalán. A Fidesz frakcióvezetője szerint Magyar Péter sorozatos, feljelentéssel való fenyegetőzése már komolytalan, most éppen a nemzeti konzultációt támadja, mert szerinte a polgárok véleménye zavarja.
Kocsis Máté Facebook-posztjában arról írt, hogy a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter szinte hetente fenyegetőzik feljelentésekkel, majd visszatáncol, így tette most is, amikor a nemzeti konzultációt helyezte célkeresztbe.

Kocsis Máté
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője gúnyos hangvételű posztban osztotta ki a Tisza elnökét. Forrás: Kocsis Máté/Facebook

 

Hát hogy jönnek ahhoz, ezek a galád polgárok, hogy elmondják a véleményüket?” 

– írta gúnyosan a frakcióvezető, hozzátéve, hogy a brüsszeli gazdik sem szeretik az ilyesmit.
Kocsis szerint Magyar Péter politikai stílusát a személyeskedés, a sértegetés és a fenyegetőzés jellemzi, ezért „virtigli bohócnak” nevezte.

Kocsis Máté figyelmeztette követőit: 

Nagyon vigyázzon mindenki! Könnyen lehet, hogy jövő áprilisban az összes embert feljelenti, aki részt mer venni a választáson.” 

Kocsis bejegyzését az „Út a diliházba program” megjegyzéssel zárta, egyértelműen utalva arra, hogy szerinte Magyar Péter lépései a józan ész határait feszegetik.

 

