Kocsis Máté: Aljas lejárató kampány zajlik Semjén Zsolt ellen

Kocsis Máté azt mondta, onnan lehet tudni, hogy sunyi liberális dumáról, piszkos, alávaló, alaptalan hazugságról van szó, hogy terjesztői a súlyos jogkövetkezményektől félve állítani nem mernek, csak kérdeznek.

Ha tudnák, hogy igaz, akkor teljes mellszélességgel támadnának, de nem ezt teszik, hanem kabátlopási ügybe keverik. Ez az ügy rávilágít arra is, hogy ezek a támadások már nem személyek, hanem a teljes államgépezet, az állam működése ellen irányulnak, ugyanis két kormánytagot vádolnak alaptalanul, és belekeverik, hogy mindehhez az aljassághoz, amit egyébként nem követtek el, a rendőrség és a titkosszolgálat 10 éve asszisztál

– hangsúlyozta Kocsis Máté szerdán a Harcosok órájában.

Orbán Viktor miniszterelnök (k) és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes (b) az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. június 17-én. (Fotó:MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

Kocsis Máté: Egy miniszter élete nyitott könyv

A frakcióvezető kiemelte: minden kormánytagot átvilágítanak, ráadásul a DK-sok azért különösen aljasak ebben a dologban, mert ők kormányoztak már, és pontosan tudják, hogy egy miniszter élete egy nyitott, átlátható könyv a (titkos)szolgálatok szemében.

Rámutatott: nem Rogán Antal világítja át a minisztereket, hanem az Alkotmányvédelmi Hivatal, és az ellenőrzés folyamatos, mert az államnak nem érdeke, hogy bármelyik kormánytag zsarolható legyen.

Kocsis hozzátette, meghallgatta a felvételt, amire a baloldal a vádakat alapozza, de

ennél szánalmasabb, gagyibb, megkomponáltabb történetet még nem nagyon hallott.

A fideszes országgyűlési képviselő kedden a Hír Tv-nek nyilatkozva úgy fogalmazott, világosan látszik, hogy

egy jól megszervezett, hónapok, évek óta felépített mocskos lejárató kampány zajlik a miniszterelnök-helyettessel szemben.

Kocsis Máté az interjúban felidézte a korábbi időszakokat, amikor több Fidesz politikust is különféle jelzőkkel, vádakkal illették, ami – véleménye szerint – bizonyos fokig a politikai élet velejárója. A parlament őszi ülésszakán elhangzott ellenzéki vádaskodások ugyanakkor ennél jóval tovább mentek. Erről a frakcióvezető így fogalmazott, a pedofil vád az annyival súlyosabb, hogy az bűncselekmény is. Tehát ott nem arról van szó, hogy valakit megvádolunk egy életmódkérdéssel alaptalanul, és összekenik vele, mert ezt sokakkal megcsinálták, így velem is, de