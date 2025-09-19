Kocsis Máté: A Zebra DPK 15 ezer taggal harcolna az álhírek ellen

Szombaton tartják a Digitális Polgári Körök (DPK) I. országos találkozóját. Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán fejtette ki ezzel kapcsolatos véleményét. „Először is szeretnénk még a hónap (szeptember) folyamán elérni a 15 ezer tagot. Tizenötezer taggal már meg lehet indulni az interneten” – mondta Kocsis Máté, a Zebra DPK alapítója.

Kocsis Máté a Harcosok órája vendégeként 2025. szeptember 18-án (Kép forrása: Facebook/Harcosokoraja)

A Fidesz frakcióvezetője szerint a cél, hogy legyen egy olyan közösség, egy

olyan online közösség – a Zebra Digitális Polgári Kör –, amely mindig bevethető (...), hogyha álhírek kezdenek el terjedni (az interneten). A Telexen, a 444-en Magyar Péter oldalán, Ruszin-Szendinél, ennél a rém tehetséges Kónya Andrásnál, bárkinél. Hogy legyen egy közösség, amely egyszerre tud lépni és fellépni és véleményt alkotni az álhírekről.

– fogalmazott.