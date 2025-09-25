Fontos bejelentéseket tesz Gulyás Gergely – a Kormányinfó élőben!

Gulyás Gergely kitért arra, hogy a szerdai kormányülésen döntöttek a katonáknak, a rendőröknek, a NAV munkatársainak és a nemzetbiztonsági alkalmazottaknak járó fegyverpénz emeléséről. A kormány fontolgatja, hogy kiterjeszti ezt a juttatást a tisztjelöltekre.

ezt a juttatást a tervek szerint 2026 februárjában utalja majd ki a kormány az érintetteknnek - mondta.