A rendőrkapitány öngyilkosságát politikai célokra használni szabad, Koós Boglárka halálát kivizsgálni tilos

Koós Boglárka színésznő tragikus öngyilkossága után a média több cikkben is foglalkozott a megrázó esettel, Kálomista Gábor pedig „Suttogások és sikolyok” címmel írt cikket szeptember 4-én az Origóra, melyben önvizsgálatra kérte a balliberálisok által uralt színházi szakmát.

Koós Boglárka színésznő tragikus öngyilkossága után Kálomista Gábor önvizsgálatra kérte a balliberálisok által uralt színházi szakmát

Forrás: Origo

Cinkos, aki néma

A Thália Színház igazgatója úgy fogalmazott, hogy „ma már sikolyokat hallunk, néma sikolyokat, olyanokat, amik pályájuk kezdetén álló fiatal nők torkába szorulnak, mikor búcsúzóul leírják: »Elfáradtam«.

Minden színházi embernek fel kell tennie magának a kérdést, hogy lehetséges-e életek árán az életet ünnepelni; a kérdés költői, de mégis fel kell tegyük, fel kell, mert különben először a sikolyok, majd újra a suttogás és a kompromisszumok tengerébe vész az igazság.

Azért is kell feltenni ezt a kérdést, mert a balliberális színházcsinálók közül sokan a politika színpadáról kérnek számon mindenkit, aki velük szemben áll, ám a sikolyokat nem hallják és ez természetes, hiszen esetünkben ezt ők okozzák, mert az alkotás hevében elvesztették azt, ami a színház lelkét adja: az élet szeretetét és tiszteletét. Eszközzé formálták az őket a szívükkel magasba emelő embereket, eldobható eszközzé, amit túlhajtással és fenyegető suttogással érnek el azoknál, akiket a pályájuk odasodor.

Hol van Alföldi Róbert és Pelsőczy Réka, amikor emberi élet a nagyságuk ára? Hol van a közösségi médiában a nemzeti vagyon miatt olyan erőszakosan aggódó Molnár Áron, a rendkívül szellemes Lengyel Tamás és az oly szelíd Lovas Rozi és a Majkára bulizó hidrogénezett hajú önjelölt kultuszminiszter, Nagy Ervin, amikor az életet kell oltalmazni. És hol van Csáki Judit, aki rendszeresen próbálja állítgatni a magyar színházművészeti közösség morális ingáját, aki a vehemens állítgatás közben sms-ben fenyegeti a politikailag tőle eltávolodó egykori tanítványait, ahelyett, hogy feltenné nekik azt az egyszerű kérdést: »jól bánnak veled?«?

Mi tudjuk, hol vannak, a saját kulturális közegük védelmében a sikolyokat suttogássá, majd a suttogást kompromisszumra váltják, ezt teszik – vagy félelemből vagy szolgálatból.

Itt már nincsenek kérdések, csak válaszok vannak és azok a válaszok ott vannak náluk, azoknál, akik sokszínűség és tolerancia jegyében tesznek tönkre fiatal életeket azért, hogy örökké ragyogjanak a saját közegükben, és onnan nehezen szűrődnek ki sikolyok, de most hallottuk és hallatjuk. Hallatjuk, mert cinkos, aki néma.”