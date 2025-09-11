Gulyás Gergely: Nemzeti konzultációt hirdet a kormány az adók és a közteherviselés ügyében – élőben az Origón

Kormányinfót tart csütörtökön 10 órától Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Bóka János EU-ügyekért felelős miniszter. Kövesse az eseményeket élő közvetítésünkben!
A közteherviselés ügyében nemzeti konzultációt hirdet a kormány – jelentette be Gulyás Gergely. Mint felidézte, a pártpolitika szintjén már zajlik a harc ebben a témában, miután megjelentek az ellenzéki tervek az adók emelésével kapcsolatban. A Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte: a közteherviseléssel kapcsolatban a demokratikus, társadalmi vita kulcsfontosságú.
Októbertől postázzák a vonatkozó kérdőíveket.
A lengyel légteret ért szerdai orosz dróntámadásrsa reagálva Gulyás Gergely kiemelte: Magyarország kormánya teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal, ahogy Katarral is.
Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy szeptember elejétől elindult a Fix 3 százalék mobilalkalmazás, melyet eddig 25 ezren töltöttek le. Három héten belül több mint 50 ezer új lakás megépítését célozták meg az ingatlanfejlesztők.
Ez óriási lehetőséget jelent a magyar építőipar számára – hangsúlyozta a miniszter.
Hozzátette, hogy az új építésű ingatlanok 70 százaléka meg kell hogy feleljen az Otthon Start program kritériumainak.
Gulyás Gergely elmondta, hogy szeptember 1-jétől elindult a fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start program. Aki 10 millió forint kölcsönt vesz fel, az havonta 30 ezer forintot spórol. Egy hét alatt több mint ötezer hiteligénylés érkezett be, ez naponta több mint 1000 kérelmet jelent. Nem volt eddig olyan otthonteremtési program Magyarországon, amit ilyen sokan vettek volna igénybe.
Az érdeklődés országos szintű, mindenféle méretű településekről érkeznek a bankokhoz a megkeresések.
Ez is mutatja, hogy a orogram az egész orszáégot megmozgatta – részletezte a miniszter.
Szerdán kormányülés volt, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megtartotta uniós évértékelő beszédét – nyitótta meg az eseményt a kormányszóvivő.
