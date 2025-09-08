A sánta kutya se volt kíváncsi Magyar Péterre Kötcsén – rajta röhög az egész internet
1 órája
Olvasási idő: 1 perc
Vágólapra másolva!
Magyar Péter balhét tervezett a polgári kötcsei piknik idejére, csak azért, hogy leplezze a Tisza Párt körüli botrányokat, a legerősebb embereinek – így Tarr Zoltánnak – elszólásait a tervezett tiszás adóemelésekről. A terve nem vált be: megdöbbentően kevesen voltak kíváncsiak a Tisza-vezér kötcsei lázítására. A szokásos mémgyárak viszont beindultak, mutatjuk a legjobb alkotásokat!