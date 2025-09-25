Fontos bejelentéseket tesz Gulyás Gergely – a Kormányinfó élőben!

Kormányinfót tart ma 9:30-tól Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Kövesse élőben szöveges közvetítésünket az eseményről! Cikkünk frissül.
Vitályos Eszter kormányszóvivő közölte, az elmúlt hetekben több beruházás készült el. Példaként említette a vasúti hálózat fejlesztését, a békéscsabai kerámia- és alumíniumszálas anyagok előállítását üzemeltető szingapúri cég gyárának átadását. Jelezte, mindez stabil munkahelyeket teremt. Energetikai korszerűsítés is történt az elmúlt hetekben, Ajkán pedig négy új híd épült. Hozzátette, kerékpárutak, buszmegállók, közösségi házak is épültek.
Hangsúlyozta, a fegyverviselés senkinek nem megengedett, Ruszin-Szendi Romulusz a gyülekezési jog hatálya alá tartozó nyilvános rendezvényen volt jelen fegyverrel, ez is szabálysértés. Demokratikus vitákat nem éles lőfegyverrel kell lebonyolítani. Ilyen embernek a közéletben nem lehet helye- mondta.
Jelezte, a kormány meggyőződése, a mentelmi nem a közvádas bűncselekmények fedezésére szolgál. A haza gyakorlat, hogy ilyen bűncselekményben a mentelmi jogot felfüggesztette az Országgyűlés. mint mondta, látszik, hogy Magyar Péter Brüsszelnek köszönhetően mentesül attól, hogy lopás gyanújával ne vonják eljárás alá. Világos szabályok vannak Brüsszelben is, nem a bizottságnak kell dönteni, hanem az Európai Parlamentnek.
A hegyközségeknek, a fertőzött területek kivágására a kormány támogatást ad, a cél a fertőzés terjedésének visszaszorítása. Mint mondta, emberre nem veszélyes, csak a szőlőre, amit ki is írthat.
Közölte, vizsgálatot indítanak a Szőlő utcai botrány miatt, jelezve, a kormány nem érintett az ügyben. A büntetőügy kategóriájába tartozó ügyben meg kell vizsgálni mindent, és a felelősöket el kell számoltatni.
Gulyás Gergely kitért arra, hogy a szerdai kormányülésen döntöttek a katonáknak, a rendőröknek, a NAV munkatársainak és a nemzetbiztonsági alkalmazottaknak járó fegyverpénz emeléséről. A kormány fontolgatja, hogy kiterjeszti ezt a juttatást a tisztjelöltekre.
ezt a juttatást a tervek szerint 2026 februárjában utalja majd ki a kormány az érintetteknnek - mondta.
Az energiabiztonsággal kapcsolatban elmondta: az EU az orosz energiáról való leválást célzó javaslata kockáztatná Magyarország energiabiztonságát. Javasolta az ellenzéknek, hogy az IMF ezzel kapcsolatos jelentésé vegyék alapul, miszerint ha az EU bevezetné az orosz energiára az embargót, az 2027 végére akár a GDP 4 százalékát is meghaladó veszteséghez vezetne. Ez összesen 10 milliárd dollárjába kerülne a magyar adófizetőknek.
Gulyás Gergely elmondta, hogy október 1-től szja-mentessé válnak a kétgyermekes édesanyák is. Onnantól kezdve az édesapák is igényelhetnek családi adókedvezményt. Kétgyermekes családok esetében ez évente közel 1 millió forintos megtakarítást jelent.
A szerdai kormányülésről szólva a miniszter elmondta, hogy áttekintették a családtámogatások rendszerét. Az elmúlt 15 évben jelentős fordulat állt be, a támogatási rendszer munkaalapúvá vált. A többkulcsos adórendszer helyett bevezette a kormány az egykulcsos adórendszert. Jövőre 4800 milliárd forintot juttatnak családtámogatásokra, adómentesség, illetve kedvezmények formájában. Jelentősen, 50 ezerre növelték a bölcsődei férőhelyek számát.
Összesen 150 ezer család kapott állami támogatást a saját otthon megteremtéséhez.
Gulyás Gergely a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelről elmondta: a Bankszövetséggel jó kapcsolatot tart a kormány. Összesen 15 ezren igényelték eddig a hitelt, naponta ezren érdeklődnek iránta. Szeptember első hetében 20 százalákkal több ingatlant hirdettek meg, augusztusról szeptemberre pedig 31 százalékkal nőtt a lakáshirdetések száma.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter is beharangozta a fontos eseményt a közösségi oldalán.
