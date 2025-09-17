Hatalmas bejelentések a Kormányinfón – kövesse élőben az Origón!

Magától értetődő dolgot nem kell magyarázni, tehát aki szerint ez nem uszítás, vagy nem mond igazat, vagy a magyar nyelvet nem ismeri.

Azt sokszor elmondtuk, hogy bár a Demokratikus Koalíciót sem menteném fel a felelősség alól, és méltánytalan lenne őket elhallgatni, mert korábban elsősorban őket jellemezte a gyűlöletkeltés, de a Tisza Párt mellbedobással legalábbis előzött – hívta fel a figyelmet Gulyás az uszítás, gyűlöletkeltés versenyre.