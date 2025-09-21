Hírlevél

Koncz Zsófia

Októbertől új korszak kezdődik a háromgyermekes édesanyák számára

Októbertől a három vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük – jelentette be Koncz Zsófia. A politikus a Facebookon közzétett videóban ismertette a részleteket, hangsúlyozva: a kormány továbbra is a családok mellett áll. Az olvasóknak érdemes megtekinteni a videót, mert fontos részletek derülnek ki belőle.
Koncz Zsófiaédesanyanagycsaládos

Októbertől életbe lép az a szabály, amely szerint a három vagy több gyermeket nevelő édesanyáknak nem kell személyi jövedelemadót fizetniük. Ez a lépés több tízezer család mindennapjait könnyítheti meg. Koncz Zsófia videóban jelentette be a nagycsaládosokat érintő változást.

Koncz
Koncz Zsófia: Októbertől adómentesség a háromgyermekes anyáknak. Fotó: Unsplash

Koncz Zsófia üzenete

A Fidesz politikusa Facebook-videóban számolt be az intézkedésről. Hangsúlyozta: a kormány célja, hogy minden eszközzel támogassa a családokat, mert Magyarország jövője a gyermekekben rejlik.

Fontos részletek a videóban

Koncz Zsófia videóját érdemes megtekinteni, hiszen abban minden fontos részlet elhangzik az új adómentességről. A felvétel a politikus Facebook-oldalán érhető el.

 

