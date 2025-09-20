A kórházakban naponta több tízezer embert gyógyítanak, ápolnak

A kórházakban naponta több tízezer embert gyógyítunk, ápolunk – tájékoztatott Takács Péter egészségügyi államtitkár, közösségimédia-oldalán.
„Az ehhez szükséges eszközök beszerzéséről és a raktárak folyamatos töltéséről is gondoskodunk - ahogyan a kórházi raktárakban készült képeken is látszik. A kórházak mindig is köszönettel elfogadják az adományozók felajánlásait. Ma is így tesznek. Az adományozó aktivisták jószándékában nincs kétségem”
– tette hozzá Takács Péter egészségügyi államtitkár Facebook-oldalán.
Az államtitkár arra is rávilágított, hogy szerinte Magyar Péter viselkedése álságos és valójában mi van mögötte. Közölte, véleménye szerint Magyar Péter iszonyatos bajban van:
Hangsúlyozta:
„Na, pontosan ennyire becsüli ő a kórházakat és az ott dolgozókat! Ez Magyar Péter valódi csomagja az országnak, az egészségügynek.”