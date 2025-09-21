Most van gondban a Tisza Párt és vezére, már Ukrajnából is cáfolják

Akkor most igazunk volt, vagy igazunk volt? – tette fel a kérdést vasárnapi bejegyzésében Kocsis Máté, aki aztán egyből rátért a lényegre: „a volt ukrán külügyminiszter, Kuleba szerint országa nem áll készen az uniós csatlakozásra, nem tudja teljesíteni a feltételeket, továbbá a „mezőgazdasági szektoruk összeegyeztethetetlen az európai agrárpiaccal, gyakorlatilag megölnék vele az összes európai gazdát”.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője felszólal az Országgyűlésben

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Kocsis Máté üzent Magyar Péteréknek

A fideszes politikus azt javasolta Magyar Péteréknek, hogy nyugodtan visszavonulót fújhatnak az ukrán csatlakozás ügyében. „Nyomták itthon, nyomták az EU-ban, még a támogatóikkal is megszavaztatták, akik 60 százalékban támogatták is ezt a „remek ötletet" – sorolta, szerinte politikai ellenfelei miben hibáztak, majd levonta a következtetést:

ebből is látszik, hogy fontos ügyeket nem szabad rájuk bízni, mert veszélybe sodorják az országot. Balfácánok.

A Fidesz frakcióvezetője arra a hírre reagált, hogy a volt ukrán külügyminiszter szerint hazája nem áll készen az uniós csatlakozásra. Sőt, Dmitrij Kuleba azt is hozzátette a kijevi rendezvényén elmondott beszédében, hogy Ukrajna számára kifejezetten veszélyes lenne sz európai integráció. „Ha úgy lépünk be, ahogy most vagyunk, akkor egyszerűen megöljük az összes gazdát egész Európában. Ez társadalmi tiltakozást vált ki Franciaországban, Belgiumban, Lengyelországban, minden országban, és Európa összeomlik" – fogalmazott.