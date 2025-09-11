Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Percről percre
Kormányinfó

Gulyás Gergely: Nemzeti konzultációt hirdet a kormány az adók és a közteherviselés ügyében – élőben az Origón

Frissült:
43 perce
Olvasási idő: 2 perc

Események

8 perce
Jön a nemzeti konzultáció a közteherviselésről
11 perce
A magyar kormány kiáll Lengyelország és Katar mellett
16 perce
Gulyás: Az otthon Start nagy lehetőség az építőiparnak is
19 perce
A bankok között is versenyt indított az Otthon Start program
22 perce
Vitályos Eszter: Megkezdődött az őszi politikai szezon
41 perce
10 órától ismét Kormányinfó
43 perce
Gulyás Gergely és Bóka János – két miniszter ad tájékoztatást
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismét Kormányinfót tart ma 10 órától Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Bóka János EU-ügyekért felelős miniszter. Kövesse a hazai kormányzati intézkedéseket és az Ursula von der Leyennel szemben benyújtott bizalmatlansági indítvány fejleményeit élő, szöveges közvetítésünkben!
Link másolása
Vágólapra másolva!
KormányinfóBrüsszelVitályos Esztermagyarország kormányaGulyás GergelyBóka János
Cikkünk folyamatosan frissül7 bejegyzés

Kormányinfót tart csütörtökön 10 órától Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Bóka János EU-ügyekért felelős miniszter. Kövesse az eseményeket élő közvetítésünkben!

 

 

10:18
September 11, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Jön a nemzeti konzultáció a közteherviselésről

A közteherviselés ügyében nemzeti konzultációt hirdet a kormány – jelentette be Gulyás Gergely. Mint felidézte, a pártpolitika szintjén már zajlik a harc ebben a témában, miután megjelentek az ellenzéki tervek az adók emelésével kapcsolatban. A Miniszterelnökséget vezető miniszter leszögezte: a közteherviseléssel kapcsolatban a demokratikus, társadalmi vita kulcsfontosságú.

Októbertől postázzák a vonatkozó kérdőíveket.

10:15
September 11, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

A magyar kormány kiáll Lengyelország és Katar mellett

A lengyel légteret ért szerdai orosz dróntámadásrsa reagálva Gulyás Gergely kiemelte: Magyarország kormánya teljes szolidaritást vállal Lengyelországgal, ahogy Katarral is.

10:10
September 11, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gulyás: Az otthon Start nagy lehetőség az építőiparnak is

Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy szeptember elejétől elindult a Fix 3 százalék mobilalkalmazás, melyet eddig 25 ezren töltöttek le. Három héten belül több mint 50 ezer új lakás megépítését célozták meg az ingatlanfejlesztők. 

Ez óriási lehetőséget jelent a magyar építőipar számára – hangsúlyozta a miniszter. 

Hozzátette, hogy az új építésű ingatlanok 70 százaléka meg kell hogy feleljen az Otthon Start program kritériumainak.

10:07
September 11, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

A bankok között is versenyt indított az Otthon Start program

Gulyás Gergely elmondta, hogy szeptember 1-jétől elindult a fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start program. Aki 10 millió forint kölcsönt vesz fel, az havonta 30 ezer forintot spórol. Egy hét alatt több mint ötezer hiteligénylés érkezett be, ez naponta több mint 1000 kérelmet jelent. Nem volt eddig olyan otthonteremtési program Magyarországon, amit ilyen sokan vettek volna igénybe.

Az érdeklődés országos szintű, mindenféle méretű településekről érkeznek a bankokhoz a megkeresések. 

Ez is mutatja, hogy a orogram az egész orszáégot megmozgatta – részletezte a miniszter.

10:04
September 11, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vitályos Eszter: Megkezdődött az őszi politikai szezon

Szerdán kormányülés volt, és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megtartotta uniós évértékelő beszédét – nyitótta meg az eseményt a kormányszóvivő.

09:45
September 11, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

10 órától ismét Kormányinfó

Gulyás Gergely miniszter az alábbi animált videóval harangozta be a csütörtöki Kormányinfót:

09:43
September 11, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gulyás Gergely és Bóka János – két miniszter ad tájékoztatást

A mai Kormányinfón Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Bóka János EU-ügyekért felelős miniszter ad tájékoztatást a hazai, illetve a brüsszeli ügyek állásáról.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!