Gulyás Gergely: Nemzeti konzultációt hirdet a kormány az adók és a közteherviselés ügyében – élőben az Origón

Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy szeptember elejétől elindult a Fix 3 százalék mobilalkalmazás, melyet eddig 25 ezren töltöttek le. Három héten belül több mint 50 ezer új lakás megépítését célozták meg az ingatlanfejlesztők.

Ez óriási lehetőséget jelent a magyar építőipar számára – hangsúlyozta a miniszter.

Hozzátette, hogy az új építésű ingatlanok 70 százaléka meg kell hogy feleljen az Otthon Start program kritériumainak.