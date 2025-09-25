A rendőrkapitány öngyilkosságát politikai célokra használni szabad, Koós Boglárka halálát kivizsgálni tilos

Koós Boglárka színésznő tragikus öngyilkossága után a média több cikkben is foglalkozott a megrázó esettel, Kálomista Gábor pedig „Suttogások és sikolyok” címmel írt cikket szeptember 4-én az Origóra, melyben önvizsgálatra kérte a balliberálisok által uralt színházi szakmát.
A Thália Színház igazgatója úgy fogalmazott, hogy „ma már sikolyokat hallunk, néma sikolyokat, olyanokat, amik pályájuk kezdetén álló fiatal nők torkába szorulnak, mikor búcsúzóul leírják: »Elfáradtam«.
Minden színházi embernek fel kell tennie magának a kérdést, hogy lehetséges-e életek árán az életet ünnepelni; a kérdés költői, de mégis fel kell tegyük, fel kell, mert különben először a sikolyok, majd újra a suttogás és a kompromisszumok tengerébe vész az igazság.
Azért is kell feltenni ezt a kérdést, mert a balliberális színházcsinálók közül sokan a politika színpadáról kérnek számon mindenkit, aki velük szemben áll, ám a sikolyokat nem hallják és ez természetes, hiszen esetünkben ezt ők okozzák, mert az alkotás hevében elvesztették azt, ami a színház lelkét adja: az élet szeretetét és tiszteletét. Eszközzé formálták az őket a szívükkel magasba emelő embereket, eldobható eszközzé, amit túlhajtással és fenyegető suttogással érnek el azoknál, akiket a pályájuk odasodor.
Hol van Alföldi Róbert és Pelsőczy Réka, amikor emberi élet a nagyságuk ára? Hol van a közösségi médiában a nemzeti vagyon miatt olyan erőszakosan aggódó Molnár Áron, a rendkívül szellemes Lengyel Tamás és az oly szelíd Lovas Rozi és a Majkára bulizó hidrogénezett hajú önjelölt kultuszminiszter, Nagy Ervin, amikor az életet kell oltalmazni. És hol van Csáki Judit, aki rendszeresen próbálja állítgatni a magyar színházművészeti közösség morális ingáját, aki a vehemens állítgatás közben sms-ben fenyegeti a politikailag tőle eltávolodó egykori tanítványait, ahelyett, hogy feltenné nekik azt az egyszerű kérdést: »jól bánnak veled?«?
Mi tudjuk, hol vannak, a saját kulturális közegük védelmében a sikolyokat suttogássá, majd a suttogást kompromisszumra váltják, ezt teszik – vagy félelemből vagy szolgálatból.
Itt már nincsenek kérdések, csak válaszok vannak és azok a válaszok ott vannak náluk, azoknál, akik sokszínűség és tolerancia jegyében tesznek tönkre fiatal életeket azért, hogy örökké ragyogjanak a saját közegükben, és onnan nehezen szűrődnek ki sikolyok, de most hallottuk és hallatjuk. Hallatjuk, mert cinkos, aki néma.”
Kálomista Gábor írásának másnapján a Magyar Színházi Társaság, a Színházi Dolgozók Szakszervezete és a MASZK Országos Színészegyesület közös közleményében még finoman jelezte, hogy
jobban teszi a sajtó, ha egyáltalán nem foglalkozik Koós Boglárka tragikus öngyilkosságával.
Mint fogalmaztak, „az elmúlt napok történései ismét rámutattak, milyen súlyos következményei vannak annak, ha a sajtó – beleértve ma már a közösségi médiát is – a szenzációhajszolás, a kattintás- és nézettségvadászat logikáját helyezi a személyiségi jogok és az emberi méltóság elé. Emberi tragédiák részleteinek felelőtlen közlésével nemcsak a gyógyulás esélyeit teszik kockára, hanem családtagok, barátok, kollégák lelki biztonságát is súlyosan megrendítik – ezzel pedig további tragédiákat idéznek elő. Ezért is látjuk úgy: ami most történik, az példátlan határátlépés. Meggyőződésünk: a tájékoztatás felelősséggel jár. De a nyilvánosság szolgálata soha nem jelentheti a személyes tragédiák kisajátítását és áruba bocsátását. Igenis van olyan helyzet, amikor a nem tájékoztatás erkölcsileg, jogilag, etikailag a helyes út. Az állandó kattintásversenyben ugyanis mára odáig jutottunk, hogy személyes válságok, emberi tragédiák, fájdalmak, szenvedések egyes médiumokban nyers tartalommá silányulnak. Ez nem csak szakmailag vállalhatatlan. Aki ilyet tesz – az embertelen.”
A sajtó elnémítását célzó kioktató közleményt Koós Boglárka társulatának rendezője, Alföldi Róbert is megosztotta, aki ugyanakkor egyetlen részvétnyilvánító gesztust sem tett a Facebook-oldalán (bezzeg a szentesi drámatagozat megszűnéséről tudott posztolni a kolléganője halálának napján).
Ahogyan korábban lapunk is megírta, a közleményre a Magyar Teátrum Társaság reagált, és a végtelenül szomorú eset kivizsgálásának szorgalmazása mellett egy megelőzési protokoll kidolgozására is javaslatot tett: „a Magyar Teátrumi Társaság meggyőződése, hogy a színházaknak és a szakmai szervezeteknek közösen kell dolgozniuk azon, hogy minden művész számára biztonságos és támogató alkotói környezet jöjjön létre. Csak így előzhető meg az ilyen tragikus helyzet, amely most megrázta a szakmát. Egyetértünk a Magyar Színházi Társasággal, a Színházi Dolgozók Szakszervezetével és a MASZK Országos Színészegyesülettel abban, hogy a sajtó képviselőinek belátóbb magatartást kell tanúsítania. Emberi tragédiák részleteinek felelőtlen közlésével nemcsak a gyógyulás esélyeit teszik kockára, hanem családtagok, barátok, kollégák lelki biztonságát is súlyosan megrendítik. A tájékoztatás felelősséggel jár. Szeptember 9-én, a Debrecenben rendezendő Színházi Évadnyitón közös gondolkodásra hívjuk a szakmai szervezetek képviselőit. Kérjük az anyaszínház vezetését indítsanak belső vizsgálatot és tárják fel a történtekhez vezető okokat.”
Időközben a balliberális színházi kör tagjai is támadásba lendültek. Sipos Vera színésznő
a Thália Színház igazgatójának esett neki szeptember 5-én, azt követelve, hogy vonja vissza szavait:
„Tisztelt Kálomista Gábor! Ha a Thália Színház tagja lennék, valószínűleg most az irodád ajtaját döngetném, és indulatosan kérném: azonnal vond vissza, hogy egy fiatal színésznő öngyilkossági kísérletéből politikai ügyet csinálsz, és a „balliberális színháziakra” hárítod a felelősséget. (…) Az ilyen cikkek, mint a tiéd, sajnos casus belli-vé válnak. Elég volt abból, hogy még nagyobb éket verünk egymás közé. A társadalom, a színház így is romokban van, és valóban alig változik valami a túlterhelés ügyében. Ha ez lett volna az oka az öngyilkossági kísérletnek, az is szörnyű lenne – de akkor sem politika!”
Sipos Verához a Vígszínház színésze, Zoltán Áron a következő sorokkal csatlakozott: „Nagyon fáj. Értetlenül állok a helyzet előtt: hogy lehet, hogy nemcsak névvel és intim részletekkel publikálnak egyes magyar sajtóorgánumok, súlyosan személyiségi jogokat sértő információkat, de a színházi szakma meghatározó képviselője, Kálomista Gábor az Origo-n erről még külön fröcskölődő cikket ír, amiben a legártalmasabb »hol van ilyenkor ez meg az« kezdetű áskálódással, a leginfantilisebb módon politizál át egy olyan fájdalmas hírt, ami miatt a magyar fiatal színészek napok óta leírhatatlan lelki állapotban vannak???”
A Noár néven is ismert színész többek a szintén radikálisan kormányellenes Lengyel Tamással és a Kálomista Gábor által ugyancsak megemlített Lovas Rozival tett közzé egy közleményt a Loupe Színházi Társulás Facebook-oldalán. Ebben
a következőképpen ítélték el a Thália Színház igazgatójának véleményét:
„a Loupe Színházi Társulás mély aggodalommal követi fiatal kolléganőnk állapotáról szóló híreket. A család kérése szerint társulatunk tagjai nem kívánnak nyilvánosan megszólalni, és fontosnak tartjuk hangsúlyozni: ez a helyzet most nem rólunk szól, bármiféle reakció egy »véleménycikkre« méltatlan lenne. Mélységesen elítélünk minden olyan megnyilvánulást, amely egy személyes tragédiát politikai célokra, uszításra vagy olcsó szenzációhajhászásra próbál felhasználni. Az ilyen törekvésektől a leghatározottabban elhatárolódunk, és mindenekelőtt a család és a megrendült társulat kérését, valamint Boglárka emberi méltóságát tartjuk szem előtt. Áron, János, Rozi, Tamás”
A színészek mellett a baloldali médiumok sem maradtak csendben, hiszen például
a Mérce és Magyar Hang is elítélte, hogy jobboldali sajtóban írtak Koós Boglárka tragikus öngyilkosságáról.
„Koós Boglárka színésznő tragikus öngyilkossága esetén is az egyik legszomorúbb példa volt, amikor Kálomista Gábor producer az Origón támadta be a politikailag vele szemben állóként azonosított művészeket. Fegyverként igyekezett használni egy olyan iszonyú történést, amelynek inkább döbbenetre és némaságra kellett volna hívnia mindenkit. És az áldozat emléke előtti tisztelgésre, élete ünneplésére. Meg a rokonok, barátok támogatására. Kinek és miért jut eszébe ilyenkor, hogy még ezt is politikai küzdelemre kell használni?”
Pár héttel később azonban újabb tragikus haláleset rázta meg a magyar közéletet: ahogyan lapunk is megírta, szeptember 19-én Hódmezővásárhely rendőrkapitánya vetett véget a saját életének.
Szabó Zsolt öngyilkossága kapcsán semmi sem maradt a balliberálisok által korábban hangoztatott részvétből és emberi méltóságból.
Ahogy abból az „elvből” sem, hogy nem szabad politikai célokra felhasználni a tragikus végkimenetelű megrázó eseteket. Míg Koós Boglárka halála kapcsán a jobboldali színházi emberek a színész szakma önreflexióját, tényszerű vizsgálatot és jövőbeni megelőzési protokoll kialakítását szorgalmazták, addig, ahogyan az Origó is írta,
a balliberális oldal egyből politikai célokra kezdte használni a rendőrkapitány halálát.
(Nyilvánvalóan ezzel próbálták elterelni a figyelmet Ruszin-Szendi Romulusz fegyverügyéről, Magyar Péter agresszív és erőszakos megnyilvánulásairól, valamint Charlie Kirk meggyilkolásáról). Anélkül, hogy bármit is tudtak volna a Szabó Zsolt tettének indítékáról, azonnal kijelentették, hogy a propaganda öl.
A legnagyobb meghasonlást Molnár Áron és a Magyar Hang produkálta. Míg Koós Boglárka öngyilkossága kapcsán Molnár a társaival együtt kijelentette, hogy mélységesen elítél minden olyan megnyilvánulást, amely egy személyes tragédiát politikai célokra, uszításra vagy olcsó szenzációhajhászásra próbál felhasználni, addig a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halála után saját maga kezdett politikai tőkét kovácsolni a tragikus esetből.
A társulata által szervezett szeptember 21-i tüntetésen azt üvöltötte, hogy „kettő napja öngyilkos lett egy rendőr alezredes, Szabó Zsolt, mert hazug, lejárató mocskosságokat írtak róla propagandisták. Ez egy akkora felkiáltójel az egész ország számára, amekkoránál ma nincs nagyobb. A hazug propaganda öl!”. Nem vizsgálatot követelt, hanem egyből vádaskodott úgy, hogy nyilvánvalóan semmit sem tudott a megrázó körülmények között elhunyt rendőrkapitány életéről, lelkivilágáról és tettének indítékáról.
Molnár Áron tehát politikai célokra és uszításra használt egy személyes tragédiát. Ugyanezt tette a Koós Boglárka öngyilkossága után még döbbenetet és némaságot követelő Magyar Hang is.
A tiszás sajtótermék főmunkatársa, Szerető Szabolcs „Halálos szavak” címmel írt cikket, melyben kijelentette, hogy „amitől tartottunk, abban már benne vagyunk. A hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragédiája olyan határpont, amely a közélet minden szereplőjét magatartása átgondolására kellene késztesse. Az együttérzés szavai kötelezőek, de nem elégségesek. Hiszen mindannyian tudjuk, Szabó Zsolt – Isten nyugosztalja, adjon erőt és vigasztalást a szeretteinek! – halála személyes, családi tragédia, azonban van közéleti vonatkozása. Elnézést, hogy magamat idézem, nem kellett jóstehetség néhány hete ezen mondat papírra vetéséhez: »A miniszterelnök harcosai régóta olyan vehemenciával vetik rá magukat kipécézett áldozataikra, hogy kész csoda, a heccelésük eddig nem torkollott tragédiába.« (Az ellenállás dicsérete, Magyar Hang, 2025/35.) Nem tudhatjuk, pontosan milyen okok vezettek a végzetes tetthez, ám azt nehéz volna nem összefüggésbe hozni a rendőrkapitány ellen indított helyi lejáratókampánnyal. Szabó Zsolt „bűne” annyi lehetett, hogy engedélyezett egy Lázár Jánost kifigurázó demonstrációt, ezután kezdte ki a fideszes politikushoz köthető média a szakmai alkalmasságát és az emberi tisztességét, gázolt bele a magánéletébe. A minta az egész országban ismerős.”
Természetesen nem csak a Molnár Áron és a Magyar Hang használta és használja politikai célokra a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány öngyilkosságát. A lényegében mások kigúnyolásából élő influencer, Pottyondy Edina arról írt, hogy „aljas, romlott propagandisták terrorizálják az országot”, a lejáratások másik nagymestere, Perintfalvi Rita pedig egyenesen kijelentette, hogy „a propagandista halá:losztag most már ember életet követelt! Szabó Zsolt rendőrkapitány halá:la a ti lelketeken szárad!”
A Tisza Párt sem maradt csendben, ráadásul Magyar Péter személyesen próbálta szavazatokra váltani a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány tragikus halálát:
pénteken öngyilkos lett egy megyei jogú város rendőrfőkapitánya, aki ellen Lázár János propagandalapja gusztustalan lejáratást indított. (…) Mit képzelnek ezek a maffiózók? Mindent lehet?” Érdekes módon
a Tisza elnökét az nem zavarja, amikor Facebook-posztokban, hozzászólásokban és beszédekben ő maga járat le újságírókat, politikusokat, közéleti személyeket.
Ahogy az ATV munkatársainak vallási eredetű listázása is belefért neki.
A sort még hosszasan lehetne folytatni, hiszen
a balliberális oldal szinte egy emberként dolgozik azon, hogy minél nagyobb politikai hasznot hajtson Szabó Zsolt megrázó halálából. Mindez amellett, hogy végtelenül etikátlan és visszataszító, még súlyos kettős mércére is utal.