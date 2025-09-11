Gulyás Gergely a Kormányinfón: Nemzeti konzultációt indít a kormány az ellenzéki adótervekről

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón emlékeztetett arra, hogy „a rendszerváltoztatás utáni legnagyobb otthonteremtési program” kedvezményes hitelt kínál 25 éves futamidővel, maximálisan 50 millió forintos keretösszeggel és tízszázalékos önerővel.
Hozzátette:
a piaci kamatozású hitelekhez képest az Otthon Starttal 10 millió forintonként havonta 30 ezer forintot lehet spórolni.
Gulyás Gergely elmondta, a program indulását széles körű egyeztetések előzték meg, ezért a pénzintézetek készen álltak induláskor, így az minden területen zökkenőmentesen zajlott. Nem volt eddig olyan otthonteremtési program Magyarországon a rendszerváltoztatás után, amelyet ilyen sokan vettek volna igénybe már az első napokban – mutatott rá.
A kormány nemzeti konzultációt hirdet a közteherviselésről, a kérdőíveket október elejétől postázzák, tartalmát legkésőbb a jövő héten nyilvánosságra hozzák – jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón, Budapesten.
Gulyás Gergely hozzátette: egy „fontos közéleti vita áll előttünk, amit természetesen a pártpolitika szintjén is vívnak és vívunk”, hiszen megjelentek ellenzéki elképzelések az adótörvény módosítására. Ugyanakkor
a közteherviselés kérdésben, amely széles körű társadalmi érdeklődésre is számot tart, elengedhetetlenül fontos a demokratikus vita és a vélemények ütköztetése.
„Kulcsfontosságú, hogy mind a közteherviselésről általánosságban, mind az egykulcsos személyi jövedelemadóról, mind a Tisza Párt által bevezetni kívánt adóemelésekről legyen egy olyan társadalmi vita, amelyre a nemzeti konzultáció jó keretet teremt” – fogalmazott.
Gulyás Gergely a Lengyelországot ért dróntámadásról szólva közölte: a vizsgálat zajlik, „tudjuk, hogy ezek orosz drónok voltak”, és a miniszterelnök és a kormány egyértelművé tette, hogy Lengyelországra, mint NATO-szövetséges országra tekint, így „korlátlan szolidaritással állunk ki a lengyelek mellett, és valamennyi NATO-tagállam területi integritását sérthetetlennek tekintjük”. A miniszter elmondta azt is: a kormány kapott egy rövid tájékoztatást a Katarban történtekről.
A magyar külügyminiszter azonnal felvette a kapcsolatot a katari külügyminiszterrel, közvetlenül is biztosította kollégáját, hogy Magyarország kiáll Katar területi integritása és szuverenitása mellett.
Valódi háborús beszédet mondott szerdán az Európai Parlamentben Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke - jelentette ki az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.
Bóka János hangsúlyozta:
az Európai Unió állapota rossz és egyre romlik,
így a beszéd abból a szempontból volt érdekes, hogy várható-e érdemi irányváltás az eddigi elhibázott uniós politikákban.
Ehhez képest a bizottság elnöke valódi háborús beszédet mondott. „Nem egyszerűen háborúpárti beszéd volt, ez egy háborús beszéd volt” – értékelt. Kiemelte: a beszéd alapján versenyképességi fordulat helyett hadigazdálkodásra van szükség, Ukrajna finanszírozása lesz a prioritás, további intézményi centralizáció és újabb tagállami hatáskörök elvonása, a politikai ellenfelekkel szembeni nyomásgyakorlás erősítése, valamint a véleménycenzúra növelése várható.
Ez a bizottsági politika minden elemében elhibázott
– fejtette ki.
Egyes tagállamok, így Magyarország is számos intézkedést hoztak az elhibázott politikák hatásainak tompítására, ezekkel az intézkedésekkel szemben azonban egyre erőteljesebb uniós fellépésre számít – mondta Bóka János, emlékeztetve: az Európai Bizottság már megfogalmazta, hogy Magyarországon progresszív adózást, az adókedvezmények szűkítését és kivezetését, a rezsicsökkentés felszámolását, az otthonteremtési programok kivezetését, a kamatstop és az árréstop megszüntetését szeretné látni.
Az Európai Bíróság csütörtökön közzétett ítélete az Európai Bizottság egy korábbi határozatát semmisítette meg, Magyarország részéről nem állapított meg jogsértést, így semmilyen akadálya nincs annak, hogy a Paks2 beruházás folytatódjon – mondta az európai uniós ügyekért felelős miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.
Bóka János emlékeztetett, az ítélet szerint a bizottság határozatában nem vizsgálta az állami támogatás körében azt, hogy a Paks II. beruházás során alkalmazott közbeszerzési eljárások az uniós szabályoknak megfeleltek-e.
Az Európai Bíróság nem azt mondta, hogy ez a beruházás a közbeszerzési szabályoknak nem felel meg,
csupán azt, hogy ezt a bizottság az állami támogatási eljárás keretében nem vizsgálta, vagy legalábbis ezzel kapcsolatos álláspontját nem indokolta – mutatott rá.
Emlékeztetett arra is, hogy a bizottság a közbeszerzési eljárások jogszerűségét 2015-ben egy másik eljárás keretében vizsgálta, megállapítva azok jogszerűségét. A bíróság ezen két eljárás összekapcsolásának a hiányát kifogásolta.
Mivel a bíróság sem az állami támogatási rendszert, sem az alkalmazott közbeszerzési eljárást nem minősítette jogellenesnek, ezért semmilyen jogi akadálya nincsen, hogy a paksi beruházás az eddigieknek megfelelő ütemezés szerint folytatódjon
– összegzett Bóka János.
Láthatóan káosz van a Tisza Pártban, mert olyan nyilatkozatok kerültek nyilvánosságra, amelyek szerint most hallgatni kell, de a választások után „mindent lehet” – mondta a csütörtöki Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.
Hangsúlyozta: ezeket a vitákat nem a választás után kell lefolytatni, hanem a választás előtt.
A Tisza által mutatott szemlélet antidemokratikus, és amikor ez érvényesült, Magyarország 2008-ban a csőd szélére került.
Ez szerintünk egy demokráciára leselkedő veszély is – értékelt a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Hozzátette: fontos ügyekben, mint például a közteherviselés, világos, jól működő, bevált rendszer alakult ki.
Az adópolitika lehet közéleti vita tárgya, de akkor fel kell vállalni, ha valaki többkulcsos rendszert akar, és ezzel adót akar emelni, hogy a növekményt másra fordítsa
– jelentette ki. Az ellenzéki párt rendezvényein újságírókat ért atrocitásokról Gulyás Gergely úgy vélekedett: ez elsősorban „azoknak a felelőssége, akik így viszonyulnak a sajtóhoz”. Szerinte a magyar média egy része a Tisza segítését tekinti feladatának.