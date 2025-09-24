Kocsis Máté: A Szőlő utcai pedofil-álhír egy összehangolt lejárató akció volt

A nemzetbiztonsági bizottság tagjaként Kocsis Máté a ma nyilvánosságra hozott jelentés alapján tételesen cáfolta a Szőlő utcai ügy köré szőtt pedofil-vádakat a közösségi média oldalán.

Kocsis Máté: Semmi sem igaz a Szőlő utcai ügyről szóló baloldali álhírből

Kocsis Máté, Fidesz frakcióvezetője szerint az eljárás során kiderült: nincs kiskorú áldozat, így pedofíliáról sem lehet szó, ráadásul politikus vagy más közéleti szereplő sem érintett az ügyben.

A frakcióvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a baloldali szereplők - köztük Magyar Péter - hamisan állították, hogy a Szőlő utcában gyermekotthon működik, miközben ott valójában egy zárt, zsilipelt javítóintézet található, ahová engedély nélkül senki sem juthat be, a fogvatartottakat pedig rendőrök kísérik.

Kocsis szerint az is bebizonyosodott, hogy azok, akik korábban kormánytagok állítólagos érintettségéről nyilatkoztak, a kihallgatás során visszakoztak, és elismerték: csupán alá nem támasztott hallomásokra alapozták kijelentéseiket. A Juhász Péter által közzétett videóban szereplő „Zsolti bácsi” alakja pedig kitaláció, hiszen az ózdi járásban egyáltalán nincs gyermekotthon.

Mindezek mellett az is kiderült, hogy a lejárató akció egy összehangolt, előre eltervezett, ténybeli alapot nélkülöző művelet, melynek hátterében felbukkan egy külföldi titkosszolgálat is”

- hangsúlyozta Kocsis Máté, hozzátéve, hogy az ügy feltárása folytatódik.