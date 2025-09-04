Magyar Péter balhézni megy Kötcsére, az elemző szerint ezzel stratégiai hibák sorát követi el

A tavalyi nyarat még teljes egészében Magyar Péter tematizálta, az idei nyáron azonban fordulat következett be: a Fidesz sikeres politikai időszakot tudhat maga mögött, ennek köszönhetően pedig a kormányoldali tábor jóval magabiztosabb és elszántabb, mint tavasszal volt – hangzott el Deák Dániel hagyományos videóelemzésében, ahol kitér a Tisza körüli botrányokra, elsüllyesztett tiszás „arcokra” és arra is: mi várható a kötcsei pikniken.

Orbán Viktor a 2024-es kötcsei pikniken

Mint kiemelte, az elmúlt hetekben készült közvélemény-kutatások mindegyike azt mutatja, hogy

a Fidesz tábora bővült, a Tiszáé pedig stagnált vagy éppen gyengült.

A XXI. Század Intézet vezető elemzője szerint ennek több oka is van, így például a nemrég indult Otthon Start Program, ami javította a gazdasági hangulatot – az elemző itt forrásként utalt a Századvég havonta megjelenő konjunktúra-indexére. Fontos elemnek nevezte azt is, hogy a kormányoldal részéről az utóbbi időszakban

több olyan szereplő és politikus is az előtérbe került, aki magabiztosan száll szembe Magyar Péterrel, a Tisza politikusait pedig akár szakpolitikai kérdésekben is le tudják győzni.

Deák Dániel kiemelte közülük Takács Péter egészségügyi államtitkárt, aki – mint elhangzott az elemzésben is – a tiszás Kulja Andrással folytatott televíziós vitáját magabiztosan megnyerte, és ebben még az ellenzéki véleményformálók is kénytelenek voltak egyetérteni. Ennek jeleként értékelte azt is, hogy azóta egyetlen tiszás politikus sem vállal vitát, nem fogadják el a felkéréseket. Az elemző sikeres újításnak nevezte a Lázár János által elindított Lázárinfót is, amellyel – fogalmazott – a politikus új műfajt teremtett.

Az egyszemélyes Tisza Párt

A „túloldalon” ezzel szemben továbbra is egy one man show-t láthatunk: Magyar Péter egymaga kommunikál, a korábban felépített szereplők pedig mind háttérbe szorultak: nemcsak Kulja András, de Ruszin-Szendi Romulusz is eltűnt a nyilvánosság elől, már interjút sem adnak. Tarr Zoltán Tisza-alelnökre hasonló „sors” vár Deák Dániel szerint, miután egy etyeki fórumon nyíltan kimondta, hogy nem fogják a programjuknak minden elemét nyilvánosságra hozni, hiszen az a párt bukását eredményezné a választáson.

Ráadásul mindezt azzal összefüggésben mondta el Tarr Zoltán, hogy nyilvánosságra került a Tisza adóemelési javaslata, ami a magyarok kétharmadának jelentősen megemelné az adóterhelését”

– emlékeztetett az elemző, aki szerint Tarr kijelentése világosan bemutatja, hogy a Tisza nem egy őszinte kampányra készül, meg akarja téveszteni a választókat.