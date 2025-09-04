Hírlevél

Rendkívüli

Kolléganője talált rá a fiatal színésznőre, aki megpróbált öngyilkos lenni

Orbán Viktor

Nemcsak Magyar Péter, a TEK is ott lesz Kötcsén

22 perce
Olvasási idő: 4 perc
Korlátozásokat rendelt el a Terrorelhárítási Központ (TEK) Kötcsén vasárnap, a polgári piknik napján. A hatóság reggel fél 7-től este 9 óráig Orbán Viktor tartózkodásának nyílt rendőri biztosításának ideje alatt a a Szóládi út, valamint a Kossuth Lajos utca egy-egy részét a szükséges mértékig elzárja a forgalom elől és a nyilvános és közforgalmú intézmények működését is korlátozza.
Orbán ViktorhagyománypiknikTEKkormánypártbalhérendőrségMagyar Péter

Igazoltathatják a rendőrök vasárnap a Kötcsére látogatókat, amennyiben az érintett, illetve kijelölt közterületen tartózkodnak, de épületet, építményt, helyszínt, csomagot és járművet is átvizsgálhatnak. A rendőrség tájékoztatása szerint az intézkedéssel érintett területre a közbiztonságra veszélyt jelentő anyagot, eszközt, tárgyat nem lehet bevinni.

Kötcse
Egyes útszakaszokat is lezárhatnak Kötcsén. (Forrás: Police.hu)

A  korlátozások a helyben lakókat is érintik, a rendőrök a lakcímkártyájuk felmutatását kérhetik majd tőlük. A településen és környékén megnövekedett személy- és járműforgalom várható, ami a közlekedőket is akadályozhatja.

A rendőrség arra kéri az embereket, hogy a rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák.

A Magyar Nemzet felidézi, már hagyománynak számít, hogy a kormánypártok minden évben Kötcsén kezdik meg az őszi politikai szezont. Ez idén sem lesz másképp. A miniszterelnök azonban korábban arra figyelmeztetett, hogy az idei év mégis csak más lehet az eddigiekhez képest, ugyanis idén Magyar Péter is Kötcsére hívta a tiszásokat. Éppen ez az oka a korlátozásoknak, ugyanis ez a protokoll akkor, amikor felmerül annak az esélye, hogy egymáshoz közel tartott tömegrendezvény résztvevői között konfliktus, összezördülés alakulhat ki. A rendőrségnek ugyanis alkotmányos és törvényi kötelezettsége a közrend védelme. 

Orbán Viktor szerint messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni. 

A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy csak a provokáció és a balhé maradt a Tisza Pártnak, miután lebuktak az adóemelési terveikkel.

 

