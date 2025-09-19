Hírlevél

Kocsis Máté: A Zebra DPK 15 ezer taggal harcolna az álhírek ellen

38 perce
Történelmi jelentőségű eseményre kerül sor Budapesten szombaton, amikor megtartják a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját. Kocsis Máté a Facebook-videóban jelentette be, hogy az általa vezetett Zebra Digitális Polgári Kör célja egy 15 ezer fős online közösség létrehozása, amely azonnal felléphet az álhírek ellen.
Szombaton tartják a Digitális Polgári Körök (DPK) I. országos találkozóját. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán fejtette ki ezzel kapcsolatos véleményét. „Először is szeretnénk még a hónap (szeptember) folyamán elérni a 15 ezer tagot. Tizenötezer taggal már meg lehet indulni az interneten” – mondta Kocsis Máté, a Zebra DPK alapítója.

Kocsis Máté, Harcosok órája extra Forrás: Harcosok órája/Facebook Fotó: Harcosok órája/Facebook
Kocsis Máté a Harcosok órája vendégeként 2025. szeptember 18-án (Kép forrása: Facebook/Harcosokoraja)

A Fidesz frakcióvezetője szerint a cél, hogy legyen egy olyan közösség, egy 

olyan online közösség – a Zebra Digitális Polgári Kör –, amely mindig bevethető (...), hogyha álhírek kezdenek el terjedni (az interneten). A Telexen, a 444-en Magyar Péter oldalán, Ruszin-Szendinél, ennél a rém tehetséges Kónya Andrásnál, bárkinél. Hogy legyen egy közösség, amely egyszerre tud lépni és fellépni és véleményt alkotni az álhírekről.

– fogalmazott.

Jön a Digitális Polgári Körök országos találkozója

A frakcióvezető szerint ehhez a munkához létszám kell, és a 15 ezres tagságot lélektani határnak nevezte. A politikus végül mindenkit arra buzdított, hogy csatlakozzon a Zebra Digitális Polgári Körhöz.

Szombaton a Papp László Budapest Sportarénában rendezik meg a Digitális Polgári Körök (DPK) első országos találkozóját, amely mérföldkőnek számít a kezdeményezés életében. A DPK-khoz eddig több mint 53 ezren csatlakoztak, és mintegy 18 ezren várnak még felvételre, ami jelzi, hogy a jobboldali közösség az online térben is egyre aktívabb. Az országos eseményt Orbán Viktor hirdette meg augusztus 10-én, hangsúlyozva, hogy a nemzeti oldal célja a digitális tér meghódítása.

 

