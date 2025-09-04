Magyar Péter balhézni megy Kötcsére, az elemző szerint ezzel stratégiai hibák sorát követi el

A tavalyi nyarat még teljes egészében Magyar Péter tematizálta, az idei nyáron azonban fordulat következett be: a Fidesz sikeres politikai időszakot tudhat maga mögött, ennek köszönhetően pedig a kormányoldali tábor jóval magabiztosabb és elszántabb, mint tavasszal volt – hangzott el Deák Dániel hagyományos videóelemzésében, ahol kitér a Tisza körüli botrányokra, elsüllyesztett tiszás „arcokra” és arra is: mi várható a kötcsei pikniken.
Mint kiemelte, az elmúlt hetekben készült közvélemény-kutatások mindegyike azt mutatja, hogy
a Fidesz tábora bővült, a Tiszáé pedig stagnált vagy éppen gyengült.
A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ennek több oka is van, így például a nemrég indult Otthon Start Program, ami javította a gazdasági hangulatot – az elemző itt forrásként utalt a Századvég havonta megjelenő konjunktúra-indexére. Fontos elemnek nevezte azt is, hogy a kormányoldal részéről az utóbbi időszakban
több olyan szereplő és politikus is az előtérbe került, aki magabiztosan száll szembe Magyar Péterrel, a Tisza politikusait pedig akár szakpolitikai kérdésekben is le tudják győzni.
Deák Dániel kiemelte közülük Takács Péter egészségügyi államtitkárt, aki – mint elhangzott az elemzésben is – a tiszás Kulja Andrással folytatott televíziós vitáját magabiztosan megnyerte, és ebben még az ellenzéki véleményformálók is kénytelenek voltak egyetérteni. Ennek jeleként értékelte azt is, hogy azóta egyetlen tiszás politikus sem vállal vitát, nem fogadják el a felkéréseket. Az elemző sikeres újításnak nevezte a Lázár János által elindított Lázárinfót is, amellyel – fogalmazott – a politikus új műfajt teremtett.
A „túloldalon” ezzel szemben továbbra is egy one man show-t láthatunk: Magyar Péter egymaga kommunikál, a korábban felépített szereplők pedig mind háttérbe szorultak: nemcsak Kulja András, de Ruszin-Szendi Romulusz is eltűnt a nyilvánosság elől, már interjút sem adnak. Tarr Zoltán Tisza-alelnökre hasonló „sors” vár Deák Dániel szerint, miután egy etyeki fórumon nyíltan kimondta, hogy nem fogják a programjuknak minden elemét nyilvánosságra hozni, hiszen az a párt bukását eredményezné a választáson.
Ráadásul mindezt azzal összefüggésben mondta el Tarr Zoltán, hogy nyilvánosságra került a Tisza adóemelési javaslata, ami a magyarok kétharmadának jelentősen megemelné az adóterhelését”
– emlékeztetett az elemző, aki szerint Tarr kijelentése világosan bemutatja, hogy a Tisza nem egy őszinte kampányra készül, meg akarja téveszteni a választókat.
Mindezek mellett az is nyilvánvalóan következik a történtekből, hogy
Magyar Péter körül nincsenek kompetens emberek – vagyis a Tisza nem jelent komolyan vehető politikai erőt.
A vezető elemző a „kiábrándulási folyamat” részének tekinti, hogy Tölgyessy Péter is arra utalt: komoly baj származna abból, ha Magyar Péterék nyernék meg a választást. De már a korábbi rajongók is kezdik érezni, hogy „kezd kipukkadni a lufi” – fogalmazott, így összefoglalva az elhangzottakat: összességében elfogyott a lendület Magyar Péter mögül.
Ez azonban Magyar Pétert pánikszerű reakciókra késztette, melynek része az is – hangoztatta az elemző – hogy vasárnap a fideszes kötcsei piknikkel egyidőben szervez rendezvényt ugyanarra a településre.
A célja a botránykeltés és az, hogy elterelje a figyelmet a Tisza zűrős ügyeiről;
és hogy „ne kelljen például választ adnia arra a kérdésre, hogy miről beszélt Tarr Zoltán, amikor azt mondta, nem beszélhet bizonyos dolgokról, mert abba belebuknának”. Deák Dániel szerint Magyar célja az is, hogy az aznapi hírekben róla legyen szó – ezzel azonban több hibát is vét.
Mint kiemelte, Magyar ezzel tovább rombolja a kormányzóképességet, hiszen egy „komoly, kormányzásra készülő államférfi nem megy oda megzavarni mások rendezvényét.
Aki ilyet csinál, az csak egy sima provokátor,
aki az ellenzéki keménymagon túl nem tud másokat megszólítani”. További hibának nevezte, hogy ezzel a Tisza-vezér csak felhívja a figyelmet a fideszes kötcsei pinkikre, ami zárt jellegéből adódóan alapvetően kevésbé szokott szerepelni a hírekben.
Magyar Péter tehát most minden figyelmet Kötcsére irányított, amit a kormányzó párt ideális esetben ki is tud használni.
Deák Dániel felhívta a figyelmet arra: Orbán Viktor várhatóan ott részletezi majd az általa már említett „győzelmi tervet”. A XXI. Század Intézet vezető elemzője példa nélkülinek nevezte a miniszterelnök stratégiaalkotási képességét, azt, hogy egy választási kampány előtt mindig tudja már a sokadik lépést is – vagyis várhatóan egy igen komplex tervre lehet számítani.
A Polgári Magyarországért Alapítvány immár 24. alkalommal rendezi meg a hazai konzervatív véleményvezérek és gondolkodók legnagyobb seregszemléjét, a Polgári Pikniket Kötcsén. A vasárnapi eseményen a nyitóbeszédet, egyben politikai iránymutatást Orbán Viktor miniszterelnök tartja. Az Origo ebben a cikkben gyűjtötte össze a legfontosabb tudnivalókat az őszi politikai évadnyitó kapcsán.