Hatalmas bejelentések a Kormányinfón – kövesse élőben az Origón!

Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a mai kormányülésen született döntésekről, valamint az aktuális politikai, közéleti és gazdasági eseményekről tájékoztat a Kormányinfón. Cikkünk frissül!
Magától értetődő dolgot nem kell magyarázni, tehát aki szerint ez nem uszítás, vagy nem mond igazat, vagy a magyar nyelvet nem ismeri.
Azt sokszor elmondtuk, hogy bár a Demokratikus Koalíciót sem menteném fel a felelősség alól, és méltánytalan lenne őket elhallgatni, mert korábban elsősorban őket jellemezte a gyűlöletkeltés, de a Tisza Párt mellbedobással legalábbis előzött – hívta fel a figyelmet Gulyás az uszítás, gyűlöletkeltés versenyre.
Látjuk azoknál az országoknál, például Svédországban, ahol ezt a tévedést elkövették, hogy annak milyen következményei vannak a mindennapi életben.
A terrorcselekményektől, a bűncselekményeken át, a munkanélküliségtől, a kultúra elleni különböző támadásokig, a növekvő antiszemitizmusig, a homofóbiáig, tehát mindaz, amit úgy gondoljuk, hogy egy-egy társadalomban a kohéziót megszünteti a migrációnak egyenes következménye.
Az elmúlt 10 év ezt bebizonyította – hangsúlyozta a miniszter.
A hazai sajtó nagy várakozással tekint a mai Kormányinfó elé, ahol Gulyás Gergely várhatóan reflektálni fog a Tisza védelmi szakpolitikusának, Ruszin-Szendi Romulusznak a fegyverviselési botrányára is.
Gulyás Gergely leszögezte: a közteherviselés kérdése mindenkinek fontos,
a kormány egyik legnagyobb teljesítménye az, hogy több mint egymillióval többen dolgoznak és járulnak hozzá a közös terhek viseléséhez.
Elfogadhatatlan az a vélemény, hogy választás után mindent lehet, Gyurcsányék annyival voltak ügyesebbek, hogy a választás után buktak le.
Jót tesz ez a nemzetgazdaságnak, mert idén 10-15 ezer lakás építése indulhat meg, ez
akár több 10 ezer álláshelyet teremt és a gazdasági növekedéshez is hozzájárul
– tette hozzá az eredmények ismertetéséhez Gulyás Gergely.
Szekszárdon bruttó 2,5 milliárd forintos összköltségből elkészült a Sipos Márton Sportuszoda. Az úszásoktatáshoz egy tanmedencét, míg az úszás és vízilabdaedzésekhez egy feszített víztükrű nagymedencét alakítottak ki a versenyek és sportrendezvények látogatásához egy 254 fő befogadására alkalmas lelátó is épült – jelentette be Vitályos Eszter kormányszóvivő.
Örömmel mondhatjuk, hogy a második héten is óriási volt az érdeklődés,
átlagosan több mint napi ezer ember volt, aki hiteligénylést nyújtott be.
Ez azt jelenti, hogy két hét után több mint 10 ezer hiteligénylés van a bankok előtt.
A számokból most is látni lehet, hogy az érdeklődés országos szintű, az egész országot mozgatja meg ez a program, és az egész országban jelent segítséget, nem csak nagyvárosokban, fővárosban, megyei jogú városokban, kisebb városokban is.
Politikai alakulatoktól, pártoktól pedig, ha brüsszeli megrendelést akarnak teljesíteni, ez a vélemény elfogadhatatlan, hogy
most ne beszéljünk ezekről, a választás után pedig majd mindent lehet.
Ez ugyanolyan bebukás, mint ami Őszödön történt, csak azok annyival voltak ügyesebbek, Gyurcsány Ferencék annyival voltak ügyesebbek, hogy ők a választás után buktak le – hangzott el a minisztertől.
Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Brüsszel hosszabb ideje minden Magyarországot érintő gazdaságpolitikáról szóló okiratában, véleményében, tanácsában, követelésében az jelenik meg, hogy Magyarország számolja fel ezt az adórendszert és ezzel szemben egy másfajta progresszív adórendszert vezessen be – hangsúlyozta Gulyás.
Azt is látjuk, hogy Brüsszelnek vannak Budapesten is követői, vannak Magyarországon is követői,
ezért úgy gondoljuk, hogy ez a közéleti vita kiemelt fontosságú, indokolt, és erre a nemzeti konzultáció lehetőséget fog adni tette hozzá.
Nagyon fontos közéleti vita az, hogy milyen adórendszerünk van, milyen adórendszerünk legyen, így semmiféleképpen nem engedhető meg olyan álláspont, ami ezeket az álláspontokat el akarja titkolni, és azt hirdeti, hogy a választások után bármit meg lehet tenni.
Még olyat is, amiről nem beszéltek, vagy éppen az ellenkezőjét annak, amit a választások előtt mondtak. Ezért
fontos tisztázni azt, hogy a magyar választópolgárok támogatják-e továbbra is az alacsony, egykulcsos személyi jövedelemadót,
vagy egy többkulcsos adórendszerben gondolkodnak – közölte Gulyás Gergely.
A Kormány a mai ülésén döntött a kiegészítő nyugdíjemelésről. Várható mértékben már korábban döntés született, de miután speciális szabályok vannak, nem az infláció, hanem a nyugdíjas infláció az, ami a kiegészítő nyugdíjemelésre irányadó.
A nyugdíjas infláció mértéke az 4,8%, ebből következik, hogy 1,6%-os emelés jár a nyugdíjasoknak visszamenőleg. Ez azt jelenti, hogy átlagosan a nyugdíjasok az idei évben 51 155 forintot kapnak.
