Brutális mészárlás a fronton: Putyin történelmi támadást hajtott végre Ukrajnában

Takács Péter

A kórházakban naponta több tízezer embert gyógyítanak, ápolnak

1 órája
Takács Péter egészségügyi államtitkár Facebook-posztjában helyzetjelentést adott arról, hogy a kórházaknál hogyan működik az eszközök beszerzése, felhasználása. Arra is kitért, hogy a kórházakkal és az egészségüggyel kapcsolatban Magyar Péter viselkedése milyen.
A kórházakban naponta több tízezer embert gyógyítunk, ápolunk – tájékoztatott Takács Péter egészségügyi államtitkár, közösségimédia-oldalán.

Kórházak, raktár
A kórházak beszerzései raktárakban várják a felhasználás idejét
Fotó: Facebook/Takács Péter

„Az ehhez szükséges eszközök beszerzéséről és a raktárak folyamatos töltéséről is gondoskodunk - ahogyan a kórházi raktárakban készült képeken is látszik. A kórházak mindig is köszönettel elfogadják az adományozók felajánlásait. Ma is így tesznek. Az adományozó aktivisták jószándékában nincs kétségem”

– tette hozzá Takács Péter egészségügyi államtitkár Facebook-oldalán.

Magyar Péter ennyire becsüli a kórházakat

Az államtitkár arra is rávilágított, hogy szerinte Magyar Péter viselkedése álságos és valójában mi van mögötte. Közölte, véleménye szerint Magyar Péter iszonyatos bajban van:

  • Lebukott, hogy a Tisza politikusa fegyverrel jár-kel az emberek között.
  • Lebukott, hogy a Tisza adóemelést tervez, és ezt tudatosan el akarta titkolni.
  • Lebukott, hogy a Tisza-adó egy átlagkeresetű ápoló fizetését 280 ezer, forinttal az orvosokét 3 millió 172 ezer forinttal csökkentené évente.

Hangsúlyozta:

„Na, pontosan ennyire becsüli ő a kórházakat és az ott dolgozókat! Ez Magyar Péter valódi csomagja az országnak, az egészségügynek.”

 

