Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Dánia titokban ültetett be fogamzásgátló eszközöket grönlandi nőkbe, 12 éves kortól

Percről percre
Kormányinfó

Fontos bejelentéseket tesz Gulyás Gergely – a Kormányinfó élőben!

Frissült:
53 perce
Olvasási idő: 2 perc

Események

2 perce
Folytatódnak a beruházások
6 perce
Tiltott fegyverviselés
8 perce
Magyar Péter mentelmi ügye
10 perce
Veszélyben a magyar szőlő
12 perce
Vizsgálat a Szőlő utca miatt
15 perce
Emeli a kormány a fegyverpénz összegét
18 perce
Óriási veszteséget okozna a leválás az orosz energiáról
21 perce
Bővül az szja-mentességet élvező édesanyák köre
23 perce
Döntések születtek a kormányülésen
25 perce
Gulyás: Jó hatással van a gazdaságra a fix 3 százalékos hitel
45 perce
Gulyás Gergely: Kezdődik a Kormányinfó
08:18
Tuzson Bence ismertette a Szőlő utcai vizsgálat megállapításait
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kormányinfót tart ma 9:30-tól Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. A kormány legfrissebb döntései mellett a Szőlő utcai intézményben indult vizsgálat eredményei is szóba kerülnek. Cikkünk frissül.
Link másolása
Vágólapra másolva!
KormányinfóVitályos Esztermagyarország kormányaGulyás Gergelybüntetőügy
Cikkünk folyamatosan frissül12 bejegyzés

Kormányinfót tart ma 9:30-tól Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Kövesse élőben szöveges közvetítésünket az eseményről! Cikkünk frissül.

 

10:08
September 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Folytatódnak a beruházások

Vitályos Eszter kormányszóvivő közölte, az elmúlt hetekben több beruházás készült el. Példaként említette a vasúti hálózat fejlesztését, a békéscsabai kerámia- és alumíniumszálas anyagok előállítását üzemeltető szingapúri cég gyárának átadását. Jelezte, mindez stabil munkahelyeket teremt. Energetikai korszerűsítés is történt az elmúlt hetekben, Ajkán pedig négy új híd épült. Hozzátette, kerékpárutak, buszmegállók, közösségi házak is épültek.

10:04
September 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Tiltott fegyverviselés

Hangsúlyozta, a fegyverviselés senkinek nem megengedett, Ruszin-Szendi Romulusz a gyülekezési jog hatálya alá tartozó nyilvános rendezvényen volt jelen  fegyverrel, ez is szabálysértés. Demokratikus vitákat nem éles lőfegyverrel kell lebonyolítani. Ilyen embernek a közéletben nem lehet helye- mondta.

10:02
September 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Magyar Péter mentelmi ügye

Jelezte, a kormány meggyőződése, a mentelmi nem a közvádas bűncselekmények fedezésére szolgál. A haza gyakorlat, hogy ilyen bűncselekményben a mentelmi jogot felfüggesztette az Országgyűlés. mint mondta, látszik, hogy Magyar Péter Brüsszelnek köszönhetően mentesül attól, hogy lopás gyanújával ne vonják eljárás alá. Világos szabályok vannak Brüsszelben is, nem a bizottságnak kell dönteni, hanem az Európai Parlamentnek.

10:00
September 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Veszélyben a magyar szőlő

A hegyközségeknek, a fertőzött területek kivágására a kormány támogatást ad, a cél a fertőzés terjedésének visszaszorítása. Mint mondta, emberre nem veszélyes, csak a szőlőre, amit ki is írthat.

09:58
September 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Vizsgálat a Szőlő utca miatt

Közölte, vizsgálatot indítanak a Szőlő utcai botrány miatt, jelezve, a kormány nem érintett az ügyben. A büntetőügy kategóriájába tartozó ügyben meg kell vizsgálni mindent, és a felelősöket el kell számoltatni.

09:55
September 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Emeli a kormány a fegyverpénz összegét

Gulyás Gergely kitért arra, hogy a szerdai kormányülésen döntöttek a katonáknak, a rendőröknek, a NAV munkatársainak és a nemzetbiztonsági alkalmazottaknak járó fegyverpénz emeléséről. A kormány fontolgatja, hogy kiterjeszti ezt a juttatást a tisztjelöltekre. 

ezt a juttatást a tervek szerint 2026 februárjában utalja majd ki a kormány az érintetteknnek - mondta. 

09:52
September 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Óriási veszteséget okozna a leválás az orosz energiáról

Az energiabiztonsággal kapcsolatban elmondta: az EU az orosz energiáról való leválást célzó javaslata kockáztatná Magyarország energiabiztonságát. Javasolta az ellenzéknek, hogy az IMF ezzel kapcsolatos jelentésé vegyék alapul, miszerint ha az EU bevezetné az orosz energiára az embargót, az 2027 végére akár a GDP 4 százalékát is meghaladó veszteséghez vezetne. Ez összesen 10 milliárd dollárjába kerülne a magyar adófizetőknek.

09:49
September 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Bővül az szja-mentességet élvező édesanyák köre

Gulyás Gergely elmondta, hogy október 1-től szja-mentessé válnak a kétgyermekes édesanyák is. Onnantól kezdve az édesapák is igényelhetnek családi adókedvezményt. Kétgyermekes családok esetében ez évente közel 1 millió forintos megtakarítást jelent. 

09:48
September 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Döntések születtek a kormányülésen

A szerdai kormányülésről szólva a miniszter elmondta, hogy áttekintették a családtámogatások rendszerét. Az elmúlt 15 évben jelentős fordulat állt be, a támogatási rendszer munkaalapúvá vált. A többkulcsos adórendszer helyett bevezette a kormány az egykulcsos adórendszert. Jövőre 4800 milliárd forintot juttatnak családtámogatásokra, adómentesség, illetve kedvezmények formájában. Jelentősen, 50 ezerre növelték a bölcsődei férőhelyek számát.

Összesen 150 ezer család kapott állami támogatást a saját otthon megteremtéséhez.

09:45
September 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gulyás: Jó hatással van a gazdaságra a fix 3 százalékos hitel

Gulyás Gergely a fix 3 százalékos otthonteremtési hitelről elmondta: a Bankszövetséggel jó kapcsolatot tart a kormány. Összesen 15 ezren igényelték eddig a hitelt, naponta ezren érdeklődnek iránta. Szeptember első hetében 20 százalákkal több ingatlant hirdettek meg, augusztusról szeptemberre pedig 31 százalékkal nőtt a lakáshirdetések száma.

09:25
September 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Gulyás Gergely: Kezdődik a Kormányinfó

A Miniszterelnökséget vezető miniszter is beharangozta a fontos eseményt a közösségi oldalán.

08:18
September 25, 2025
Link másolása
Vágólapra másolva!

Tuzson Bence ismertette a Szőlő utcai vizsgálat megállapításait

Az igazságügyi miniszter szerdán ismertette a Szőlő utcai büntetőügyben indult, folyamatban lévő vizsgálatról készült jelentést. 

Tuzson Bence hangsúlyozta: sem kiskorú sértett, sem politikus érintettsége nem merült fel az ügyben.

Az igazságügyi miniszter vizsgálatának megállapításait itt olvashatja.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!