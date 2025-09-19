Kocsis Máté: A Zebra DPK 15 ezer taggal harcolna az álhírek ellen

Szombaton tartják a Digitális Polgári Körök (DPK) I. országos találkozóját. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán fejtette ki ezzel kapcsolatos véleményét. „Először is szeretnénk még a hónap (szeptember) folyamán elérni a 15 ezer tagot. Tizenötezer taggal már meg lehet indulni az interneten” – mondta Kocsis Máté, a Zebra DPK alapítója.
A Fidesz frakcióvezetője szerint a cél, hogy legyen egy olyan közösség, egy
olyan online közösség – a Zebra Digitális Polgári Kör –, amely mindig bevethető (...), hogyha álhírek kezdenek el terjedni (az interneten). A Telexen, a 444-en Magyar Péter oldalán, Ruszin-Szendinél, ennél a rém tehetséges Kónya Andrásnál, bárkinél. Hogy legyen egy közösség, amely egyszerre tud lépni és fellépni és véleményt alkotni az álhírekről.
– fogalmazott.
A frakcióvezető szerint ehhez a munkához létszám kell, és a 15 ezres tagságot lélektani határnak nevezte. A politikus végül mindenkit arra buzdított, hogy csatlakozzon a Zebra Digitális Polgári Körhöz.
Szombaton a Papp László Budapest Sportarénában rendezik meg a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját, amely mérföldkőnek számít a kezdeményezés életében. A DPK-khoz eddig több mint 53 ezren csatlakoztak, és mintegy 18 ezren várnak még felvételre, ami jelzi, hogy a jobboldali közösség az online térben is egyre aktívabb. Az országos eseményt Orbán Viktor hirdette meg augusztus 10-én, hangsúlyozva, hogy a nemzeti oldal célja a digitális tér meghódítása.