Igazoltathatják a rendőrök vasárnap a Kötcsére látogatókat, amennyiben az érintett, illetve kijelölt közterületen tartózkodnak, de épületet, építményt, helyszínt, csomagot és járművet is átvizsgálhatnak. A rendőrség tájékoztatása szerint az intézkedéssel érintett területre a közbiztonságra veszélyt jelentő anyagot, eszközt, tárgyat nem lehet bevinni.

Egyes útszakaszokat is lezárhatnak Kötcsén. (Forrás: Police.hu)

A korlátozások a helyben lakókat is érintik, a rendőrök a lakcímkártyájuk felmutatását kérhetik majd tőlük. A településen és környékén megnövekedett személy- és járműforgalom várható, ami a közlekedőket is akadályozhatja.

A rendőrség arra kéri az embereket, hogy a rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák.

A Magyar Nemzet felidézi, már hagyománynak számít, hogy a kormánypártok minden évben Kötcsén kezdik meg az őszi politikai szezont. Ez idén sem lesz másképp. A miniszterelnök azonban korábban arra figyelmeztetett, hogy az idei év mégis csak más lehet az eddigiekhez képest, ugyanis idén Magyar Péter is Kötcsére hívta a tiszásokat. Éppen ez az oka a korlátozásoknak, ugyanis ez a protokoll akkor, amikor felmerül annak az esélye, hogy egymáshoz közel tartott tömegrendezvény résztvevői között konfliktus, összezördülés alakulhat ki. A rendőrségnek ugyanis alkotmányos és törvényi kötelezettsége a közrend védelme.

Orbán Viktor szerint messziről bűzlik, hogy csak a balhé miatt akar Magyar Péter Kötcsére menni.

A miniszterelnök úgy vélekedett, hogy csak a provokáció és a balhé maradt a Tisza Pártnak, miután lebuktak az adóemelési terveikkel.