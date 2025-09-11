Gulyás Gergely a Kormányinfón: Nemzeti konzultációt indít a kormány az ellenzéki adótervekről

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón emlékeztetett arra, hogy „a rendszerváltoztatás utáni legnagyobb otthonteremtési program” kedvezményes hitelt kínál 25 éves futamidővel, maximálisan 50 millió forintos keretösszeggel és tízszázalékos önerővel.

Bóka János EU-ügyekért felelős miniszter, Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón, 2025. szeptember 11-én (Fotó: Csudai Sándor)

Hozzátette:

a piaci kamatozású hitelekhez képest az Otthon Starttal 10 millió forintonként havonta 30 ezer forintot lehet spórolni.

Gulyás Gergely elmondta, a program indulását széles körű egyeztetések előzték meg, ezért a pénzintézetek készen álltak induláskor, így az minden területen zökkenőmentesen zajlott. Nem volt eddig olyan otthonteremtési program Magyarországon a rendszerváltoztatás után, amelyet ilyen sokan vettek volna igénybe már az első napokban – mutatott rá.

Nemzeti konzultációt hirdet a kormány a közteherviselésről – derült ki a Kormányinfón

A kormány nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről, a kérdőíveket október elejétől postázzák, tartalmát legkésőbb a jövő héten nyilvánosságra hozzák – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón, Budapesten.

Gulyás Gergely hozzátette: egy „fontos közéleti vita áll előttünk, amit természetesen a pártpolitika szintjén is vívnak és vívunk”, hiszen megjelentek ellenzéki elképzelések az adótörvény módosítására. Ugyanakkor

a közteherviselés kérdésben, amely széles körű társadalmi érdeklődésre is számot tart, elengedhetetlenül fontos a demokratikus vita és a vélemények ütköztetése.

„Kulcsfontosságú, hogy mind a közteherviselésről általánosságban, mind az egykulcsos személyi jövedelemadóról, mind a Tisza Párt által bevezetni kívánt adóemelésekről legyen egy olyan társadalmi vita, amelyre a nemzeti konzultáció jó keretet teremt” – fogalmazott.

Gulyás Gergely a Lengyelországot ért dróntámadásról szólva közölte: a vizsgálat zajlik, „tudjuk, hogy ezek orosz drónok voltak”, és a miniszterelnök és a kormány egyértelművé tette, hogy Lengyelországra, mint NATO-szövetséges országra tekint, így „korlátlan szolidaritással állunk ki a lengyelek mellett, és valamennyi NATO-tagállam területi integritását sérthetetlennek tekintjük”. A miniszter elmondta azt is: a kormány kapott egy rövid tájékoztatást a Katarban történtekről.

A magyar külügyminiszter azonnal felvette a kapcsolatot a katari külügyminiszterrel, közvetlenül is biztosította kollégáját, hogy Magyarország kiáll Katar területi integritása és szuverenitása mellett.

Valódi háborús beszédet mondott Ursula von der Leyen

Valódi háborús beszédet mondott szerdán az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke - jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.